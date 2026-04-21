    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    21 апреля 2026, 13:50 • Новости дня

    Медведев назвал Европу нулевым союзником на фоне ближневосточного конфликта

    Медведев заявил о полной несостоятельности Европы как международного союзника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировало абсолютную неспособность стран Европейского союза выступать в роли надежного и значимого геополитического партнера, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Оценку геополитическому статусу западных стран Медведев дал в своем Telegram-канале.

    Политик обратил внимание на то, что текущая международная обстановка стала главным индикатором истинных возможностей европейского объединения.

    «Как союзник Европа – ноль. Это показал конфликт на Ближнем Востоке», – резюмировал он.

    Он усомнился, что Вашингтон вступится за европейцев при гипотетическом столкновении с Москвой.

    По мнению Медведева, Соединенным Штатам совершенно не нужна Европа, которую он сравнил с надоедливым родственником. Американское руководство не станет рисковать масштабным конфликтом с Россией ради стран ЕС. Тем более что европейская экономика серьезно проседает, а миграционный кризис давно вышел из-под контроля.

    Зампред Совбеза напомнил, что Франция и Польша уже готовятся к совместным ядерным учениям, разгоняя милитаристскую риторику. Прежде чем делать громкие заявления о поражении Кремля, он посоветовал европейским лидерам трезво оценить собственные арсеналы. Политик призвал их проверить защищенность военной промышленности и энергетики без расчета на американскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев спрогнозировал превращение Евросоюза во враждебный военный альянс. Политик назвал действия США в Иране серьезной стратегической ошибкой. Зампред Совбеза России предупредил об угрозе перехода противостояния между Израилем и Ираном в глобальный конфликт.

    20 апреля 2026, 14:23 • Новости дня
    Медведев: За три года 1,5 тыс. фронтовиков стали депутатами «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние три года почти полторы тысячи участников спецоперации на Украине были избраны депутатами от «Единой России», рассказал председатель партии Дмитрий Медведев на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России».

    По его словам, многие из фронтовиков пользуются авторитетом и доверием среди жителей своих городов и сел.

    Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» будет поддерживать новых депутатов, а участие ветеранов спецоперации в местном самоуправлении может стать для некоторых стартом длинной политической карьеры. Он отметил, что для участников СВО существуют федеральные и региональные программы, а также образовательные проекты партии, однако важно, чтобы и на уровне муниципалитетов появлялись собственные инициативы.

    Медведев напомнил, что в рамках народной программы «Единой России» удалось реализовать множество важных проектов: жители теперь имеют доступ к цифровым сервисам, расширились возможности в образовании, медицине и сфере досуга.

    За пять лет в стране благоустроено примерно 50 тыс. общественных и дворовых территорий, а свыше 1,5 тыс. проектов малых городов и исторических поселений получили гранты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    С 2019 года в России создано более миллиона новых мест в школах и свыше 250 тыс. мест в детских садах, отремонтировано 6,5 тыс. школ, половина из которых в сельской местности. Проведена модернизация 900 детских школ искусств и ремонт 1,5 тыс. культурных учреждений на селе.

    По словам Медведева, большинство партийных проектов направлены на развитие современной инфраструктуры муниципалитетов: создаются общественные пространства, спортивные залы, музеи, библиотеки, школы и детские сады.

    Он также отметил, что партия продолжит программу социальной газификации, которая уже позволила подключить к газу более 1,2 млн домовладений. Медведев подчеркнул значимость этой программы и пообещал расширить ее охват, чтобы повысить комфорт жизни еще большего числа людей.

    Медведев поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих, которые своими добросовестными действиями приносят пользу регионам. Он отметил, что местная власть всегда ближе к людям и ежедневно сталкивается с большими ожиданиями и запросами общества, поэтому государство должно предпринять шаги по их поддержке и защите.

    Форум, в рамках которого выступил Медведев, проводится ежегодно по поручению президента Владимира Путина и организуется Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России. В этом году мероприятие объединило 7 тыс. представителей муниципальных органов и власти из разных регионов страны.

    В списке участников значатся также делегации из Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и ряда других стран. На форуме обсуждаются гуманитарная миссия, роль партии как «моста» между обществом и государством, а также задачи депутатов в обеспечении защиты интересов граждан на местах.

    20 апреля 2026, 20:38 • Новости дня
    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС

    Кубилюс: Россия превосходит страны ЕС в производстве вооружений

    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС
    @ Арам Нерсесян/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте заявил, что Россия значительно опережает Евросоюз по производству ключевых видов вооружений.

