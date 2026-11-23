Лукашенко: Нужно использовать подход Китая к развитию экономики

Tекст: Валерия Городецкая

«Рушить ничего нельзя, надо работать по-китайски. Как мне Си Цзиньпин недавно сказал: «Наша стратегия заключается в том, что мы предыдущий опыт не рушим. Мы его не уничтожали, мы его совершенствовали и двигались вперед», – цитирует белорусского лидера РИА «Новости».

Глава государства отметил, что китайская стратегия в большой степени соответствует курсу развития Белоруссии.

При этом он подчеркнул, что у россиян больше возможностей и направлений развития, поскольку вовлеченность России в решение мировых проблем огромна и сама по себе является ресурсом. Лукашенко призвал развивать давние связи Москвы и Минска, выстраивая взаимовыгодное сотрудничество.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Белоруссии Александр Турчин заявил о наличии в мире желающих вбить клин в партнерство Минска и Пекина.

Летом президент России Владимир Путин сообщил об активной совместной работе на международной арене.

В июне председатель КНР Си Цзиньпин выступил за право Минска защищать государственную независимость и следовать собственному пути развития.