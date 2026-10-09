  • Новость часаКремль опубликовал заявление президента Путина по итогам разговора с Трампом
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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    15 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 23:40 • Новости дня

    Новак: Россия готова поставить 300 тыс. т дизеля в октябре и 500 тыс. в ноябре

    Новак: Россия готова поставить 300 тыс. т дизеля в октябре и 500 тыс. в ноябре
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова поставить дополнительный объем дизельного топлива на рынок США и всем партнерам – 300 тыс. тонн уже в октябре, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «Россия готова поставить дополнительный объем дизеля на рынок США, а также всем нашим партнерам, 300 тыс. тонн уже в октябре с дальнейшим ростом поставок дизеля на экспорт до 500 тыс. тонн в ноябре и до 1 млн тонн в декабре. В перспективе объем может вырасти до 3 млн тонн в месяц», – сказал Новак ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подтвердил готовность России поставлять нефть в США.

    Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизеля.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    9 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Политолог: Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США

    Политолог Корнилов: Зеленский рискует нарваться на месть Рубио и Трампа

    Политолог: Зеленский вновь попытался вмешаться в выборы в США
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский вновь включается в избирательную кампанию в США на стороне демократов, открыто критикуя администрацию Дональда Трампа. Однако эта стратегия в очередной раз обернется провалом для киевских властей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Так он объяснил резкий ответ Зеленского на слова американского госсекретаря о тупике в конфликте на Украине.

    «Ответ Владимира Зеленского на слова Марко Рубио о «стратегическом тупике» на Украине – не проявление отчаяния, а очередной политический расчет, который, вероятно, обернется новым просчетом», – считает политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Зеленский вновь пытается вмешаться в американскую внутриполитическую борьбу, фактически делая ставку на демократов накануне выборов в Конгресс.

    «С приближением выборов в Конгресс Зеленский начал открыто критиковать Белый дом и его команду, тем самым подыгрывая нарративам Демпартии. Он снова делает ставку на эту политическую силу в надежде, что на этот раз его стратегия окажется успешной. Аналогичный подход он демонстрировал во время прошлой президентской гонки в Штатах, но тогда эта ставка не сыграла», – уточнил собеседник.

    Как полагает эксперт, и на этот раз расчет Зеленского вряд ли оправдается. «Судя по всему, в его команде не хватает профессиональных внешнеполитических экспертов – иначе ему бы объяснили два ключевых момента. Во-первых, после ноября Трамп по-прежнему останется президентом. Во-вторых, новый состав Конгресса соберется лишь в следующем году», – указал Корнилов.

    Кроме того, даже если республиканцы утратят большинство в обеих палатах, а возможности Трампа для проведения своей политики окажутся ограничены, президент США сохранит значительное влияние на ситуацию. В частности, он сможет определять объемы финансовой и военной помощи Украине. «В итоге, как это нередко бывало раньше, Зеленский, пытаясь сделать ставку на предполагаемого победителя, рискует вновь остаться в лузерах», – сыронизировал аналитик.

    Впрочем, последствия нынешнего конфликта Зеленского с американской администрацией будут зависеть от реакции самого Вашингтона. Многое определит то, как на заявления украинского лидера отреагируют американские СМИ и представители Демпартии. «Если информация дойдет до Трампа – например, если скандал получит дальнейшее развитие, – не исключено, что президент США придет в ярость и распорядится принять меры в отношении Зеленского», – рассуждает эксперт.

    Политолог считает, что Россия также может повлиять на развитие этой истории, поддерживая внимание западной аудитории к конфликту между Киевом и Вашингтоном. «Все зависит от того, как мы будем поддерживать эту информационную волну на Западе. Необходимые инструменты у нас есть», – отметил Корнилов.