    По его словам, в прошлом году Россия произвела 1 100 крылатых ракет, тогда как страны ЕС – только 300, передает ТАСС. Кроме того, Россия выпустила 900 баллистических ракет, а Евросоюз не произвел ни одной.

    Кубилюс также сообщил, что Россия изготовила 4 млн артиллерийских снарядов, тогда как совокупное производство стран ЕС составило 2 млн. Он подчеркнул, что эти данные были получены «в открытом доступе».

    Еврокомиссар назвал ситуацию «серьезным вызовом» для Евросоюза. Он заявил, что ЕС должен производить больше вооружений, чем Россия, если хочет «эффективно сдерживать» страну в военном отношении.

    Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России.

    Ранее «Калашников» анонсировал увеличение производства боевого стрелкового оружия.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    19 апреля 2026, 11:56 • Новости дня
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    МИД Ирана назвал вершиной лицемерия призывы ЕС соблюдать международное право
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия заявления дипломатов Евросоюза о необходимости соблюдать международное право.

    Он раскритиковал риторику ЕС, назвав ее «вершиной лицемерия», и отметил, что Европа «хронически неспособна поступать так, как сама проповедует», передает ТАСС.

    Багаи заявил: «О, это то самое международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других, параллельно втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля [против Ирана] и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев? Оставьте проповеди при себе». По его словам, европейские заявления о международном праве не соответствуют реальным действиям.

    Дипломат также напомнил, что ни один принцип международного права не запрещает Ирану как прибрежному государству принимать меры для предотвращения использования Ормузского пролива в военных целях против страны. По его мнению, требования ЕС необоснованны.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее выступила с призывом обеспечить свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив и заявила о готовности переориентировать миссию Aspides, сейчас действующую в Красном море, для этих целей.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы.

    Во вторник Каллас сообщила, что ЕС не поддерживает никаких действий, ограничивающих свободу судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив. Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива.

    18 апреля 2026, 17:11 • Новости дня
    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС

    Грушко: Россия даст ответ на сокращение дипмиссий в ЕС

    МИД заявил о готовности Москвы ответить на сокращение дипприсутствия в ЕС
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал действия Евросоюза нарушением Венской конвенции и пообещал ответные меры на сокращение числа дипломатов.

    Грушко заявил, что Москва намерена отреагировать на сокращение российского дипломатического присутствия в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    По его словам, политика Брюсселя по сокращению числа российских дипломатов в странах ЕС трактуется российской стороной как дискриминационная мера.

    Грушко подчеркнул, что такие действия «представляют собой прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях». Он добавил, что подобные действия не остаются без должной реакции с нашей стороны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ответные меры на ограничения передвижения российских дипломатов по странам Евросоюза.

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников назвал подобные действия откровенно конфронтационным шагом.

    20 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Партия экс-президента Радева одержала победу на выборах в Болгарии
    Партия экс-президента Радева одержала победу на выборах в Болгарии
    @ Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избирательный блок «Прогрессивная Болгария» под руководством бывшего главы государства Румена Радева выиграл парламентские выборы, получив почти половину голосов избирателей.

    Политическое объединение завершило подсчет со значительным отрывом. По итогам обработки 100% бюллетеней партия набрала 44,5% голосов, передает РИА «Новости».

    Голосование за новый состав парламента состоялось 19 апреля. Фаворитом гонки стала коалиция, которую возглавляет бывший президент страны.

    Румен Радев известен своей позицией по украинскому кризису. Политик неоднократно выступал против поставок вооружений Киеву, призывая Европу пересмотреть отношение к спецоперации на Украине и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 апреля в Болгарии прошли парламентские выборы. Президент Сербии Александр Вучич поздравил Румена Радева с успехом партии «Прогрессивная Болгария».

    21 апреля 2026, 12:08 • Новости дня
    Глава МИД Бельгии призвал не допустить создания союза России и Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево считает, что Евросоюз должен принять меры для предотвращения сближения России и Белоруссии на фоне конфликта на Украине.

    Прево заявил о необходимости для Евросоюза не допустить создания союза между Россией и Белоруссией, сообщает ТАСС.

    По его словам, «по Украине мы также должны прислушиваться к сигналам и угрозам из Белоруссии, необходимо не допустить формирования ее объективного альянса с Москвой».

    Заявление Прево прозвучало перед началом встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге. Он не уточнил, знает ли о существовании Союзного государства России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Бельгии Максим Прево выступил против переговоров с Москвой без участия Евросоюза.

