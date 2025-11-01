Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно всё испортит. Боялись в своё время миллениалов. Теперь боятся зумеров0 комментариев
ФАС завела дело против британской компании Reckitt из-за геля «Ласка»
Федеральная антимонопольная служба заподозрила британскую Reckitt Benckiser Group PLС («Рекитт Бенкизер») в незаконном использовании фирменного дизайна при продаже геля для стирки «Вулайт».
Компанию заподозрили в незаконном копировании стиля геля для стирки «Ласка», пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Действия «Рекитт Бенкизер» проверят на предмет соответствия нормам закона о защите конкуренции.
В ведомство обратился производитель геля «Ласка» – компания «ЛАБ Индастриз». Производитель сообщил, что Reckitt Benckiser вывела на рынок гель для стирки Woolite («Вулайт») с оформлением, схожим с линейкой товаров «Ласка» настолько, что их можно спутать друг с другом.
По оценке «ЛАБ Индастриз», конкурирующая продукция продается не только в торговых точках, но и в одной рекомендуемой подборке товаров на электронных площадках.
В ФАС считают, что подобные действия британской компании могут вводить потребителей в заблуждение относительно поставщика и использовать чужую репутацию для продвижения своей продукции.