    Вместе с тем эксперт допускает, что заявления Зеленского могут остаться без внимания Трампа, занятого другими проблемами. Однако для Марко Рубио эта история может иметь более долгосрочное значение. «Я допускаю, что в скором времени он отойдет от команды Трампа и начнет свою будущую президентскую кампанию. Рубио – более мстительный и злопамятный. Другой вопрос, конечно, где будет Зеленский, когда госсекретарь потенциально сможет претендовать на пост президента США?» – заключил Корнилов.

    Ранее Владимир Зеленский резко ответил на слова госсекретаря США Марко Рубио о «стратегическом тупике» в переговорах по Украине. По его мнению, тупика нет, а происходящее объясняется «нежеланием» Вашингтона помогать Киеву. «Люди, лидеры, политики сами себя загоняют в угол… понимаете, нельзя договариваться с русскими, с одной стороны, о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой стороны, говорить, что мы в каком-то дипломатическом тупике», – заявил Зеленский.

    Он также потребовал усилить антироссийские санкции и расширить военную помощь Украине. «Зашейте России рот. Не кормите их своими продажами. Просто наложите санкции на их оружие. Откройте Starlink Украине. Вы же открыли, когда Ирану отвечали. Все там работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. То есть когда оно вам нужно – значит, оно работает. Для них это ничего не стоит помочь Украине. И я откровенно говорил: дайте нам, помогите нам защитить небо и доминировать в небе», – сказал Зеленский.

    Критика в адрес американской администрации прозвучала накануне встречи представителей Киева с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами. По информации Axios, стороны обсудят «новые идеи и предложения» по урегулированию конфликта на Украине.

    В состав украинской делегации войдут глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов (признан террористом и экстремистом) и первый замглавы ОП Сергей Кислица. К консультациям также присоединятся советники по национальной безопасности Британии, Франции и Германии, а также официальные лица из НАТО и ЕС.

    Жалобы Зеленского на заявления Рубио могут иметь серьезные последствия для Киева, считает кипрский журналист Алекс Христофору. «Лучше беги, Зеленский», – подчеркнул он.

    В Кремле, в свою очередь, согласились с оценкой Рубио относительно перспектив урегулирования украинского кризиса. «Рубио действительно прав, пока никаких предпосылок мы не видим… Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    9 октября 2026, 05:42 • Новости дня
    Журналист Христофору: Истерика Зеленского из-за Рубио дорого обойдется Киеву
    Журналист Христофору: Истерика Зеленского из-за Рубио дорого обойдется Киеву
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жалобы Владимира Зеленского на слова госсекретаря США Марко Рубио могут иметь серьезные последствия для Киева, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

    «Рубио выступил с большой речью в Акрополе в Афинах, это была эпическая речь, на которую среагировал и Зеленский, резко возразив Рубио. Такая истерика дорого обойдется Киеву, так что лучше беги, Зеленский», – заявил Христофору, передает РИА «Новости».

    По словам журналиста, госсекретарь США пытался подтолкнуть Запад к началу диалога с Россией, что могло задеть Киев. Христофору добавил, что Европа может прекратить спонсировать конфликт и начать договариваться, что вызывает ярость у Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг госсекретарь США Марко Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине. США пообещали продолжить содействие переговорам по Украине.

    Комментарии (4)
    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США
    Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным о масштабных поставках дизельного топлива из России в Соединенные Штаты и на мировой рынок. Состоявшийся разговор он назвал крайне успешным.

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел очень успешный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «Я только что завершил крайне успешное обсуждение с президентом России Владимиром Путиным»,  – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

    Президент США сообщил о достижении договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о масштабных поставках дизельного топлива из России на американский и мировой рынки.

    По его словам, Россия немедленно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.

    «Еще 500 тыс. тонн – в течение ноября, а сразу вслед за этим – 1 млн тонн», – написал Трамп .

    Трамп пообещал, что цены на дизтопливо в мире начнут снижаться рекордными темпами благодаря договоренностям России и США.

    «Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этому замечательному объявлению, касающемуся российских энергоресурсов, цены на дизельное топливо для американцев и, по сути, для всего мира будут снижаться рекордными темпами и быстро!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал скорый разговор Путина и Трампа.