    Ранее министр указал на опасность кредитования Киева за счет замороженных российских активов.

    Посольство России в Брюсселе заявило о стремительном дрейфе бельгийского руководства к русофобскому лагерю.

    21 апреля 2026, 12:06 • Новости дня
    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа

    Политолог Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа из-за неудач на Ближнем Востоке

    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа
    @ Fredrik Sandberg/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Видимо, Владимир Зеленский посчитал, что он уже «пересидел» Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский усомнился в том, что что президент США может быть гарантом мира на Украине, а также раскритиковал членов американской переговорной группы.

    «Последние заявления Владимира Зеленского говорят об одном: он демонстративно становится на сторону европейских антитрампистов. В эту группу входят в частности Британия, Германия и Франция», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его мнению, неслучайно именно сейчас Зеленский решил обрушиться с критикой на американских переговорщиков и президента США. «Он почувствовал слабость вашингтонской администрации, которая терпит неудачи на Ближнем Востоке», – уточнил собеседник.

    Кроме того, Зеленский, видимо, решил, что он уже «пересидел» Дональда Трампа и потому может хамить американцам, продолжил эксперт. «Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Он не сможет принять какие бы то ни было антиукраинские решения – законодатели просто будут все блокировать», – детализировал Скачко.

    «Другими словами, в Киеве считают, что Трампа – как политика – уже можно списывать», – добавил он. Вместе с тем, политолог углядел в словах Зеленского приглашение американского лидера к торгу: «если Вашингтон снова переключит все внимание на Украину, то Киев «отскочит» от хулителей президента США».

    Слова же о том, что визит американской переговорной группы нужен самим представителям США, свидетельствуют о незаинтересованности Зеленского в урегулировании украинского кризиса, подчеркнул спикер. «Что называется, базовые установки остаются неизменными. Прекращение конфликта для него означает конец политической карьеры и причем дальнейшие его перспективы незавидны», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что американский лидер не может быть гарантией мира на Украине. «Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?», – заявил он в интервью ICTV, опубликованном на YouTube. При этом он также раскритиковал дипломатические подход США к посредничеству в урегулировании текущего конфликта.

    В частности, Зеленского возмутился действиям спецпосланника президента Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого Дома Джареда Кушнера. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – отметил он. В то же время, по его мнению, не стоит «делать сенсацию» из ранее анонсированного визита американских переговорщиков на Украину.

    «Это нужно им, а не нам», – добавил Зеленский. На этом фоне он также подчеркнул нежелание Киева выводить войска из ДНР и ЛНР, поскольку это будет означать стратегическое поражение ВСУ. Он напомнил, что в данных регионах построены фортификационные сооружения и защитные линии. В случае, если Украина их лишится – страна якобы заметно ослабнет.

    В Москве заявления Зеленского встретили негативно. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Киев, как и многие другие европейские акторы, «стремится не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован». Дипломат также добавил, что сейчас в республике нет политических сил, способных остановить использование простых граждан в качестве расходного материала.

    По его оценке, общество на Украине отказывается воевать за коррумпированное руководство: многие уклоняются от службы, дезертируют. Однако «охота» на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя насильственные методы.

    Напомним, издание Reuters сообщало, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев изначально планировался в середине апреля. В частности, возможной датой встречи называлось 12 апреля – дата православной Пасхи. Кроме того, отмечалось, что республику также может посетить и сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    20 апреля 2026, 21:50 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз

    Еврокомиссар Кубилюс заявил о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз

    Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз
    @ IMAGO/Bihlmayerfotografie/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует выделить на оборону не менее 131 млрд евро в новом семилетнем бюджете, что в десять раз больше прежних расходов, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    По словам Кубилюса, Еврокомиссия планирует увеличить военный бюджет Евросоюза в 10 раз – до 131 млрд евро, передают «Вести».

    Еврокомиссар заявил, что Евросоюз должен отстаивать свои позиции в вопросах обороны и космоса.

    Кубилюс также призвал депутатов не идти ни на какие компромиссы при обсуждении нового семилетнего бюджета. Предполагается, что увеличение расходов на оборону произойдет в период с 2028 по 2034 годы. Для сравнения, в предыдущем бюджетном цикле ЕС на эти цели было выделено 13 млрд евро.

    Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в НАТО писала, что ряд государств выражали недовольство некоторыми оборонными инициативами Евросоюза. По мнению собеседников издания, определённые действия воспринимаются как попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен укрепить свое политическое наследие.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что расходы стран Евросоюза на оборону выросли до рекордных значений.

