В Благовещенске прошел форум по российско-китайскому сотрудничеству

Tекст: Валерия Городецкая

Участие в мероприятии приняли более 300 человек из 57 регионов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что регион активно развивает международное сотрудничество, включая строительство трансграничной канатной дороги и нового аэропорта.

Орлов подчеркнул, что благодаря поручениям президента России в регионе реализуются крупнейшие проекты, такие как космодром Восточный и газовый кластер. «Амурская область – динамично развивающийся регион. В прошлом году инвестиции составили более триллиона рублей», – заявил губернатор.

Другие участники форума, включая представителя ВАРМСУ Галину Данильченко, обсуждали значимость муниципальной обратной связи для повышения эффективности управления. Также рассматривались предложения по совершенствованию законодательства в сфере международного сотрудничества муниципалитетов, включая расширение полномочий и законодательное определение термина «города-побратимы».

Во второй день форума планируется посещение ЗАТО Циолковский и встреча в Хэйхэ, где обсудят дальнейшее развитие международного сотрудничества. Глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк заявил о необходимости расширения полномочий муниципалитетов для более эффективной работы с зарубежными городами-побратимами.