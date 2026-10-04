Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.3 комментария
Техас стал новым экономическим центром США
Fox News: Техасская фондовая биржа начала отбирать капитал у Нью-Йорка
Бывший конгрессмен США Джеб Хенсарлинг заявил, что создание собственной фондовой биржи превращает Техас в новый экономический центр Америки.
Техасская фондовая биржа перетягивает бизнес из традиционных финансовых центров, таких как Нью-Йорк и Калифорния, превращая штат в новую финансовую столицу страны, пишет Fox News.
«Техас действительно становится экономическим центром притяжения в Америке», – заявил бывший конгрессмен и стратегический советник биржи Джеб Хенсарлинг. Он отметил, что Нью-Йорк все чаще «выталкивает капитал», тогда как Техас встречает предпринимателей с распростертыми объятиями.
Новая биржа, получившая одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам в прошлом году, призвана составить конкуренцию Нью-Йоркской фондовой бирже и Nasdaq. Площадка уже обеспечила себе первичный листинг ряда компаний, включая Energy Transfer и Texas Capital Bank.
Хенсарлинг подчеркнул, что поддержку проекту оказывают такие крупные финансовые фирмы, как JPMorgan и BlackRock. По его словам, инвесторы не стали бы вкладывать средства в сомнительные предприятия, и приток компаний подтверждает статус штата как главного экономического локомотива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Техас объявил режим чрезвычайной ситуации из-за высоких цен на топливо. Летом нашествие плотоядных мух пригрозило штату катастрофой. В мае техасский баскетбольный клуб «Сан-Антонио» впервые за 12 лет вышел в финал НБА.