    В четверг представитель Кремля отказался заранее раскрывать повестку предстоящей беседы.

    В понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США.

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    9 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России
    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России
    @ Public domain

    Tекст: Антон Антонов

    Минфин немедленно выдаст временную лицензию на поставки российского дизельного топлива, сообщило американское ведомство.

    «Сегодня, по указанию президента Трампа, Управление по контролю за иностранными активами немедленно выпускает временную генеральную лицензию, позволяющую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок», – сообщило ведомство в X.

    В самой лицензии американского Минфина указывается, что Вашингтон разрешает все операции, «связанные с продажей, доставкой, разгрузкой или импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США». Разрешение действует до 7 апреля 2027 года, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дональд Трамп заявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива в США и на мировой рынок.

    В понедельник Трамп обвинил власти Украины в росте цен на бензин в США.

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    9 октября 2026, 23:02 • Новости дня
    Кремль опубликовал заявление президента Путина по итогам разговора с Трампом
    Кремль опубликовал заявление президента Путина по итогам разговора с Трампом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Кремль опубликовал заявление президента России Владимира Путина по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    «В ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений», – сообщается на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о договоренности с Путиным по поставкам дизельного топлива в США.

    В пятницу индекс Мосбиржи ускорил рост после сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США.

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    9 октября 2026, 23:09 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов

    Путин и Трамп обсудили поставки российской нефти и нефтепродуктов в США

    Путин и Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    «При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике», – сказано в заявлении президента России, опубликованном на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора двух лидеров.

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    9 октября 2026, 00:59 • Новости дня
    Axios сообщил о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву в октябре

    Axios: Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву в октябре

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут отправиться в Москву в октябре, сообщил источник издания Axios.

    «По словам источника, знакомого с ситуацией, Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву в конце этого месяца для дальнейших переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным», – пишет Axios.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Белый дом подтвердил встречу Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией.

    Также стал известен состав украинской делегации, которая отправится на переговоры в Майами.

    По данным NewsNation, Кушнер и Уиткофф обсудят с Украиной новую мирную сделку.

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    9 октября 2026, 22:28 • Новости дня
    Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США

    Дмитриев заявил о пользе для мира от сотрудничества России и США в энергетике

    Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудничество между Россией и США в сфере энергетики и экономики будет продолжено и принесет пользу мировым рынкам, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Российско-американское сотрудничество в области энергетики и экономики продолжится и принесет пользу мировым рынкам и миру в целом», – цитирует Дмитриева ТАСС.

    В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о поставках Россией до 4,8 млн тонн дизельного топлива на мировой рынок, включая американский сегмент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент США  сообщил о договоренности с президентом Владимиром Путиным о поставках топлива.

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    9 октября 2026, 15:21 • Новости дня
    Уиткофф и Кушнер представили Трампу план для встречи с делегацией Украины

    Axios: Уиткофф и Кушнер обсудили с Трампом предложения к переговорам по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер обсудили с американским президентом Дональдом Трампом предложения для предстоящей встречи с представителями Украины в Майами.

    Уиткофф и Кушнер в четверг представили Трампу инициативы в преддверии двухдневных переговоров с украинской делегацией в Майами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    В обсуждении также принимали участие министр финансов США Скотт Бессент и заместитель советника по национальной безопасности Майкл Нидхэм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу США подготовили новые идеи для завершения конфликта на Украине. В четверг Белый дом подтвердил предстоящую встречу Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с украинской делегацией.

    Был назван состав участников консультаций в Майами со стороны Киева.

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    9 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Суд в США прекратил дело обвиненной в авиадебоше россиянки

    Американский суд закрыл уголовное дело россиянки Кедышевой об авиадебоше

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский суд постановил прекратить дело об авиадебоше в отношении гражданки России Кристины Кедышевой, которой грозило более 20 лет лишения свободы.

