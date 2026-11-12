  • Новость часаРоссийская делегация вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    69 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    6 комментариев
    12 ноября 2026, 05:01 • Новости дня

    Россия закрыла въезд депутатам и журналистам Франции за травлю экс-главы бюро RT

    Москва запретила въезд четверым французам из-за высылки главы RT

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о запрете на въезд в страну двум французским журналистам и двум депутатам в качестве ответной меры на выдворение из Франции бывшей главы бюро RT Ксении Федоровой.

    Российская сторона приняла решение ограничить въезд гражданам Франции, которые участвовали в кампании против Федоровой и добивались ее высылки.

    «В качестве реакции на эти репрессивные меры будем разрабатывать комплекс ответных шагов <…> Российской стороной принято решение о запрете въезда на территорию нашего государства депутатам Национального собрания Франции Артуру Делапорту и Саше Улье, а также журналистам Полю Гого и Ариан Шеман, активно участвовавшим в травле К. В. Федоровой и призывавшим к ее высылке из Франции», – приводятся на сайте МИД России слова Захаровой в ходе брифинга.

    Дипломат уточнила, что указанные люди не просто содействовали, а организовали высылку Ксении Федоровой из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал ограничения ЕС в отношении Ксении Федоровой как попытку подавить инакомыслие во Франции. Захарова в сентябре пообещала ответные меры на введение европейских санкций против бывшей главы RT во Франции.

    В августе замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев назвал решение Парижа о выдворении журналистки актом расправы.

    9 ноября 2026, 09:04 • Новости дня
    Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
    Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае победы на выборах намерена ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий.

    В случае победы на президентских выборах 2027 года Марин Ле Пен планирует ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий во главе с Каей Каллас. Соратники политика считают работу ведомства неэффективным дублированием дипломатии суверенных государств, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    «Дело в том, что полезность Каллас весьма ограничена, и она дублирует дипломатическую деятельность стран-членов. Никто не признает ее легитимность, в частности ни США, ни Китай», – отметил советник лидера «Национального объединения» Жордана Барделла Шарль-Анри Галлуа.

    Внутри французской партии также назвали европейскую дипломатическую службу пустой тратой денег налогоплательщиков. Ключевой точкой расхождения между Ле Пен и Каллас остается подход к украинскому кризису.

    Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля 2027 года. Опросы общественного мнения называют Ле Пен фаворитом первого тура, однако ее участие может оказаться под вопросом из-за возможного отрицательного решения суда по делу о парламентских ассистентах.

    Кандидат в президенты Франции от партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил о намерении вывести республику из Североатлантического альянса в случае своей победы на выборах.

    В прошлом месяце издание Politico отметило рост шансов лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен на победу в выборах из-за массовых грабежей и беспорядков. Кандидат в президенты Франции назвала присоединение Украины к Европейскому союзу экономическим самоубийством для стран объединения.

    Политик заявила о потере главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен доверия многих европейских правительств.

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    9 ноября 2026, 10:24 • Новости дня
    В ЕС обвинили Россию в разжигании беспорядков во Франции через соцсети

    ЕС обвинил российскую сеть «Операция Overload» в разжигании беспорядков во Франции

    В ЕС обвинили Россию в разжигании беспорядков во Франции через соцсети
    @ Oualid Abdellaoui/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Внутренняя оценка Евросоюза установила, что подконтрольная России сеть использовала беспорядки во Франции, распространяя в соцсетях фейковые посты от имени западных СМИ, пишет Reuters.

    По данным доклада, составленного экспертами по дезинформации дипломатической службы ЕС и охватывающего период с 7 по 21 октября, сеть «Операция Overload» распространяла видео, имитирующие западные СМИ, с ложными утверждениями об изнасилованиях протестующих мигрантами и готовящихся терактах. Документ, с которым ознакомился Reuters, указывает, что цель кампании – представить французские власти слабыми и авторитарными одновременно.

    Отдельная оценка МИД Франции обнаружила, что аккаунты, связанные с Израилем и движением MAGA, также продвигали «враждебные нарративы», увязывая беспорядки с радикальным исламизмом и миграцией. Десять самых просматриваемых постов в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) от пророссийских аккаунтов собрали 2,8 млн просмотров с 16 по 18 октября, тогда как публикации, связанные с движением MAGA, набрали более 49 млн просмотров, а связанные с Израилем – свыше 35 млн.