    Еврокомиссия запустила программу AGILE с бюджетом 115 млн евро для поддержки малых и средних предприятий, занимающихся военными технологиями.

    Кубилюс анонсировал рост ежегодных военных расходов до 700 млрд евро.

    Также политик призвал сделать восточные границы объединения готовыми к обороне.

    20 апреля 2026, 06:25 • Новости дня
    Словакия заявила о бегстве промышленности из Европы
    Словакия заявила о бегстве промышленности из Европы
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отказ от стабильных поставок энергии с Востока вынуждает европейские предприятия переносить производство за пределы Евросоюза, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

    Европейская промышленность была построена на стабильных поставках энергии с Востока, и без них происходит перенос производств за пределы ЕС, заявил Гашпар РИА «Новости».

    По его словам, сохранение поставок из России позволило бы сберечь рабочие места и предприятия внутри Европы.

    «Российские ресурсы долгое время были дешевле альтернатив. Их возвращение снизило бы давление на промышленность, инфляцию и домохозяйства... Европейская промышленность (особенно Германия и Центральная Европа) была построена на стабильных поставках энергии с Востока. Без них происходит перенос производства за пределы ЕС. Возвращение помогло бы сохранить рабочие места и производство внутри Европы», – подчеркнул парламентарий.

    Гашпар добавил, что сильная экономика нуждается в доступной энергии для сохранения конкурентоспособности. Диверсификация, по его мнению, означает наличие множества вариантов, среди которых Россия может быть одним из поставщиков, а не единственным или запрещенным.

    Вице-спикер также отметил, что отказ от односторонней зависимости от сжиженного природного газа из США позволил бы Европе сохранить переговорную силу. Он заключил, что возвращение к российской нефти стало бы шагом к реалистичной энергетической политике, так как идеология не должна преобладать над экономической стабильностью граждан.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал вернуть поставки российской нефти и газа. Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар анонсировал судебное оспаривание запрета Евросоюза на импорт топлива из России.

    21 апреля 2026, 13:15 • Новости дня
    Испания возобновила попытки наказать Израиль после поражения Орбана

    Испания призвала ЕС ввести санкции против Израиля после ухода Орбана

    Испания возобновила попытки наказать Израиль после поражения Орбана
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Мадрид призвал Евросоюз наказать Тель-Авив за действия в Газе, воспользовавшись поражением на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Испания призвала Европейский союз ввести санкции против Израиля за действия в секторе Газа, сообщает Bloomberg. Это произошло после того, как поражение на выборах венгерского лидера Виктора Орбана устранило одно из главных препятствий для принятия подобных мер.

    «Мы должны четко сказать Израилю, что он должен изменить курс», – заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге. По его словам, война не может быть единственным способом выстраивания отношений с соседями.

    Испания, Словения и Ирландия настаивают на приостановке действия соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, регулирующего торговлю. Альбарес отметил, что рассматриваются и другие варианты, поскольку Европа не может оставаться в стороне.

    Ранее ЕС уже обсуждал возможность наказания Израиля на фоне роста числа жертв в Газе, однако инициатива столкнулась с сопротивлением не только Венгрии, но и Германии, и Италии. Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль назвал такие призывы неуместными.

    Сейчас обсуждается предложение ввести санкции против агрессивно настроенных поселенцев на Западном берегу реки Иордан, включая членов правительства. Ранее Венгрия блокировала эту инициативу, но теперь, после ухода Орбана и критики со стороны Германии, вопрос снова на повестке дня. Кроме того, страны ЕС осудили новый израильский закон о смертной казни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поражение Виктора Орбана на выборах лишило Израиль надежного союзника в Европейском союзе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ввести санкции против ряда израильских министров.

    Европейский союз допустил приостановку действия соглашения об ассоциации с еврейским государством.

    19 апреля 2026, 17:20 • Новости дня
    Орбан заявил о сохранении вето Венгрии на кредит Украине

    Орбан: Венгрия не снимет вето с кредита Украине без запуска «Дружбы»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна по-прежнему не готова снимать вето с кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

    «Через Брюссель мы получили от Украины информацию о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» уже в понедельник, при условии, что Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти – нет денег», – подчеркнул Орбан, передает РИА «Новости».

    Премьер также отметил, что Венгрия готова снять вето сразу после возобновления поставок нефти. Он подчеркнул, что страна не участвует в обеспечении этого кредита и не будет мешать его одобрению, как только начнется транзит топлива.

