Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?0 комментариев
Песков назвал санкции против экс-главреда RT France давлением на СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал ограничения Евросоюза в отношении экс-главреда RT France Ксении Федоровой как попытку подавить инакомыслие во Франции.
Песков прокомментировал ограничительные меры, принятые против бывшего главного редактора телеканала, передает РИА «Новости».
По его словам, подобные действия западных стран направлены на прямое преследование неугодных журналистов.
«Это не первая незаконная санкция такого рода. Это неприкрытое давление на СМИ. Это преследование представителей средств массовой информации. Это подавление любого инакомыслия в стране. Это красноречиво свидетельствует о тех практиках, о которых позволяют себе французские власти», – подчеркнул Песков в ходе общения с прессой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз внес бывшую главу французского бюро RT Ксению Федорову в санкционный список.
Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала подготовку ответных мер.
Месяцем ранее российское дипломатическое ведомство назвало выдворение журналистки из Франции актом расправы.