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Захарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением после атак украинских беспилотников на поезда в Крыму.
«Вновь призываем все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ прямо назвать вещи своими именами и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права», – указано в публикации на сайте МИД.
Захарова подчеркнула, что отсутствие должной реакции мирового сообщества равносильно покрывательству. По ее словам, подобное молчание лишь поощряет кровавые преступления неонацистов, узурпировавших власть на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преступлением удар киевского режима по пассажирскому поезду в Крыму.
Несколькими днями ранее украинские беспилотники атаковали гражданские теплоходы в акватории Азовского моря.
До этого Захарова потребовала от международных структур решительного осуждения теракта против рейсового автобуса в Енакиево.