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    20 августа 2026, 13:32 • Новости дня

    Украинских беженцев в ЕС обязали доказывать отсутствие уклонения от службы

    ЕК обязала украинских беженцев доказывать отсутствие уклонения от армии

    Tекст: Мария Иванова

    Для получения статуса временной защиты в странах Европы военнообязанным гражданам Украины потребуется подтвердить, что они не скрываются от призыва в армию.

    Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил, что прибывающие в европейские страны украинские беженцы должны подтверждать отсутствие уклонения от военной службы, передает ТАСС.

    Это требование касается как мужчин, так и женщин, стремящихся получить статус временной защиты.

    «Решение Совета ЕС о продлении временной защиты вступило в силу с начала августа. Но это дело национальных властей применять это решение, и определять правила приема. Решение Совета ЕС не делает различий между мужчинами и женщинами в вопросе применения. Вы помните этой вопрос военной службы или пройденной военной службы, поэтому никакой разницы между мужчинами и женщинами здесь нет», – пояснил представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

    Ранее стало известно, что миграционные службы некоторых европейских стран начали требовать от определенных категорий украинских женщин подтверждения, что они не скрываются от участия в боевых действиях. В частности, это касается профессиональных медицинских работников, которые по украинскому законодательству являются военнообязанными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Евросоюза обязал украинских беженцев призывного возраста документально подтверждать выполнение воинских обязанностей.

    Власти Бельгии отказывают в предоставлении временной защиты гражданам без электронных военно-учетных документов.

    Глава МВД Германии Александер Добриндт назвал обоснованным возвращение военнообязанных граждан на Украину.

    19 августа 2026, 19:18 • Новости дня
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки на здание управления полиции в украинском Житомире погибли по меньшей мере два сотрудника правоохранительных органов, еще 20 человек получили ранения.

    По зданию управления полиции в Житомире был нанесен удар, приведший к жертвам и пострадавшим, сообщает Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.

    В результате атаки погибли как минимум два сотрудника полиции. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 20 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее около районного управления полиции в Житомире произошел взрыв. В июле 2025 года мощные взрывы уничтожили два производственных объекта в пригороде. А в ноябре того же года под Житомиром прогремели взрывы на заводе по ремонту военной техники НАТО.

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    19 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Владимир Мединский высказался о вероятности продолжения контактов в турецком Стамбуле по украинскому урегулированию.

    Глава российской делегации предпочел не давать однозначных прогнозов относительно будущих встреч, передает ТАСС.

    Отвечая на соответствующий вопрос представителей телеграм-канала «Юнашев Live», руководитель переговорной группы ограничился весьма краткой репликой.

    «Время покажет», – отметил государственный деятель в своем комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к возобновлению стамбульских переговоров.

    В феврале текущего года представители России и Украины провели очередную встречу в Женеве. Помощник президента охарактеризовал эти консультации тяжелыми и деловыми.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Из эстонских учебников по химии убрали имя Менделеева
    Из эстонских учебников по химии убрали имя Менделеева
    @ общественное достояние

    Tекст: Денис Тельманов

    Авторы школьных учебников по химии в Эстонии исключили упоминание имени всемирно известного русского ученого Дмитрия Менделеева как создателя периодической системы.

    Имя создателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева исчезло из школьных учебников в Эстонии, передает РИА «Новости». Об этом сообщила переехавшая в Россию жительница республики Оксана.

    «Таблицы Менделеева остались, но его имени никто не упоминает... Таблицу просто называют «Периодическая таблица химических элементов». Без упоминания имени ее создателя», – рассказала собеседница агентства.

    Таблица Менделеева, составленная в 1869 году, включает классификацию элементов, показывающую зависимость их свойств от заряда атомного ядра.

    Это открытие стало одним из главных научных прорывов XIX века и сегодня используется в учебных заведениях ведущих стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ранее саркастически предложила киевским властям запретить таблицу Менделеева.

    В июне эстонские учителя возмутились речью министра образования на русском языке.

    Месяцем позже в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка в честь великого русского химика.

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    19 августа 2026, 20:27 • Новости дня
    Пьяная украинка покусала польских полицейских

    Tекст: Ольга Иванова

    Находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения гражданка Украины набросилась на сотрудников правоохранительных органов в Польше при попытке доставить ее в вытрезвитель.

    Об инциденте в Замброве сообщает РИА «Новости». «В Замброве патруль полиции был вызван на одну из улиц, потому что на тротуаре лежала женщина, которая не реагировала на попытки установить с ней контакт. Женщина в возрасте 39 лет находилась в явном состоянии алкогольного опьянения и начала кричать, употреблять в отношении сотрудников оскорбительные вульгарные слова», – рассказал представитель местной полиции.