    Ранее глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

    Венгрия не планирует представлять интересы Украины на переговорах с Россией.

    19 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Песков: Евросоюз все равно нашел бы способ разблокировать кредит для Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Так или иначе они бы нашли способ, как эти деньги разблокировать, с Орбаном или без Орбана. Послушайте, тут не нужно питать каких-то иллюзий на этот счет», – заявил представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари сообщил, что в Брюсселе признали неточность в заявлении о времени выделения Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и Киев до сих пор не подписали обязательные документы для выплаты 90 млрд евро. Еврокомиссия предложила выделить из этой суммы 45 млрд евро на развитие беспилотных технологий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в любом случае согласовать данный кредит.

    18 апреля 2026, 19:32 • Новости дня
    В Финляндии раскритиковали Стубба за отказ посетить Москву

    Профессор Малинен призвал Стубба посетить Россию вместо Ближнего Востока

    Tекст: Вера Басилая

    Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен подверг критике президента Финляндии Александра Стубба за планы поехать на Ближний Восток вместо Москвы на фоне роста напряженности с Россией.

    Президент Финляндии Александр Стубб подвергся резкой критике со стороны профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена, передает РИА «Новости».

    Малинен заявил в соцсети, что Стубб должен отправиться в Москву, а не на Ближний Восток, из-за обострения отношений с Россией.

    «Какого черта ты там будешь делать? В Финляндии начинается война, потому что ты не исполняешь свои обязанности. Вышвырните этого неудачника оттуда, а еще лучше – отправьте его в Москву, чтобы он выполнял свою настоящую работу», – обратился профессор с вопросом к Стуббу.

    В ближайшие дни Стубб планирует посетить Иорданию и Египет, чтобы провести переговоры с лидерами этих стран по ситуации на Ближнем Востоке.

    Малинен раскритиковал русофобскую политику финского президента.

    Ранее Александр Стубб призвал оказывать военное давление на Россию ради завершения украинского конфликта.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об откровенном возрождении нацистской философии в ряде стран Европы, включая Германию и Финляндию.

    19 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    FT сообщила о рекомендации ЕК странам ЕС ввести обязательную удаленку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия на фоне энергетического кризиса порекомендует странам-членам Евросоюза задействовать ряд мер поддержки, в числе которых введение обязательной удаленной работы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документ в ее распоряжении.

    Европейская комиссия предложит странам Евросоюза ввести ряд мер для поддержки экономики на фоне энергетического кризиса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. В черновом варианте документа отмечается, что предприятиям рекомендуется по возможности установить минимум один день обязательной удаленной работы в неделю. Также советуют субсидировать общественный транспорт и снизить НДС на тепловые насосы, бойлеры и солнечные панели.

    ЕК дополнительно планирует объявить о поддержке программ по развитию социальной аренды для внедрения «зеленых» технологий, включая электромобили и тепловые насосы. Среди рекомендаций также значится снижение потребления газа и нефти. Большинство предложенных мер носят необязательный характер и будут представлены главам государств ЕС на следующей неделе.

    Издание напоминает, что аналогичные рекомендации Брюссель уже выпускал в 2022 году.

    Тем временем военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции Ирана объявили о перекрытии Ормузского пролива с вечера субботы. Решение связано с требованием снятия морской блокады, установленной США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз рассмотрел возможность введения стимулирования удаленной работы для предотвращения энергетического кризиса.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала негативное влияние иранского конфликта на европейскую экономику.

    В ответ на американскую блокаду Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом.

    20 апреля 2026, 03:35 • Новости дня
    Евродепутат Мариани назвал фарсом условия возврата Киевом займа Евросоюзу

    Tекст: Антон Антонов

    Попытка выдать за кредит «дар» Киеву в размере 90 млрд евро является подтасовкой, заявил евродепутат Тьерри Мариани.

    «Вы смотрели условия возврата займа? Нужно, чтобы Россия заплатила военные репарации. Значит, это – в лучшем случае фарс, в худшем – это презрение к избирателям. Не нужно называть это займом, это дар в 90 млрд Украине», – приводит слова Мариани РИА «Новости».

    Мариани добавил, что из этой суммы 16 млрд евро будут оплачены французскими налогоплательщиками. Евродепутат охарактеризовал затею с выделением средств как фальсификацию, мошенничество и трусость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент утвердил выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро. Еврокомиссия назвала получение российских репараций главным условием возврата этих средств. Глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.

