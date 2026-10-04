Tекст: Игорь Иножарский

Полиция префектуры Окинава задержала двадцатилетнего морпеха, служащего на базе Футэмма, по подозрению в убийстве тридцатидевятилетней женщины в гостинице столицы острова Наха и хищении ее кошелька и рюкзака в ночь на субботу, передает NPR со ссылкой на местную полицию и агентство Kyodo News.

По данным полиции, тело женщины нашли в ее гостиничном номере, предварительная версия – удушение. Камеры наблюдения зафиксировали, как предполагаемый подозреваемый заходит в отель вместе с женщиной и выходит один, после чего офицер задержал морпеха поздно вечером в развлекательном квартале Нахи, где он шел по улице в одиночку, сообщает Kyodo News.

«Это дело стало сильным ударом и усилило страх жителей Окинавы, которые уже вынуждены жить рядом с американскими базами. Это абсолютно непростительно, и мы возмущены», – заявил губернатор Окинавы Гента Кодзя, добавив, что дисциплина и воспитательная работа в войсках США «совершенно не работают». Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала преступление «крайне прискорбным», сообщила, что Токио выразил резкий протест американской стороне и потребовал максимального содействия следствию и ужесточения дисциплины среди военнослужащих США.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги вызвал посла США в Токио Джорджа Гласса и передал ему протест и «возмущение» японской стороны. Сам Гласс в сообщении в соцсети X выразил соболезнования семье погибшей и заверил, что Соединенные Штаты взаимодействуют с центральными и местными властями Японии. Корпус морской пехоты США уточнил, что задержанный относится к Третьей экспедиционной дивизии морской пехоты на Окинаве, и заявил о полном сотрудничестве с японскими следственными органами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дмитрий Медведев назвал американские базы источником проблем для Ближнего Востока и региона, где они расположены. В мае губернатор японской Окинавы получил письмо с угрозой убийства, о чем местные власти сообщили полиции. В феврале морпех США был задержан за незаконное проникновение в школу на Окинаве, что японские правоохранители зафиксировали как новый инцидент с участием американских военных.