    МИД России не ответил на запрос о комментарии, а ранее представитель ведомства Мария Захарова отвергала обвинения французского госоргана в распространении дезинформации о выборах 2027 года. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не видел признаков иностранного вмешательства в сами протесты, но отметил факты «иностранного манипулирования информацией». Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и МИД Израиля не ответили на запросы Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Лионе, пытаясь разогнать колонну манифестантов, недовольных ростом цен. На прошлой неделе французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен. В прошлом месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заявила об ожидании обнаружения «руки Кремля» в карманах курточек французских школьников, участвующих в массовых протестах.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    9 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Самый титулованный дзюдоист мира заявил об участии в выборах президента Франции

    Самый титулованный дзюдоист Ринер объявил о выдвижении в президенты Франции

    Самый титулованный дзюдоист мира заявил об участии в выборах президента Франции
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Самый титулованный в истории дзюдоист Тедди Ринер объявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Франции в 2027 году.

    «Я выдвигаю свою кандидатуру, чтобы доказать, что мы можем возродить Францию», – заявил Ринер в интервью газете Le Parisien.

    Главной целью он назвал «объединение французов, преодоление политических разногласий и партийных противоречий». Кампания Ринера пройдет под лозунгом «Франция, которую мы хотим».

    Тедди Ринер является самым титулованным дзюдоистом в мире по количеству олимпийских золотых медалей и побед на чемпионатах мира. У него пять золотых медалей Олимпийских игр и 11 индивидуальных титулов чемпиона мира. Он выступает в весовой категории свыше 100 кг.

    Выборы президента Франции пройдут 18 апреля 2027 года. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет принять в них участие, поскольку занимает этот пост второй срок подряд. Одним из фаворитов на предстоящих выборах является лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу упоминания Украины отсутствовали в предвыборной программе партии «Непокоренная Франция».

    В пятницу кандидат в президенты Франции и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян указал на вред помощи Киеву для ЕС.

    В сентябре Марин Ле Пен назвали фаворитом на выход во второй тур президентских выборов 2027 года.

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    9 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники

    Reuters: Франция обвинила КСИР в хакерских атаках на холодильники в Европе

    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки европейских магазинов и вызвал поверенного в делах исламской республики, пишет Reuters.

    Руководитель французского внешнеполитического ведомства возложил на элитные части иранских вооруженных сил ответственность за целенаправленное выведение из строя холодильного оборудования. Масштабные кибератаки затронули торговые сети и супермаркеты на территории всей Европы, сообщает Reuters.

    В связи с произошедшим в Министерство иностранных дел Франции был вызван поверенный в делах Ирана. Барро подчеркнул, что подобные действия повлекут за собой серьезные последствия для исламской республики. Он также анонсировал введение новых ограничительных мер против Тегерана, которые будут утверждены на уровне Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием.

    Во вторник хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    На прошлой неделе еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

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    9 ноября 2026, 13:16 • Новости дня
    Сенатор: В беспорядках во Франции виноват Макрон, а не Россия

    Сенатор Джабаров: ЕС и Франция винят Россию в собственных провалах

    Сенатор: В беспорядках во Франции виноват Макрон, а не Россия
    @ Oualid Abdellaoui/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Первопричина французских беспорядков – провалы президента Франции Эммануэля Макрона в миграционной и социальной политике. Стремление ЕС обвинить Москву в контексте протестов является бесплодной попыткой Парижа и Брюсселя переложить вину с больной головы на здоровую, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Попытки ЕС и Парижа обвинить Москву в какой бы то ни было причастности к беспорядкам во Франции больше напоминают стремление европейских властей свалить на других ответственность за собственные внутре- и внешнеполитические провалы», – пояснил сенатор Владимир Джабаров.

    Парламентарий напомнил, что первопричиной недовольства французов являются провальные решения Елисейского дворца и лично президента Франции Эммануэля Макрона в рамках миграционной повестки, а также в социальной политике.

    «Пусть лучше Брюссель и Париж обратят внимание на бревна в своих глазах, чем ищут сучки у других. Судя по всему, у Франции и Евросоюза нет действенного решения проблем, которые сами себе создали. Поэтому они традиционно называют виноватой российскую сторону», – продолжил собеседник.

    Впрочем, допустил сенатор, далеко не все население стран Евросоюза поверит в подобную антироссийскую риторику Парижа и Брюсселя. «Часть европейского общества довольно неплохо разбирается в политике. Эти люди видят реальную картину происходящего в их макрорегионе и трезво оценивают управленческие решения собственных властей», – резюмировал Джабаров.

    Ранее эксперты по дезинформации дипломатической службы ЕС составили доклад по беспорядкам во Франции. В тексте указано, что якобы «тайная российская сеть» «Операция Overload» распространяла видео, имитирующие западные СМИ, с фейками об изнасилованиях мигрантами и готовящихся терактах. В документе указано, что цель кампании – представить французские власти слабыми и авторитарными одновременно, передает Reuters.

