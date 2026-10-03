  • Новость часаСилы ПВО за день уничтожили 244 украинских беспилотника
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Нищета вынуждает Британию вернутся в Евросоюз с повинной
    Карасин объяснил, как трактовать предупреждение МИД дипломатам в Киеве
    Эксперт: Логистику по мостам через Днепр можно прервать без нанесения вреда
    Кашпировский перед смертью пожалел о переезде в США
    Медведев предостерег Армению от превращения в «новую Украину»
    В Киеве на Майдане началась акция за мирное урегулирование конфликта
    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»
    Россия направила Индии шесть нот из-за ареста танкера
    Штайнмайер признал разочарование немцев спустя 36 лет после объединения
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как изгнать бесов из рекламы

    Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    3 октября 2026, 21:38 • Новости дня

    Медведев назвал американские базы источником проблем для Ближнего Востока

    Медведев: Базы США на Ближнем Востоке стали источником проблем

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные базы на Ближнем Востоке стали источником проблем, а не гарантом безопасности стран региона, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Если же говорить, например, о тех же самых американских базах, которые долгое время рассматривались как элемент стабильности в регионе и краеугольный камень обеспечения безопасности – ну, и какую безопасность они в итоге обеспечили?» – сказал Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

    Он добавил, что надежды на США не оправдались, и базы стали источником проблем для стран, где они расположены, передает РИА «Новости».

    Медведев отметил, что государства Ближнего Востока должны сами формировать механизмы безопасности, опираясь на добрососедство и международное право.

    Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Хосейн Мохеби заявлял, что большинство баз США на Ближнем Востоке разрушено в ходе конфликта с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    В апреле он назвал Европу нулевым союзником на фоне ближневосточного конфликта.

    2 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Оман запретил полеты пытавшемуся разбить лайнер FlyDubai пилоту за радикализм

    Оман запретил полеты пытавшемуся разбить лайнер FlyDubai пилоту

    Tекст: Катерина Туманова

    Пытавшемуся разбить самолет авиакомпании FlyDubai пилоту ранее было запрещено летать в Омане за радикальные взгляды, несмотря на то, что он был по происхождению из этой страны, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    «По словам людей, знакомых с ситуацией, второму пилоту авиакомпании FlyDubai, который нанес ножевое ранение капитану корабля и отправил рейс 1073 в штопор по направлению к земле, ранее было запрещено летать в Омане из-за опасений, что он придерживался радикальных идеологических взглядов», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам источников, несмотря на запрет, пилот, гражданин Омана, был нанят FlyDubai, что позволило ему пилотировать на сложном маршруте, соединяющем Объединенные Арабские Эмираты и Израиль.

    Результатом стала чрезвычайная ситуация 30 сентября, когда пилот другого рейса Flydubai напал с ножом на командира воздушного судна, а пассажиры лайнера самостоятельно обезвредили вооруженного злоумышленника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля признали резню на борту самолета терактом, а премьер Нетаньяху заявил о радикализации пытавшегося угнать самолет пилота.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 05:40 • Новости дня
    ABC News назвал предполагаемого пилота-террориста на рейсе FlyDubai

    ABC: Совершившим нападение на FlyDubai может быть гражданин Омана аль-Хаммами

    Tекст: Катерина Туманова

    Совершившим нападение на рейсе FlyDubai пилотом может быть 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами, выяснил телеканал АВС, ссылаясь на данные представителей спецслужб и правоохранительных органов.

    По словам источников, следователи до сих пор пытаются выяснить, как предполагаемому нападавшему разрешили летать рейсом FlyDubai и как он оказался вторым пилотом в кабине самолета, направлявшегося в Израиль, передает ABC News.

    По сообщениям источников, знакомых с ходом расследования, Аль-Хаммами, которого в четверг перевели из Саудовской Аравии в Объединенные Арабские Эмираты, «сотрудничает» с властями и заявил, что намеревался разбить самолет в Израиле.

    Ранее в пятницу авиакомпания FlyDubai опубликовала заявление, приписываемое ее генеральному директору, в котором говорилось, что по просьбе властей FlyDubai «временно приостановила полеты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления», и что «проводится полное официальное расследование».

    Напомним, чрезвычайная ситуация произошла 30 сентября, когда пилот рейса Flydubai напал с ножом на командира воздушного судна, а пассажиры лайнера самостоятельно обезвредили вооруженного злоумышленника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ выяснилиа, что Оман запретил полеты пытавшемуся разбить лайнер FlyDubai пилоту за радикализм. Власти Израиля признали резню на борту самолета терактом. Кремль прокомментировал инцидент с экстренно севшим лайнером.

    Комментарии (4)
    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 22:16 • Новости дня
    Коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов

    Коалиция Саудовской Аравии перехватила три выпущенные хуситами ракеты

    Tекст: Вера Басилая

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция перехватила и уничтожила три баллистические ракеты, запущенные йеменскими хуситами.

