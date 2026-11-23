ANTARA: На Бали задержали разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мужчина подозревается в хищении 5,7 млн рублей. Россиянина с инициалами IG задержали иммиграционные власти после его прибытия 11 ноября из тайского Пхукета, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANTARA.

Индонезийская полиция к моменту его прибытия уже имела уведомление Интерпола о розыске. Глава иммиграционной службы аэропорта Нгурах-Рай Мухамад Новьяндри пояснил, что мужчина подозревается в присвоении денег и мошенничестве.

После совместной проверки иммиграционной службы, полиции и российских представителей мужчину отправили прямым рейсом в Москву. Его сопровождали сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее иммиграционная полиция Таиланда задержала в Паттайе находившегося в международном розыске гражданина России.

Власти индонезийского острова Бали задержали россиянку по подозрению в предложении интимных услуг через интернет.

Иммиграционные власти задержали гражданку России из-за нарушений визового режима.