    Стражи порядка вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики осмотрели пациентку и пришли к выводу, что госпитализация не требуется, поскольку она просто сильно пьяна. После этого полицейские решили отвезти нарушительницу в специальное помещение для протрезвления.

    Во время надевания наручников задержанная проявила агрессию. Оказавшись в патрульном автомобиле, она укусила одного из сотрудников. Пострадавшего пришлось доставить в инфекционный госпиталь для оказания необходимой медицинской помощи.

    После вытрезвления дебоширке предъявят обвинения в оскорблении госслужащих и нарушении телесной неприкосновенности. Представитель ведомства пояснил, что за данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Кроме того, правоохранители направили в Пограничную стражу представление о депортации иностранки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Польши пригрозили депортацией нарушающим общественный порядок украинцам.

    Несколькими днями ранее гражданин Украины избил металлической трубой своих коллег на стройке в Янувке Первом.

    В 2024 году другой украинец обстрелял варшавских полицейских из пневматического оружия.

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    20 августа 2026, 05:47 • Новости дня
    На подлете к Пензе сбили ракеты
    На подлете к Пензе сбили ракеты
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские средства противовоздушной обороны перехватили воздушные цели на подлете к Пензе, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    «Благодарю военнослужащих сил ПВО Минобороны России за четкую и профессиональную работу. Ракеты были поражены, не достигнув территории города Пензы», – подчеркнул губернатор в Max.

    За некоторое время до этого глава региона объявлял о введении в области режима ракетной опасности. Тревога продолжалась около одного часа, после чего ограничения сняли.

    В середине августа беспилотник ВСУ атаковал сельскохозяйственное предприятие в промзоне Земетчинского района Пензенской области.

    Также в этом месяце при ракетном ударе ВСУ по жилому дому в Брянске погиб один человек.

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    19 августа 2026, 17:59 • Новости дня
    Лидер группы The Hatters Музыченко признан угрозой нацбезопасности Украины
    Лидер группы The Hatters Музыченко признан угрозой нацбезопасности Украины
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинское Министерство культуры добавило фронтмен российской группы The Hatters Юрия Музыченко в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.

    Соответствующий приказ был размещен на официальном портале украинского ведомства, передает РИА «Новости». Анонс включения музыканта в этот перечень был сделан Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания еще 7 августа.

    Основанием для такого решения чиновников стали данные мониторинга средств массовой информации и анализ открытых источников. Музыченко вменяют регулярное участие в информационных мероприятиях, а также выступления группы в Донецке в текущем году и участие лидера коллектива в событиях на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

    «Дополнить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него... Музыченко Юрия Юрьевича… российского музыканта, фронтмена музыкальной группы The Hatters», – отмечается в документе министерства. Ранее, в мае, все участники The Hatters оказались в базе данных портала «Миротворец» по обвинению в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Национальный совет Украины по вопросам телевидения призвал объявить Юрия Музыченко угрозой национальной безопасности.

    В январе текущего года украинские власти назвали угрозой для государства певицу Любовь Успенскую.

    В прошлом году Министерство культуры Украины включило в аналогичный список актера Никиту Джигурду.

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    20 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Под Киевом вспыхнул масштабный пожар после мощного взрыва

    В Борисполе под Киевом загорелся склад в крупной промышленной зоне

    Под Киевом вспыхнул масштабный пожар после мощного взрыва
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В промышленной зоне Борисполя Киевской области вспыхнул масштабный пожар на складе после произошедшего взрыва.

    Возгорание произошло в результате повреждения складских помещений, расположенных в крупной промышленной зоне города Борисполя под Киевом. Информацию об инциденте передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Киев-24».

    Телеканал также опубликовал в своем телеграм-канале кадры с места происшествия, на которых виден высокий столб дыма и сильный пожар. Детальные подробности случившегося пока не раскрываются.

    Ранее о крупном возгорании в Борисполе сообщало местное издание «Инсайдер».

    Напомним, в ночь на четверг ВС России поразили в Киеве завод по производству дронов Fire Point.

    В середине августа складские помещения в Бучанском районе Киевской области получили повреждения после серии взрывов.

    В начале месяца масштабные пожары охватили логистические базы на территории региона.

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    19 августа 2026, 14:35 • Новости дня
    В Хорватии задержали подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца
    В Хорватии задержали подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взятый под стражу на хорватской территории гражданин Украины является профессиональным водолазом и подозревается в совершении теракта на газопроводах в Балтийском море, сообщило Bild.

