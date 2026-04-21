Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.2 комментария
Медведев назвал Европу нулевым союзником на фоне ближневосточного конфликта
Обострение ситуации на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировало абсолютную неспособность стран Европейского союза выступать в роли надежного и значимого геополитического партнера, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Оценку геополитическому статусу западных стран Медведев дал в своем Telegram-канале.
Политик обратил внимание на то, что текущая международная обстановка стала главным индикатором истинных возможностей европейского объединения.
«Как союзник Европа – ноль. Это показал конфликт на Ближнем Востоке», – резюмировал он.
Он усомнился, что Вашингтон вступится за европейцев при гипотетическом столкновении с Москвой.
По мнению Медведева, Соединенным Штатам совершенно не нужна Европа, которую он сравнил с надоедливым родственником. Американское руководство не станет рисковать масштабным конфликтом с Россией ради стран ЕС. Тем более что европейская экономика серьезно проседает, а миграционный кризис давно вышел из-под контроля.
Зампред Совбеза напомнил, что Франция и Польша уже готовятся к совместным ядерным учениям, разгоняя милитаристскую риторику. Прежде чем делать громкие заявления о поражении Кремля, он посоветовал европейским лидерам трезво оценить собственные арсеналы. Политик призвал их проверить защищенность военной промышленности и энергетики без расчета на американскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев спрогнозировал превращение Евросоюза во враждебный военный альянс. Политик назвал действия США в Иране серьезной стратегической ошибкой. Зампред Совбеза России предупредил об угрозе перехода противостояния между Израилем и Ираном в глобальный конфликт.