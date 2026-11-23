KLFY: В США сошел с рельсов пассажирский поезд после столкновения с фурой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в городе Лафейетт. Грузовик, перевозивший бульдозер, заглох на железнодорожном переезде. Машинист задействовал аварийную систему торможения, однако избежать аварии не удалось, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию KLFY.

В момент происшествия в поезде находились чуть менее 100 пассажиров. С рельсов сошли первые два вагона. В результате столкновения пострадали четыре человека, их жизням ничего не угрожает.

Происшествие случилось за четыре дня до празднования Дня благодарения. Во время этого семейного праздника в Соединенных Штатах традиционно фиксируется увеличение пассажирского потока. Многие американцы в последнее время чаще выбирают железнодорожный транспорт из-за многочисленных сбоев в работе авиакомпаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Белый дом сообщил об отсутствии погибших при столкновении танкера с речным круизным лайнером в Новом Орлеане.

В прошлом году представитель транспортной компании NJ Transit Джон Шартье сообщил о пострадавших в результате столкновения двух пассажирских составов в штате Нью-Джерси.

В 2025 году в Техасе сошел с рельсов поезд с опасными грузами.