    Подозреваемый Владимир Ж. был арестован правоохранительными органами Хорватии в среду утром, передает РИА Новости.

    «Задержанный сейчас в Хорватии Владимир Ж., вероятно, уже довольно долгое время известен немецким следователям», – сообщило немецкое издание Bild.

    В прошлом году польский суд отказался выдавать украинца Германии, после чего мужчина вновь оказался на свободе. Генеральная прокуратура ФРГ подтвердила, что задержанный является профессиональным водолазом. Ему вменяют совершение взрыва в составе группы лиц и антиконституционную диверсию.

    Следствие считает, что фигурант работал в команде другого украинца Сергея К. Эта группа осенью 2022 года заложила взрывчатку на магистралях системы «Северный поток» возле острова Борнхольм. Обвинения предполагаемому организатору диверсии были предъявлены в Гамбурге в июне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура ФРГ обвинила задержанного в Хорватии украинца в минировании газопроводов.

    Месяцем ранее немецкое ведомство выдвинуло официальные обвинения против другого фигуранта дела.

    Осенью прошлого года суд Варшавы арестовал Владимира Журавлева на семь дней.

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    20 августа 2026, 08:07 • Новости дня
    ВС России поразили в Киеве завод по производству дронов Fire Point
    ВС России поразили в Киеве завод по производству дронов Fire Point
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на четверг российская армия поразила предприятие ООО «Файер Пойнт» на территории украинской столицы, которое производит дроны Fire Point, а также ускорители для ракет «Фламинго», сообщило Минобороны.

    Среди пораженных объектов оказались мощности компании «Файер Поинт», выпускавшей компоненты для дронов и ускорители для ракет «Фламинго», указало ведомство в Max.

    Атака проводилась с применением ракет воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотников.

    Также поражен комплекс «Укрспецсистемс», где собирали самолетные беспилотники, и цеха предприятия «Антонов», производившего аппараты Ан-196 «Лютый».

    Кроме того, уничтожен столичный арсенал с термобарическими бомбами М-900, противотанковыми минами и боеприпасами для дронов «Баба-Яга».

    В Киевской области под удар попал логистический хаб в Мартусовке, распределявший товары двойного назначения и средства радиоэлектронной борьбы. В Броварах уничтожено крупное хранилище горюче-смазочных материалов, где находилось до 8 тыс. кубометров предназначенного для военных топлива.

    Накануне вечером российские силы также атаковали портовую инфраструктуру. В гаванях Черноморска и Южного были поражены склады с военным имуществом.

    В начале августа российские войска уже били по заводу «Файер Пойнт» в Киеве.

    В ночь на 16 августа Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК в Киеве, нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге.

    В начале августа военные поразили мощности по сборке беспилотников в Киеве.

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    20 августа 2026, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Ракетные удары уничтожают возможности ВСУ для террористических атак вглубь России

    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия поражает на Украине не только места сборки и хранения боеприпасов, но и станковые мощности, используемые для производства ракет и БПЛА. Кроме того, целью становится научный сектор, работающий в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли массированный удар по предприятиям и складам ВПК Украины.

    «Среди пораженных целей следует отметить предприятие «Файер Поинт». Россия уничтожает станковые мощности, созданные на Украине силами стран Западной Европы. С помощью этого оборудования изготавливаются корпуса крылатых ракет, элементы ускорителей, композитные части. Впрочем, наиболее сложные компоненты и электроника по-прежнему доставляются из-за рубежа», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Спикер напомнил, что производимые предприятием ударные БПЛА FP-1 имеют дальность полета около 1,6 тыс. км, а ракеты FP-5 «Фламинго» – 3 тыс. км. «Таким образом, мы снижаем возможности ВСУ по проведению террористических атак против нашей военной и мирной инфраструктуры на всей европейской части России, вплоть до Урала», – считает аналитик.

    «Стоит напомнить, что только в западных областях Украины расположены семь площадок для сборки FP и «Фламинго». В Киеве их явно не меньше. Объекты рассредоточены, чтобы мы не могли одним ударом вывести все производство из строя. Этим объясняется частота атак по данным предприятиям», – указал он.

    «Принципиально важно и поражение цехов госпредприятия «Антонов». Оно не только производит ударный дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый», но и является его разработчиком. Таким образом, мы бьем как по сборочным мощностям ВПК Украины, так и по научному сектору, работающему в интересах ВСУ», – подчеркнул эксперт.