    Отдельная оценка МИД Франции обнаружила, что аккаунты, якобы связанные с Израилем и движением MAGA, также продвигали «враждебные нарративы», увязывая беспорядки с радикальным исламизмом и миграцией. Десять самых просматриваемых постов в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) от якобы пророссийских аккаунтов собрали 2,8 млн просмотров с 16 по 18 октября, тогда как публикации, связанные с движением MAGA, набрали более 49 млн просмотров, а связанные с Израилем – свыше 35 млн.

    На прошлой неделе французская полиция применяла слезоточивый газ против протестующих в Лионе, пытаясь разогнать колонну манифестантов, недовольных ростом цен. В целом правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен. Стоит также отметить, что официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заявила об ожидании обнаружения «руки Кремля» в карманах курточек французских школьников, участвующих в массовых протестах.

    Ранее кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявляла о планах в случае победы на выборах 2027 года ликвидировать или кардинально сократить Европейскую внешнеполитическую службу.

    Соратники политика считают работу ведомства неэффективным дублированием дипломатии суверенных государств. «Никто не признает ее легитимность, в частности ни США, ни Китай», – отметил советник лидера «Национального объединения» Жордана Барделла Шарль-Анри Галлуа. Он назвал европейскую дипломатическую службу пустой тратой денег налогоплательщиков.

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    10 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    Тегеран ответил на обвинения Парижа в кибератаках на холодильники

    МИД Ирана назвал безосновательными обвинения Франции в атаках на холодильники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения Франции в кибератаках на холодильники.

    «МИД Ирана отвергает безосновательные обвинения правительства Франции в причастности Ирана к предполагаемым действиям в киберпространстве», – говорится в заявлении министерства, которое приводит РИА «Новости».

    В Тегеране подчеркнули, что без колебаний примут меры для защиты своих интересов в ответ на возможные действия. Подобными обвинениями власти Франции пытаются отвлечь общественное мнение и подорвать отношения Тегерана с другими странами, в то время как сами слабо управляют страной и «даже не способны контролировать температуру в холодильниках», заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правительство Франции обвинило хакеров Корпуса стражей исламской революции во взломе холодильных установок в европейских магазинах.

    В понедельник Барро вызвал поверенного в делах Ирана из-за кибератак.

    На прошлой неделе представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал журналистам проявлять осторожность в попытках возложить ответственность за атаки на Россию.

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    11 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    Франция потребовала от Германии объяснить планы ударов по России

    FT: Франция потребовала от ФРГ план применения дальнобойных ракет против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Париж требует от Берлина разъяснений относительно планов использования ракет большой дальности против России в случае вооруженного конфликта, пишет Financial Times.

    Франция настаивает на том, чтобы Германия определила, как она будет использовать ракеты большой дальности в случае конфликта с Россией, пишет Financial Times со ссылкой на источники в кругах европейских чиновников. Париж проводит переговоры с немецкими официальными лицами в попытке согласовать доктрину Берлина о применении оружия, способного наносить «высокоточные удары», передают «Вести».

    Обеспокоенность Франции связана с тем, что ФРГ наряду с группой других стран, включая Британию, Польшу, а также страны Северной Европы и Балтии, наращивает свой арсенал дальнобойного оружия в попытке усилить «сдерживание» Москвы. В частности, Берлин закупает и разрабатывает ракеты наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до более чем 2 тыс. км, которые позволят ВС Германии наносить удары по целям в глубине территории России.

    Один из французских чиновников предупредил, что можно нанести удар по российской цели с помощью обычного оружия, но «получить ядерный ответ». Авторы статьи подчеркивают, что Париж опасается неверного истолкования действий Германии со стороны Москвы, что может привести к эскалации и ядерной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений.

    Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    Лондон и Берлин запланировали к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. километров.

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    10 ноября 2026, 13:41 • Новости дня
    Злоумышленник украл и сжег мощи Николая Чудотворца из церкви во Франции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Из базилики Сен-Николя-де-Пор во французском регионе Лотарингия похитили и сожгли мощи святого Николая Чудотворца, сообщил местный приход.

    Священник базилики подал заявление в полицию об обнаружении кражи реликвария, в котором находились останки святого Николая, епископа Мирликийского. Полиция оперативно установила личность вора и задержала его, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу и приход церкви.

    На допросе задержанный признался, что разбил витрину, а затем сжег и раздавил реликвию. Свои действия он объяснил «борьбой с фетишизмом», приравняв поклонение мощам к суеверной практике.