    Саудовское агентство печати сообщило, что ракеты были выпущены движением «Ансар Аллах» в сторону города Хамис-Мушайт на юге Саудовской Аравии. Информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле не приводится, передает ТАСС.

    В пятницу саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В понедельник йеменский парламент объявил всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами.

    На прошлой неделе Саудовская Аравия сообщила о новых атаках со стороны йеменских мятежников.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 09:18 • Новости дня
    США отказались присоединяться к операции Саудовской Аравии против хуситов

    Axios: США отклонили просьбу Саудовской Аравии об ударах по хуситам

    Tекст: Мария Иванова

    США не готовы присоединиться к операции Саудовской Аравии против хуситов и нанести авиаудары по позициям мятежников.

    Саудовская Аравия совместно с правительством Йемена планирует провести крупное наступление на позиции мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), однако США пока не готовы в нем участвовать, сообщает Axios.

    США уже второй раз за несколько недель отклонили просьбу Саудовской Аравии присоединиться к операции и нанести авиаудары по позициям хуситов, отмечает ТАСС.

    Неназванный американский чиновник подчеркнул, что ситуация может измениться, если в ходе операции возникнут проблемы. Кроме того, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп был близок к тому, чтобы отдать приказ о бомбардировке позиций хуситов, но в итоге решил повременить, так как Центральное командование ВС США выступило против прямого участия в конфликте.

    Военный план разрабатывался Саудовской Аравией в течение нескольких недель и был утвержден правительством страны несколько дней назад. При этом США помогают Саудовской Аравии во всем, кроме прямого участия в конфликте, в основном предоставляя разведданные. Вашингтон передал Эр-Рияду более 200 целей для нанесения ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов.

    В тот же день саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В понедельник парламент Йемена объявил всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai

    Генпрокуратура ОАЭ признала терактом нападение на пилота рейса Flydubai

    Tекст: Мария Иванова

    Предварительное расследование генеральной прокуратуры ОАЭ показало, что инцидент на рейсе авиакомпании Flydubai был попыткой теракта со стороны второго пилота, сообщил генпрокурор Хамад Сейф аш-Шамси.

    «Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси заявил, что расследование инцидента на рейсе Flydubai FZ1073 установило, что второй пилот пытался совершить террористический акт», – передает эмиратское госагентство WAM, пишет РИА «Новости».

    В среду следовавший из Дубая в Тель-Авив самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно сел в Саудовской Аравии. Flydubai подтвердила, что между пилотами во время полета произошла драка.

    Позже выяснилось, что один из пилотов ранил второго ножом и планировал устроить авиакатастрофу, что подтвердили пассажиры рейса. Власти Израиля также признали инцидент попыткой теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Оман запретил полеты пытавшемуся разбить лайнер Flydubai пилоту за радикализм.

    В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что пассажир и пилот этого рейса предотвратили новое 11 сентября.

    В среду стало известно, что пилота с ножом смогли обезвредить четыре пассажира.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    Израильский удар по жилому дому в Газе унес жизни пяти человек

    При ночном ударе Израиля по западу Газы погибли пять человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночной атаки израильской авиации на жилое здание в районе Рималь на западе Газы погибли по меньшей мере пять человек и еще шесть получили ранения.

    Авиаудар пришелся по жилому комплексу «Аль-Асаля», расположенному на западе города, передает РИА «Новости» со ссылкой на палестинскую радиостанцию «Аш-Шааб».

    Представители местной больницы «Аш-Шифа» уточнили, что жертвами обстрела стали четыре женщины, среди которых пожилая христианка и ее дочь. Медицинская помощь потребовалась как минимум шести пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг израильская армия уничтожила командира взвода ХАМАС в Газе.

    В среду при израильском ударе по анклаву погибли четыре палестинца.

    В прошлое воскресенье жертвами атак Израиля стали семь человек.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Военные объекты в столице Йемена подверглись серии авиаударов

    Военные объекты в Сане подверглись авиаударам

    Tекст: Мария Иванова

    Серия авиаударов нанесена по военным объектам в столице Йемена Сане, включая лагеря Аль-Хафа и Ан-Нахдайн.

    Шесть авиаударов были нанесены по лагерям Аль-Хафа и Ан-Нахдайн, а также по объектам в районе горы Аттан на юго-западе города, сообщает РИА «Новости».

    В последние недели в Йемене обострились боевые действия между движением «Ансар Алла» (хуситами) и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. Интенсивные столкновения идут в районах Таиза, Мариба и на западном побережье.

    Эр-Рияд рассматривает возможность начала новой военной операции против хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива. По данным ООН, эскалация конфликта привела к перемещению более 120 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов.

    Саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В воскресенье хуситы сообщили о семи погибших при авиаударе по рынку.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    Напавший на капитана Flydubai пилот изучал авиаменеджмент в Британии

    The Telegraph: Напавший на командира самолета Flydubai пилот учился в Британии

    Второй пилот, напавший на командира самолета Flydubai во время рейса в Тель-Авив, проходил дистанционное обучение по авиационному менеджменту в британском университете.

    По данным The Telegraph, 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами с 2020 по 2023 год прошел трехлетний курс дистанционного обучения в Бакингемширском новом университете.

    При этом в вузе подчеркнули, что подготовку в качестве пилота он не проходил, отмечает РИА «Новости».

    В среду самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. В авиакомпании подтвердили факт драки между пилотами.

    По данным пассажиров, в ходе потасовки один из пилотов ранил командира судна ножом. Обезвредить нападавшего помогли два других пилота компании, оказавшихся на борту, после чего самолет благополучно приземлился в аэропорту Табука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ назвали имя предполагаемого пилота-террориста на рейсе Flydubai.

    В пятницу Оман запретил ему полеты за радикализм.

    Саудовская Аравия начала расследование инцидента.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Самолет Flydubai после инцидента на борту остался в аэропорту Табука

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет авиакомпании Flydubai, совершивший экстренную посадку из-за нападения на командира экипажа, четвертые сутки остается в аэропорту саудовского города Табук.

    Экстренно севший 30 сентября в Саудовской Аравии после драки пилотов самолет авиакомпании Flydubai до сих пор остается в аэропорту Танука. Об этом сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

    «Самолет, на борту которого произошел инцидент в кабине пилотов, и по этой причине совершивший экстренную посадку по пути из Дубая в Тель-Авив, до сих пор находится в аэропорту саудовского города Табук», – заявил собеседник агентства.

    Он добавил, что пассажиров рейса в тот же день доставили в Тель-Авив другим самолетом. Срок возврата борта пока неизвестен и зависит от хода расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai. В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пассажир и пилот предотвратили новое 11 сентября. В среду власти Израиля также признали произошедшее терактом.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    На нефтяном объекте в Эр-Рияде вспыхнул пожар

    На нефтяном объекте в столице Саудовской Аравии начался пожар

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Саудовской Аравии на объекте нефтяной промышленности произошел пожар.

    Над местом возгорания в Эр-Рияде поднимается столб черного дыма. Причины пожара в настоящий момент не уточняются, передает «Интерфакс».

    По неподтвержденной информации, горит объект нефтяной компании Saudi Aramco. Официальных заявлений от властей Саудовской Аравии об инциденте пока не поступало.

    Отмечается, что летом возобновились взаимные удары между Саудовской Аравией и хуситами. В прошлом хуситы неоднократно наносили удары по нефтяной инфраструктуре королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу США отказались присоединяться к операции Саудовской Аравии против хуситов.

    В пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов.

    Также саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Израильские военные обстреляли жилые кварталы на юге Сирии

    Израильские военные открыли стрельбу по поселениям в сирийской Кунейтре

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские военнослужащие при поддержке танков открыли беспорядочный огонь в направлении жилых кварталов поселения Сайда-эль-Ханут в сирийской провинции Кунейтра, сообщил канал Al-Ekhbariya.

    Израильские силы продвинулись к западу от Сайда-эль-Ханут на юге провинции Кунейтра и открыли стрельбу по жилым кварталам, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский телеканал Al-Ekhbariya.

    Отмечается, что во время рейда израильтяне временно задержали пастухов, запретив им выпас скота в долине. Кроме того, военные вошли в поселение Аль-Хамидия, где был задержан и увезен один молодой человек.

    В то же время израильская артиллерия нанесла удар по окраинам поселения Маария на западе провинции Дераа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Сирии потребовал вывода израильских войск из буферной зоны.

    В прошлом году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах оставить войска в Сирии.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе

    Tasnim: В Ормузском проливе на втором за день нефтяном танкере произошел взрыв

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе произошел взрыв на еще одном нефтяном танкере после отключения им систем слежения, сообщает иранское агентство Tasnim.

    «Нефтяной танкер во время входа в Ормузский пролив отключил системы слежения… После чего на танкере произошел взрыв», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».

    По данным иранской стороны, судно нарушило правила прохождения через пролив.

    Отмечается, что это уже второй инцидент в субботу в данном районе. Ранее со ссылкой на британскую Организацию морской торговли сообщалось об ударе «неизвестным снарядом» по другому танкеру у берегов Омана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу танкер получил повреждения при обстреле в Ормузском проливе.