    Значимость ударов по объектам компании «Укрспецсистемс» объясняется тем, что предприятие производит БПЛА «Шарк» и катапульты для них, продолжил спикер. «Дроны используются для разведки на фронте и в ближнем тылу. С их помощью ВСУ пытаются выявить расположение наших подразделений, штабов, складов боеприпасов», – детализировал спикер.

    «Также для повышения безопасности российских военных важно уничтожение склада термобарических авиабомб М-900, используемых ВСУ для поражения подземных укрытий около линии боевого соприкосновения», – добавил собеседник.

    Помимо этого, Кнутов обратил внимание на постоянные российские удары по транспортно-логистическим объектам, например – по центру Мартусовка. «Снижение возможностей украинской системы логистики – задача настолько важная, насколько и трудоемкая. Ее элементы максимально разнесены по территории страны и совмещены с гражданскими складами», – пояснил он.

    «Схема их работы такая: логистический центр получает заявку от одного из подразделений ВСУ на дроны и отправляет машину собирать компоненты по складам. Грузовик под видом гражданской продукции свозит крылья, двигатели, корпуса в точку сборки, откуда готовые БПЛА направляют военным. Система территориально рассредоточена для минимизации ущерба и большей скрытности», – объяснил Кнутов.

    «Традиционно Россия продолжает бить и по Черноморским портам. Через них западные страны поставляют ВСУ не только ГСМ, но также компоненты для ракет, беспилотников и даже сухпаи, бронежилеты, военную форму», – резюмировал эксперт.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и области. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, воздушного, морского базирования, а также беспилотников большой дальности.

    В результате в самом Киеве поражено промышленное предприятие ООО «Файер Поинт», производившее компоненты для ударных БПЛА и осуществлявшее сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго». Кроме того, атаке подвергся торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором осуществлялось производство компонентов для беспилотников, крупноузловая сборка дронов и их хранение.

    Целью удара в украинской столице стали сборочное предприятие авиационной промышленности и ГП «Антонов», производившее дрон Ан-196 «Лютый» и различные пилотируемые летательные аппараты. Минобороны сообщило о поражении склада боеприпасов, на котором хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для БПЛА типа «Баба-Яга».

    В Киевской области удар нанесен по транспортно-логистическому центру Мартусовка (логистический центр «Замлер Групп»). По данным военного ведомства, там осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства БПЛА большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

    Кроме того, поражен склад горюче-смазочных материалов в Броварах, на котором хранилось до восьми тыс. кубометров топлива, предназначенного для ВСУ. Помимо этого, целью ударов ВС России стали склады с военным имуществом в портах Черноморск и Южный.

    По данным украинских СМИ в Киевской области после ударов начались крупные пожары, из-за которых небо затянуло густым черным дымом. В Киеве 90 тыс. абонентов остались без света, сообщила ДТЭК. «Укрзализныця» скорректировала движение поездов в ряде регионов.

    По предварительным данным, в ходе ночной операции было выпущено не менее 20 ракет различных типов. В атаке задействовали около 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», восемь «Искандеров-М», несколько баллистических ракет Х-23 и восемь «Калибров», передает «Лента.ру».

    Смотрите кадры ракетного удара по производственно-складским помещениям и нефтебазе в Броварах в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    19 августа 2026, 20:09 • Новости дня
    В Раде задумались о переносе заседаний из Киева из-за угрозы обстрелов

    Парламент Украины начал обсуждать перенос заседаний в более безопасное место

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне ожидаемого обострения ситуации в Киеве украинские парламентарии рассматривают возможность перевода своих заседаний в более безопасное место, сообщили украинские СМИ.

    Депутаты Верховной рады обсуждают перенос работы в более безопасное место из-за угрозы усиления обстрелов, передает украинское издание Страна.ua. Соответствующую информацию подтвердил  депутат рады Никита Потураев.

    Политик считает, что обстановка в Киеве продолжит накаляться. «Ситуация с безопасностью в столице будет только ухудшаться», – подчеркнул парламентарий.

    При этом ранее Потураев подал заявление на отказ от депутатского мандата. Однако данный документ до сих пор не рассмотрен парламентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многие украинские депутаты захотели сдать свои мандаты из-за страха ответственности за мирное соглашение.

    Ранее парламентарии почти в полном составе пропустили заседание после ударов по пункту управления СБУ.

    Власти Украины также ограничивали работу государственных органов в Киеве ради обеспечения безопасности.

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    19 августа 2026, 19:55 • Новости дня
    Посольство России осудило планы застроить бывший концлагерь в Австрии

    Посольство России в Вене призвало сохранить память о концлагере Леоберсдорф

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты призвали власти Австрии сохранить память о жертвах нацизма и отказаться от строительства промзоны на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф.