    «Помимо культурной ценности этого предмета, сегодня нас глубоко задевает прежде всего то, что это является серьезным посягательством на нашу историю, нашу веру и религиозное преклонение поколений паломников», – заявили в приходе.

    Глава ассоциации «Знания и возрождение базилики Сен-Николя-де-Пор» Дени Буркен уточнил, что уничтоженная реликвия представляла собой фрагмент кости длиной около 2 см. Он хранился в стеклянном футляре отдельно от других мощей в сокровищнице базилики. Буркен отверг утверждения вора о «фетишизме», подчеркнув, что церковь поклоняется не мощам, а Богу, а почитание мощей призвано выразить уважение к тем, кто жил в верности Христу. Это уже третье нападение на базилику с начала года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вооруженный ножом мужчина проник в католический храм на востоке Франции.

    В мае преступники во Франции сменили тактику краж из культурных учреждений на налеты с угрозами.

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    9 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Актер из фильма «1+1» Омар Си попал под суд за нападение на вокзале в Париже

    AFP: В Париже назначили суд над актером Омаром Си за нападение на вокзале

    Актер из фильма «1+1» Омар Си попал под суд за нападение на вокзале в Париже
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский актер Омар Си предстанет перед судом в Париже по обвинению в агрессии в отношении сотрудников государственной железнодорожной компании на Лионском вокзале.

    Слушания по делу назначены на 30 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Presse. Инцидент произошел в мае 2025 года. Звездного актера подозревают в нападении на сотрудников железнодорожной компании.

    Омар Си известен по главной роли в картине «1+1» (2011), за которую получил престижную премию «Сезар». Он также снялся в ленте «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и фильмах серии «Мир Юрского периода», где исполнил роль дрессировщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году французскому актеру Жерару Депардье предъявили новые обвинения в изнасиловании.

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    9 ноября 2026, 16:18 • Новости дня
    Крупнейший французский профсоюз призвал продолжить массовые протесты

    Профсоюз CGT призвал продолжить массовые протесты во Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь французского профсоюзного объединения «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине призвала продолжить забастовки и демонстрации в стране из-за недостаточных мер правительства.

    Французские власти объявили о ряде мер после нескольких недель манифестаций, пообещав проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 1,6% с декабря и ввести ряд льгот на энергоносители, передает РИА «Новости». «Мы пришли за ответами после небывалого социального движения молодежи и трудящихся. Правительство нам предлагает крохи… Профсоюзное объединение работников госсектора объявило о новом дне протестов, забастовок и демонстраций 17 ноября», – заявила Бине.

    По словам генсека CGT, минимальную зарплату в любом случае должны были проиндексировать в январе 2027 года, поэтому реальная надбавка сопоставима со стоимостью килограмма помидоров. Бине подчеркнула, что протестное движение не прекратится, пока правительство не прислушается к требованиям граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сенатор Владимир Джабаров назвал провалы президента Франции Эммануэля Макрона в миграционной и социальной политике первопричиной французских беспорядков.

    В четверг Софи Бине заявила о выходе более 250 тыс. человек на протесты во французских городах.

    Во вторник Национальная компания железных дорог Франции предупредила о перебоях в расписании пассажирских составов на фоне массовых забастовок.

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    10 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Франция обвинила иранских хакеров в поджоге супермаркетов

    Axios: Франция обвинила Иран во взломе холодильников в 700 супермаркетах

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Франции обвинило хакерское подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции во взломе холодильных установок почти в 700 магазинах, что привело к 15 пожарам.

    Министерство Европы и иностранных дел Франции заявило о причастности иранских военных к кибератакам на французские магазины в октябре, пишет Axios.

    В результате действий злоумышленников в 700 торговых точках повысилась температура в холодильниках. Это привело к потере продуктов питания на десятки миллионов евро и вызвало как минимум 15 пожаров. Данная кампания стала первой кибератакой на французской территории, проведенной исключительно в целях саботажа.

    Центр координации киберкризисов Франции возложил ответственность за инциденты на подразделение Shahid Kaveh в составе Корпуса стражей исламской революции. Следователи обнаружили в инфраструктуре атаки следы персидского языка. Эта же группировка совершила нападения на небольшие гидроэлектростанции во Франции, однако последствия оказались незначительными.

    Париж планирует вызвать посла Ирана и предложить новые санкции Европейского союза против лиц и организаций, причастных к атакам. Ранее иранские хакеры уже атаковали промышленные объекты, включая американские системы водоснабжения и израильское холодильное оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки европейских магазинов.

    В четверг американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием.

    Более 150 французских супермаркетов стали жертвами кибератаки на системы управления холодильным оборудованием.

