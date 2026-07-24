Британская Reckitt продала российский бизнес бытовой химии группе «Арнест»

Reckitt Benckiser продала производство бытовой химии в России группе «Арнест»

Tекст: Мария Иванова

Окончательное закрытие сделки запланировано на вторую половину 2026 года, передает ТАСС.

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям уже одобрила передачу активов. В периметр соглашения вошло производственное предприятие в подмосковном городе Клин.

Британская корпорация сохранит за собой право собственности на подразделение товаров для здоровья. При этом новый владелец более пяти лет выступал партнером по контрактному производству аэрозолей Air Wick в Тульской области.

«Компания Reckitt Benckiser Group plc договорилась о продаже российского бизнеса в сегменте «Бытовая химия» группе «Арнест», ведущему российскому производителю потребительских товаров, напитков и упаковки», – подчеркивается в официальном сообщении.

Председатель совета директоров АО «Арнест» Владимир Гурьянов назвал приобретение перспективным благодаря мощной технологической базе. По его словам, сделка усилит позиции холдинга на рынке товаров по уходу за домом, а все рабочие места для сотрудников предприятия будут полностью сохранены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба заподозрила британскую компанию Reckitt в незаконном копировании дизайна геля для стирки.

В октябре 2024 года корпорация Unilever продала свои российские активы группе «Арнест».