    Российская сторона с тревогой восприняла сообщения о намерениях крупных австрийских и германских компаний построить промышленную зону на месте бывшего концлагеря Леоберсдорф в Нижней Австрии, сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Вене.

    «Призываем австрийские власти к добросовестному исполнению своих обязательств по сохранению памяти о жертвах нацизма», – говорится в официальном заявлении диппредставительства.

    Дипломаты напомнили, что Леоберсдорф был одним из внешних лагерей Маутхаузена. Там содержались около 400 женщин и девушек, средний возраст которых составлял 23 года. Нацисты принуждали узниц к смертельно опасному труду на военном заводе Хиртенберг. Более половины из них были гражданками Советского Союза.

    В посольстве также выразили солидарность с Международным комитетом Маутхаузена. В дипмиссии подчеркнули недопустимость уничтожения свидетельств нацистского прошлого и решительно выступили против попыток предать забвению преступления нацистов и их пособников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Spiegel сообщило о планах строительства супермаркета на территории бывшего женского филиала концлагеря Маутхаузен.

    Тогда вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев осудил намерения возвести торговый объект на этом месте. Ранее российское дипломатическое ведомство раскритиковало решение Международного комитета не приглашать представителей Москвы на памятные церемонии в Маутхаузене.

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    19 августа 2026, 19:05 • Новости дня
    Уволенную замглавы офиса Зеленского Мудрую задержали на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Уволенная на фоне коррупционного скандала заместитель руководителя офиса украинского президента Ирина Мудрая задержана правоохранительными органами и отправлена в изолятор временного содержания.

    Бывшая чиновница будет находиться под стражей в рамках расследования уголовного дела, передает ТАСС. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил подробности происходящего.

    «Ирина Мудрая задержана. Сейчас она находится на следственных мероприятиях в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Сегодняшнюю ночь проведет в изоляторе временного содержания», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранительные органы провели обыски у Ирины Мудрой.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало записи разговоров чиновницы об отмывании денег.

    После этого Владимир Зеленский подписал указ об отставке заместителя руководителя своего офиса.

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    20 августа 2026, 10:57 • Новости дня
    ВС России атаковали цели в Киеве «Цирконами», «Искандерами» и «Калибрами»
    ВС России атаковали цели в Киеве «Цирконами», «Искандерами» и «Калибрами»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России в ночь на 20 августа осуществили крупномасштабную атаку по стратегическим промышленным и энергетическим объектам на территории Киева и области, сообщили СМИ и Telegram-каналы.

    Наиболее сложная ситуация сложилась в столичном регионе, где зафиксированы взрывы, детонация военных грузов и масштабные пожары, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По предварительным данным, в ходе ночной операции было выпущено не менее 20 ракет различных типов.

    В атаке задействовали около 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», восемь «Искандеров-М», несколько баллистических ракет Х-23 и порядка восьми «Калибров», передает «Лента.ру».

    Мониторинговые ресурсы оценивают общее количество примененных за ночь по объектам на Украине средств поражения не менее чем в 70 ракет, которые двигались по сложной траектории для обхода систем ПВО, сообщает Avia.Pro.

    В ночь на четверг ВС России поразили несколько предприятий в Киеве и Киевской области, включая предприятие ООО «Файер Пойнт», где производились дроны Fire Point.

    В начале августа в Киеве вспыхнули сильные пожары после комбинированной атаки баллистическим и гиперзвуковым оружием.

    В ту же ночь российские войска атаковали киевские логистические центры для хранения военных грузов.

    Видео ударов смотрите в «Максе».

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    19 августа 2026, 23:15 • Новости дня
    В ДНР ликвидирован участник атаки на Курскую область капитан СБУ Коринковский

    В ДНР ликвидирован капитан СБУ Коринковский

    Tекст: Катерина Туманова

    Капитан Службы безопасности Украины (СБУ) Петр Коринковский, который принимал участие в нападении на приграничные регионы России, уничтожен в ДНР российскими силами.

    «В ДНР был ликвидирован капитан СБУ Петр Коринковский. Националист участвовал в боевых действиях в Артемовске, а также в «курской авантюре»», – рассказал представитель российских силовых структур ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комбат теробороны ВСУ Ливенко ликвидирован на Сумском направлении. Начальник штаба батальона ВСУ был уничтожен на запорожском направлении. ВС России ликвидировали 20 бразильских наемников в зоне СВО.


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