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    10 ноября 2026, 20:19 • Новости дня
    Макроны подали новый иск против назвавшей Брижит мужчиной журналистки

    Макроны обвинили американскую журналистку Кэндис Оуэнс в клевете

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали новый иск против американской журналистки Кэндис Оуэнс, заявившей, что первая леди родилась мужчиной.

    Иск подан в федеральный суд штата Теннесси 4 ноября, пишет газета Parisien. В документе более чем на 400 страниц содержится около 88 эпизодов предполагаемой клеветы, передает РИА «Новости».

    По версии четы Макрон, после подачи первого иска летом 2025 года Оуэнс не прекратила свои заявления, а «усилила распространение лжи». Журналистка неоднократно заявляла, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

    Супруги добиваются суда присяжных и возмещения ущерба. Адвокат Том Клэр заявил, что Макроны готовы приехать в США на заседание и предоставить фотографии и научные доказательства того, что первая леди Франции родилась женщиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре умерла французская журналистка Наташа Рей, инициировавшая расследование о гендерной принадлежности Брижит Макрон.

    В мае жители Франции получили условные сроки за внесение данных о супруге президента под мужским именем в налоговую декларацию.

    В январе парижский суд осудил десять человек за распространение в интернете ложных слухов о гендере первой леди.

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    9 ноября 2026, 20:40 • Новости дня
    Хакер взломал базу с данными 23 млн клиентов автосервисов во Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Взломщик под псевдонимом ChimeraZ заявил о получении доступа к базам данных автосервисов во Франции, содержащим личную информацию почти 23 млн клиентов.

    Хакер сообщил о взломе базы данных, связанной с автосервисами группы SGS, в которой содержится информация о клиентах. Предположительно, речь идет о сервисах технического контроля Securitest, Auto Securite и Vérif'Autos, передает ТАСС со ссылкой на телеканал TF1.

    По данным телеканала, украденная база данных может содержать около 40 млн автомобильных номеров и связанных с ними личных сведений.

    Ответственность за кибератаку взял на себя хакер под псевдонимом ChimeraZ. Он уже находится в розыске за другие кражи данных, от которых пострадали политические партии, пожарная служба и административные органы региона О-де-Франс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сайт французской партии «Республиканцы» подвергся хакерской атаке.

    В октябре во Франции по подозрению в управлении ресурсами для продажи украденных данных задержали троих подростков.

    В прошлом году хакеры заявили о получении доступа к личной информации свыше 16,4 млн жителей Франции после взлома баз министерства внутренних дел.

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    10 ноября 2026, 16:22 • Новости дня
    При протестах во Франции пострадали около 300 сотрудников учебных заведений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполняющий обязанности официального представителя французского правительства Матье Лефевр заявил, что с начала массовых протестов в стране пострадали около 300 сотрудников сферы образования.

    По его словам, с начала массовых протестов во Франции около 300 сотрудников образовательных учреждений получили ранения, передает РИА «Новости». «У нас около 300 сотрудников сферы образования получили ранения», – сказал Лефевр в ходе правительственного брифинга, транслирующегося в соцсетях Елисейского дворца.

    Самой массовой акцией во Франции стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным министерства внутренних дел страны, в ней участвовали около 550 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник генеральный секретарь французского профсоюзного объединения «Всеобщая конфедерация труда» Софи Бине призвала продолжить забастовки и демонстрации в стране.

    На прошлой неделе французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

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    10 ноября 2026, 10:08 • Новости дня
    Париж и Сеул обсудили конфликт на Украине

    Yonhap: Главы МИД Южной Кореи и Франции обсудили конфликт на Украине

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен встретился со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро в Париже, стороны обсудили двусторонние отношения и международные проблемы, включая конфликт на Украине.

    Переговоры прошли на полях встречи глав МИД стран G7. Министры рассмотрели двусторонние отношения, которые в этом году, в связи со 140-летием установления дипломатических связей, были повышены до уровня «стратегического партнерства», передает Yonhap со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

    Стороны договорились расширять практическое и взаимовыгодное сотрудничество в таких областях, как высокотехнологичные отрасли промышленности. Чо Хен попросил Францию продолжать поддержку и проявлять интерес к корейским компаниям, ведущим бизнес в Европе.

    Встреча министров стран G7 проходит в понедельник и вторник в Марселе. Ожидается, что на ней будут рассмотрены ключевые глобальные проблемы, включая искусственный интеллект и события на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки магазинов в Европе. В воскресенье политолог Владимир Корнилов заявил о непонимании Парижем числа участников трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби. Жан-Ноэль Барро анонсировал участие европейских стран в переговорах.

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