    Суд в США закрыл дело гражданки России Кристины Кедышевой, обвиняемой в авиадебоше, передает РИА «Новости». «Дело Кристины было прекращено», – заявил ее адвокат Эрик Крокер.

    Россиянке грозило более 20 лет лишения свободы за создание помех действиям экипажа и нападение. Сообщалось, что 8 сентября во время рейса из Милана в Ньюарк она требовала алкоголь и пыталась открыть заднюю дверь воздушного судна.

    По словам свидетелей, пассажиры и члены экипажа пытались успокоить Кедышеву, однако она ударила и укусила бортпроводника, а также поцарапала попутчика, после чего была арестована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в США оставил Кедышеву под стражей. Власти пригрозили ей 20 годами лишения свободы за дебош в самолете.

    В 2024 году американские правоохранители задержали гражданку России за нападение на пограничника.

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    9 октября 2026, 22:29 • Новости дня
    Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора Путина и Трампа

    Индекс Мосбиржи вырос на 1,7% после заявлений Трампа о разговоре с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 1,74% на вечерней сессии после того, как президент США Дональд Трамп рассказал об итогах телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Рублевый индикатор прибавил 1,74% и достиг отметки 2352,7 пункта. До публикации заявлений американского лидера рост индекса Мосбиржи не превышал 0,5%, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США заявил о разговоре с главой российского государства.

    Трамп сообщил о договоренности с президентом России о поставках дизеля.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

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    9 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Песков анонсировал скорый разговор Путина и Трампа

    Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа состоится в ближайшее время

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Скоро», – сказал Песков, отвечая на вопрос о сроках проведения переговоров, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора политиков.

    Представитель Кремля исключил задержки в организации беседы.

    В среду президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным.

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    9 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик три часа кружил у Калининградской области

    Самолет-разведчик США летал вокруг Калининградской области более трех часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет-разведчик США Bombardier ARTEMIS II совершал полет вокруг Калининградской области на протяжении более трех часов.

    Американский самолет-разведчик провел более трех часов, кружа вокруг Калининградской области, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов. Bombardier ARTEMIS II стартовал с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» в 08:53 мск. Около полудня он вошел на круговую траекторию неподалеку от польского города Августов и оставался там до 15:23 мск, после чего покинул этот район.

    В агентстве отметили, что самолет, переоборудованный компанией Leidos из бизнес-джета для радиолокационной разведки, часто задействуется в миссиях близ Калининградской области, а также над Черным морем и южными территориями России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем.

    В воскресенье аналогичный борт заметили у российских границ над Прибалтикой.

    В субботу летавший у Калининградской области самолет-разведчик НАТО сел в Польше.

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    9 октября 2026, 23:26 • Новости дня
    Новак сообщил о начале снятия ограничений на экспорт дизельного топлива
    Новак сообщил о начале снятия ограничений на экспорт дизельного топлива
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия начала досрочно снимать введенные ранее ограничения на экспорт дизельного топлива, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

    «Россия со своей стороны, являясь одним из ключевых поставщиков дизеля на мировой рынок, также незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков», – сказал Новак ТАСС.

    По словам вице-премьера, Москва позитивно оценивает шаги США, которые направлены на стабилизацию мирового энергетического рынка и постепенное восстановление нормальной торговли энергоносителями.

    Новак добавил, что Россия готова к дальнейшей координации действий, ориентированных на создание более предсказуемого и «здорового» рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на мировые рынки и в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в пятницу отметил выгоды энергетического сотрудничества России и США для мирового рынка.

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    9 октября 2026, 23:16 • Новости дня
    Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов
    Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о продолжении личных контактов.

    «Подтверждена договоренность о продолжении личных контактов между президентами двух стран, а также сотрудничества по линии президентских администраций, специальных служб и других ведомств», – сказано в сообщении на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин в разговоре с Трампом подтвердил готовность России поставлять нефть в США.

    Кремль опубликовал заявление Путина по итогам этого разговора.

    Трамп заявил, что провел очень успешный разговор с президентом России.

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    Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизеля
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    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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