    В четверг судно загорелось после попадания снаряда в этом же районе.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Военный летчик объяснил спасение лайнера FlyDubai «защитой от дурака»

    Военный летчик Синюгин объяснил спасение самолета FlyDubai автоматикой

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Boeing 737 рейса FlyDubai, едва не разбившийся из-за конфликта пилотов, был спасен автоматической системой управления, а не пассажиром-сантехником, заявил военный летчик Александр Синюгин.

    «Можно сказать точно, что «медийная» версия этой истории несколько преувеличивает в ней роль сантехника. Ни один непрофессионал, даже если он внимательнейшим образом смотрел сериал Air Crash Investigation, не обладает навыками для управления самолетом в экстремальных условиях», – заявил Синюгин «Комсомольской правде».

    По его словам, на современных лайнерах есть автоматика, которая защищает машину от катастрофы при неразумных действиях экипажа. Он отметил, что даже если злоумышленник дал самоубийственные команды, а первое действие овладевшего штурвалом пассажира было верным, автоматика начинает «поправлять» полет, если абсурдные команды не повторяются.

    Синюгин добавил, что автопилот, скорее всего, сам начал выправлять «угол атаки» в безопасное положение. Он назвал эту систему «защитой от дурака».

    Ранее сообщалось, что после нападения второго пилота на капитана самолет стал резко терять высоту. Капитан, индиец Смит Маччхар, сумел разблокировать дверь кабины, после чего туда вбежал пассажир-сантехник Янив Хаюн из израильского города Нес-Циона. Грамотно выровнять самолет и посадить его в Саудовской Аравии смог запасной экипаж, находившийся в салоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили, что напавший на капитана Flydubai пилот изучал авиаменеджмент в Британии.

    В четверг стало известно, что пострадавший пилот госпитализирован в Табуке в стабильном состоянии.

    В среду эвакуационный рейс FlyDubai прибыл в Израиль после нападения пилота на капитана.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием

    Tекст: Мария Иванова

    Иран сумел эффективно ответить на угрозы США, использовав Ормузский пролив в качестве «термоядерного» оружия, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Вне контекста ядерного оружия Иран неплохо позиционировал себя и ответил на угрозы американцев, используя другое оружие, которое я бы назвал термоядерным. Я имею в виду Ормузский пролив», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран, пишет ТАСС.

    Отвечая на вопрос о мерах, которые Ирану стоило бы предпринять для повышения сдерживающих возможностей в ответ на угрозу применения ядерного оружия, Медведев отметил, что советы давать проще, чем их исполнять.

    Он подчеркнул, что любые конфликты завершаются переговорами и дипломатическим урегулированием. Президент Ирана Масуд Пезешкиан продемонстрировал готовность к такому процессу, добавил Медведев. Россия готова способствовать дипломатическому урегулированию, где это возможно, заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дональд Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива.

    В среду глава иранского МИД получил ответ США по Ормузскому проливу.

    Переговоры США и Ирана зашли в тупик.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    Медведев назвал слова о российской угрозе предлогом для выколачивания денег

    Медведев: Россия не угрожает никому ни в Европе, ни на Западе

    Tекст: Мария Иванова

    Россия никому не угрожает в Европе или на Западе, ей нужен только диалог и сотрудничество, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

    «Если они рассматривают нас как угрозу, это свидетельствует как минимум о том, что у России есть силы, и они обязаны с ними считаться. Но мы не угрожаем никому ни в Европе, ни на Западе», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

    По его словам, у России нет специальных интересов в Европе, кроме нормальных отношений, о чем руководство страны заявляло неоднократно.

    Медведев подчеркнул, что заявления о российской угрозе используются Западом для манипуляции общественным мнением, победы на выборах, а также чтобы «выколачивать деньги в свои военные бюджеты», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посольство России в Лондоне заявило, что Запад разгоняет миф об «угрозе вторжения».

    В среду в Госдуме обвинили Европу в запугивании граждан мифической угрозой из России.

    Ранее Медведев указывал, что России наплевать на мнение Запада.

    Комментарии (0)
    Главное
    При разборе завалов на месте пожара в Краснозаводске нашли пять погибших
    В Киеве решили строить резервные переправы через Днепр
    В Харькове произошла перестрелка между бойцами бригад ВСУ
    Президент Финляндии оконфузился при встрече с Санду
    Раскрыты особенности безэкипажного танка комплекса «Штурм»
    Племянник Кашпировского назвал причину смерти психотерапевта
    Летевшая за гражданством ребенка в Бразилию россиянка экстренно родила в Эфиопии

    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

    Перейти в раздел

    Нищета вынуждает Британию вернутся в Евросоюз с повинной

    Премьер-министр Британии Энди Бернем неожиданно выступил за возвращение в Евросоюз и за новый референдум по этому поводу. Для Лондона это одновременно хитрый маневр и вынужденный шаг, который должен помочь справиться с двумя проблемами – с бедностью и с Найджелом Фараджем. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    • Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации