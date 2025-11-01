  • Новость часаВС России уничтожили 11 пунктов управления БПЛА ВСУ у Константиновки
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно всё испортит. Боялись в своё время миллениалов. Теперь боятся зумеров

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    1 ноября 2025, 11:03 • Новости дня

    ФАС завела дело против британской компании Reckitt из-за геля «Ласка»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Федеральная антимонопольная служба заподозрила британскую Reckitt Benckiser Group PLС («Рекитт Бенкизер») в незаконном использовании фирменного дизайна при продаже геля для стирки «Вулайт».

    Компанию заподозрили в незаконном копировании стиля геля для стирки «Ласка», пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Действия «Рекитт Бенкизер» проверят на предмет соответствия нормам закона о защите конкуренции.

    В ведомство обратился производитель геля «Ласка» – компания «ЛАБ Индастриз». Производитель сообщил, что Reckitt Benckiser вывела на рынок гель для стирки Woolite («Вулайт») с оформлением, схожим с линейкой товаров «Ласка» настолько, что их можно спутать друг с другом.

    По оценке «ЛАБ Индастриз», конкурирующая продукция продается не только в торговых точках, но и в одной рекомендуемой подборке товаров на электронных площадках.

    В ФАС считают, что подобные действия британской компании могут вводить потребителей в заблуждение относительно поставщика и использовать чужую репутацию для продвижения своей продукции.

    Ранее ФАС завела дело против банка ПСБ из-за рекламы дебетовой карты, в которой не раскрываются все условия предложения кешбэка для новых клиентов.

    До этого служба признала рекламу «Сравни.ру» ненадлежащей.

    31 октября 2025, 20:46 • Новости дня
    CNN: Пентагон одобрил поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину
    CNN: Пентагон одобрил поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину
    @ U.S. Navy/Lt. James Caliva

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военное министерство США разрешило поставку крылатых ракет Tomahawk Украине, сообщил телеканал CNN.

    В Пентагоне считают, что отправка Tomahawk Киеву не приведет к сокращению или ослаблению национальных арсеналов США, отмечает CNN, передает ТАСС.

    По оценке Пентагона, передача Tomahawk не приведет к сокращению стратегических запасов США. При этом конкретное количество ракет, которое могло бы быть выделено Киеву, не раскрывается.

    Телеканал ссылается на источники в американской администрации и уточняет, что последнее слово останется за президентом Дональдом Трампом.

    Напомним, Трамп заявил, что Tomahawk нужны самим США.

    Ранее Владимир Зеленский встретился в США с производителем ракет Tomahawk и систем Patriot. Он заявил о намерении добиться от Трампа отмены ограничений на покупку вооружения у Соединенных Штатов.

    31 октября 2025, 20:10 • Новости дня
    МИД опубликовал ответ России на новые санкции ЕС
    МИД опубликовал ответ России на новые санкции ЕС
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва объявила о значительном расширении списка европейских политиков и чиновников, которым после принятия 19-го пакета санкций ЕС запрещено въезжать в Россию.

    Как сообщили в заявлении МИД РФ, в ответ на введение Евросоюзом 19-го санкционного пакета Москва существенно расширила список лиц из стран ЕС и европейских институтов, для которых закрыт въезд в государство, передает ТАСС. Новый пакет ограничительных мер Евросоюза был согласован на заседании Совета ЕС по иностранным делам 23 октября.

    В пресс-релизе отмечается, что Евросоюз продолжает усиливать «односторонние, нелегитимные» меры против России, нарушающие полномочия Совета Безопасности ООН. В документе подчеркивается: «В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран – членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым... запрещен въезд на территорию нашего государства».

    В санкционный список вошли представители силовых и государственных структур, а также коммерческих компаний из стран ЕС и других западных государств. В их обязанности входила организация военных поставок Киеву, содействие в транспортировке товаров двойного назначения и координация деятельности, наносящей ущерб территориальной целостности России. Кроме того, ограничительные меры затронули европейских чиновников, причастных к преследованию российских представителей, созданию так называемого «трибунала» и продвижению инициатив по заморозке российских активов. Список также дополнили депутаты, голосовавшие за антироссийские резолюции, а также гражданские активисты и ученые, известные своей русофобской позицией.

    Внесение новых лиц в данный список происходит на основании Федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз ограничил возможность перемещения российских дипломатов по странам союза.

    31 октября 2025, 19:22 • Видео
    Украина стала страной бегущих

    Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    31 октября 2025, 20:30 • Новости дня
    WP: Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью
    WP: Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью
    @ Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил официальные обращения к руководству России, Китая и Ирана с просьбой о военной поддержке на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском регионе.

    Как сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства США, в письме президенту России Мадуро якобы просил Москву оказать помощь в модернизации оборонительных радаров, ремонте боевых самолетов и поставках ракетных систем.

    Отдельное письмо направлено председателю КНР Си Цзиньпину. В нем Мадуро предлагает «расширить военное сотрудничество» между Каракасом и Пекином для противодействия «эскалации между США и Венесуэлой». Он попросил ускорить производство китайских радиолокационных систем, чтобы укрепить обороноспособность страны.

    Кроме того, венесуэльский министр транспорта Рамон Селестино Веласкес, согласно документам, координирует поставки из Ирана военного оборудования, включая беспилотники с дальностью до одной тысячи  километров, системы пассивного обнаружения и устройства для подавления GPS-сигнала.

    Издание отмечает, что для Мадуро обращение к России, Китаю и Ирану – это попытка укрепить оборонные возможности и сохранить политическую поддержку союзников на фоне возможного обострения отношений с США.

    В последние недели США значительно усилили военное присутствие в Карибском бассейне, объясняя это операцией против наркоторговли. В регион направлены корабли, беспилотники и авианосец USS Gerald Ford. Каракас отвергает обвинения Вашингтона и называет действия США «актом агрессии».

    Ранее Трамп исключил возможность ударов по Венесуэле со стороны США.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что американская администрация якобы рассмотрела конкретные цели для возможных авиаударов по портам и аэропортам в Венесуэле, связанным с контрабандой наркотиков.

    31 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин внес изменения в состав Совета безопасности

    Путин включил Руденю в состав Совбеза и исключил Краснова

    Путин внес изменения в состав Совета безопасности
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о корректировке состава Совета безопасности.

    Согласно опубликованному документу, в состав Совбеза включен полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Одновременно из списка выведен председатель Верховного суда Игорь Краснов.

    «Включить в состав в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Руденю И. М. – полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; исключить из состава Краснова И. В.», – говорится в указе.

    В пятницу Путин предложил Совбезу обсудить меры по безопасности дорог.

    На прошлом совещании Путин обсудил с Совбезом вопросы усиления и совершенствования мер борьбы с терроризмом.

    31 октября 2025, 17:12 • Новости дня
    Грузия назвала условие для вступления в Евросоюз
    Грузия назвала условие для вступления в Евросоюз
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия выразила надежду на коренное изменение европейской бюрократии к 2030 году, чтобы ее вступление в Евросоюз могло бы принести пользу стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы надеемся, что к 2030 году изменится европейская бюрократия, и в этом случае для Грузии будет полезным членство в Евросоюзе», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в пятницу.

    «Мы в ответе за защиту наших национальных интересов, – сказал он. – Напомню, что это ЕС летом 2024 года остановил стратегический диалог с Грузией из-за закона о прозрачности».

    «Таково сегодняшнее отношение (ЕС) к нам. Будет очень хорошо, если они перейдут на прагматические отношения. Мы ждем 2030 года и надеемся, что к этому времени европейская бюрократия изменит подходы, – заявил Кобахидзе. – Если изменятся подходы, то изменятся и условия».

    ЕС резко критикует Грузию за законы о прозрачности иностранного финансирования и о запрете пропаганды ЛГБТ.

    Грузия с 2023 года является страной-кандидатом на членство в ЕС.

    Ранее эксперт Петрэ Мамрадзе объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО.

    31 октября 2025, 21:42 • Новости дня
    Протасевич подтвердил работу в белорусской разведке
    Протасевич подтвердил работу в белорусской разведке
    @ Наталья Таланова/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Роман Протасевич рассказал, что действительно является сотрудником белорусской разведки.

    Роман Протасевич подтвердил свою работу в белорусской разведке, передает ТАСС. Бывший оппозиционер заявил агентству: «Мой комментарий будет краткий: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать». Он подчеркнул, что пока не готов делиться дополнительной информацией о своей роли в разведслужбе страны.

    Протасевич, который считался одним из лидеров оппозиционного движения, был задержан в 2021 году после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Романа Протасевича сотрудников белорусской разведки.

    31 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Литва объявила о прекращении транзита грузов «Лукойла» и «Роснефти» в Калининград
    Литва объявила о прекращении транзита грузов «Лукойла» и «Роснефти» в Калининград
    @ Сергей Портер/ТАСС/Ведомости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Литовское госкомпания перестанет транспортировать грузы «Лукойла» и «Роснефти» в Калининградскую область после завершения переходного периода, определенного санкциями Британии и США.

    Литовское госпредприятие «Летувос гележиинкеляй» («Железные дороги Литвы») прекращает транзит грузов компаний «Лукойл» и «Роснефть» в Калининградскую область, сообщает ТАСС. Это решение вступит в силу после окончания переходного периода, на который распространялись ранее заключенные договоры с компаниями, подпавшими под санкции Великобритании и США.

    В сообщении Литовских железных дорог подчеркивается, что сама компания не имела прямых контрактов с «Лукойлом» и «Роснефтью» – груз перевозили экспедиторы.

    «После окончания переходного периода, предусмотренного для завершения соглашений, в которых так или иначе участвуют включенные в санкции Великобритании и США «Лукойл» и «Роснефть», их грузы «Летувос гележиинкеляй» перевозить не будет», – заявило госпредприятие.

    Таким образом, в ближайшее время транзит через территорию Литвы для российских нефтекомпаний будет окончательно прекращен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белоруссии сообщили, что Литва официально ограничила пересечение границы через пункт пропуска «Мядининкай» до 1 декабря 2025 года.

    Россия гарантирует обеспечение Калининградской области вне зависимости от угрозы блокировки транзита со стороны Литвы.

    Связь между Калининградом и остальными регионами России продолжит поддерживаться независимо от намерения Литвы ограничить транспортное сообщение.

    31 октября 2025, 16:28 • Новости дня
    Лукашенко назвал Протасевича сотрудником белорусской разведки
    Лукашенко назвал Протасевича сотрудником белорусской разведки
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о связях считавшегося оппозиционером Романа Протасевича с белорусской разведкой.

    «Протасевич – это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать?» – сказал он, передает РИА «Новости».

    Лукашенко отметил, что самолет компании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, мог бы приземлиться в Вильнюсе, но в итоге был направлен в Минск после сообщения о якобы заложенной взрывчатке. По его словам, операция по задержанию была проведена потому, что Протасевич «работал под прикрытием этих беглых и доложил разведчикам все, что нас интересовало».

    «Протасевич – это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка… Ну садитесь, вы в Вильнюс летели, над Вильнюсом были – садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели в Минске. Я говорю: "Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует"», – заявил белорусский лидер.

    Глава государства рассказал, что Протасевич заранее проинформировал белорусские спецслужбы перед вылетом из Греции, после чего получил новое задание.

    «Пришлось нам операцию проводить по его задержанию. Хотя нам не нужно было его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера», – сказал Лукашенко.

    Напомним, в конце мая 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал участника признанной в стране террористической организации Nexta Романа Протасевича, осужденного на восемь лет. Позже Лукашенко объяснил, что решение о помиловании Протасевича принято, поскольку тот выполнил все обещанное.

    31 октября 2025, 19:22 • Новости дня
    МИД: США после учений не вывезли с базы в Японии батарею РСМД «Тифон»
    МИД: США после учений не вывезли с базы в Японии батарею РСМД «Тифон»
    @ US Army

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское Министерство иностранных дел выразило посольству Японии в Москве решительный протест из-за военных учений Joint Exercise 2025. Москву также обеспокоил факт незаконного размещения американских ракетных комплексов малой и средней дальности «Тифон» в Японии.

    В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, указано, что с 20 по 31 октября Япония проводила крупные маневры, затронувшие как всю ее территорию, так и Хоккайдо, находящийся в непосредственной близости от российских рубежей.

    «Было, в частности, указано, что такая провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности российских дальневосточных рубежей», – сообщили в ведомстве.

    В МИД также отметили, что в японском городе Ивакуни, на базе ВС США, осталась батарея из наземного комплекса «Тифон», предназначенного для запуска ракет средней и меньшей дальности, использовавшаяся в ходе недавно проведенных японо-американских учений Resolute Dragon 25. Несмотря на окончание маневров, данное вооружение пока не вывезено с архипелага. В связи с этим было подчеркнуто, что в ответ на подобные действия Россия оставляет за собой право на реализацию адекватных ответных шагов для нейтрализации возникающих угроз и гарантии собственной безопасности.

    В июле МИД выразил Японии протест из-за масштабных учений Resolute Force Pacific у границ России.

    В апреле Россия выразила протест Японии из-за планов провести ракетные учения рядом с российскими границами на острове Хоккайдо.

    31 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация

    Соболев назвал ложью слова о поражении российского комплекса «Орешник»

    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Виктор Соболев прокомментировал заявление главы СБУ Василия Малюка о якобы уничтожении установленного в России комплекса, назвав подобные сообщения выдумкой и попыткой давления на Европу.

    Высказывание главы СБУ Василия Малюка о том, что украинские силы уничтожили один из ракетных комплексов «Орешник» на российской территории два года назад, опроверг член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, сообщает NEWS.ru. По словам депутата, эта информация не соответствует действительности и является дезинформацией.

    «Я считаю, что слова Малюка об уничтожении «Орешника» – полная дезинформация, а вернее сказать, откровенно чистая ложь. Этого в принципе не может быть. Думаю, что такие объекты у нас охраняются нормально и по линии антитеррора, и по линии противовоздушной обороны. Фантазия кончилась у Малюка, похвастаться уже нечем. Киев сейчас будет искать любые поводы, чтобы деньги, которые им выделяет Европа, шли в полном объеме, даже с превышениями. Поэтому будут делать все для этого, в том числе по линии дезинформации и откровенной лжи», – высказался Соболев.

    Эксперт Вадим Козюлин, занимающий пост заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, ранее отмечал, что размещение комплекса «Орешник» в Белоруссии оказывает влияние на безопасность региона. Он подчеркнул, что это мешает гегемонии военного блока ЕС и НАТО, что вызывает недовольство западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в декабре.

    31 октября 2025, 15:35 • Новости дня
    Китай и США разошлись в оценках итогов встречи Си Цзиньпина и Трампа

    Bloomberg: Китай и США по-разному оценили итоги саммита Си Цзиньпина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе переговоров между главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Сеуле стороны объявили о ряде договоренностей, однако ключевые формулировки в заявлениях Пекина и Вашингтона заметно различаются, например, по вопросу экспорта редкоземельных металлов.

    После встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Сеуле китайская и американская стороны опубликовали разные заявления о достигнутых договоренностях, передает Bloomberg. Как отмечают журналисты агентства, многие детали соглашений, особенно касающиеся будущего TikTok в США, пока остаются неясными или описаны сторонами по-разному.

    Например, Дональд Трамп оценил встречу как «12 из 10» и заявил, что были финализированы многие решения, в то время как Китай сообщил о «позитивных результатах на основе равенства и взаимной выгоды». Также США обещают на год приостановить действие так называемого правила BIS 50% в обмен на отказ Китая от части экспортных ограничений на редкоземельные элементы, однако китайское заявление не упоминает о прежних ограничениях.

    В вопросе сельского хозяйства американская сторона объявила о немедленных крупных закупках Китаем американских соевых бобов и другой продукции, тогда как Китай сообщил лишь о согласии расширять торговлю. По теме борьбы с фентанилом Трамп объявил о снижении пошлины на китайские товары с 20% до 10% после обещания Пекина работать над прекращением поставок прекурсоров для наркотиков, тогда как КНР заявила только о снятии части пошлин и достижении согласия по сотрудничеству.

    Также расхождения были замечены в частях, касающихся тарифов, судостроения, инвестиций и вопроса о TikTok. Американские чиновники заявили о скорой продаже TikTok, в то время как в заявлении Китая отмечается лишь готовность работать с США для урегулирования вопроса. На отдельные темы, такие как чипы и энергетика, странами даны разные или вообще отсутствующие комментарии.

    Напомним, в Пусане состоялась встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Дональд Трамп выразил уверенность, что Китай сможет сыграть роль в урегулировании ситуации на Украине.

    Вашингтон и Пекин согласовали годовую заморозку торговых ограничений.

    31 октября 2025, 17:25 • Новости дня
    Гепрокурор потребовал лишить неприкосновенности депутата Вороновского

    В Госдуму поступило представление на лишение неприкосновенности депутата Вороновского

    Гепрокурор потребовал лишить неприкосновенности депутата Вороновского
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Государственную думу поступило представление генерального прокурора Александра Гуцана о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского.

    Документы были направлены председателем Госдумы Вячеславом Володиным в профильную комиссию по вопросам контроля и мандатным вопросам для предварительного рассмотрения, сообщается на сайте Госдумы.

    Вместе с этим Володин поручил ознакомить всех депутатов с представленными материалами.

    Вороновский избран по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края. Он занимает пост члена комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее Вороновский работал заместителем главы администрации Краснодарского края.

    Представление о лишении Вороновского неприкосновенности будет рассмотрено 10 ноября, передает «Интерфакс».

    В прошлом году генпрокурор призвал Совфед лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, которого заподозрили в причастности к организации убийства.

    31 октября 2025, 18:25 • Новости дня
    «Калашников» анонсировал запуск серийного производства ЗРК «Крона»

    Tекст: Ольга Иванова

    Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Крона» с управляемой ракетой 9М340 готовится к запуску в серийное производство в 2026 году.

    О начале серийного производства зенитного ракетного комплекса «Крона» в 2026 году сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников, передает ТАСС. Разработка комплекса находится на высокой стадии готовности, и уже сейчас концерн предлагает его потенциальным заказчикам.

    Лушников подчеркнул: «Комплекс [ЗРК „Крона“] в высокой степени готовности. Мы его уже всем предлагаем. И сейчас мы на очередном этапе встреч будем отрабатывать вместе с заказчиком все вопросы. Нет никаких сомнений, что в 2026 году он будет готов к серийному производству. Там хорошая ракета 9М340, интересная система управления. И все это относительно недорого для комплекса такого класса».

    На данный момент продолжается согласование деталей с основным заказчиком, что должно завершиться к моменту запуска производства в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комплект обмундирования «Новатор» от концерна «Калашников» прошел успешные испытания в зоне спецоперации и отметился высокими защитными и терморегуляционными свойствами. Концерн «Калашников» запустит серийное производство FPV-дронов проекта «Архангел» на своих предприятиях. Также компания занимается подготовкой операторов и инструкторов для работы с этими беспилотниками.

    31 октября 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев относительно публикации Financial Times о якобы отмене встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа из-за жестких требований Москвы по Украине.

    Кремль не стал давать никаких пояснений по публикации газеты Financial Times относительно отмены встречи лидеров России и США в Будапеште, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил вспомнить формулировки, которые использовались в сообщении МИД России и Госдепа по итогам разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Он подчеркнул, что оценки и формулировки в официальных заявлениях двух стран были другими.

    В заметке Financial Times сообщалось, что США якобы отменили встречу после того, как из Москвы поступил меморандум с «жесткими требованиями» по Украине. По версии западной прессы, Вашингтон счел позицию России слишком твердой.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от встречи президентов России и США.

    Перспективы проведения саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны.

    Президент США Дональд Трамп допустил переговоры с Владимиром Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.

    31 октября 2025, 15:48 • Новости дня
    Лукашенко: Вонючая Европа будет платить Белоруссии за воздух
    Лукашенко: Вонючая Европа будет платить Белоруссии за воздух
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Березинский биосферный заповедник поделился мнением о ценности национальных природных ресурсов.

    По мнению Лукашенко, наступит время, когда Европа будет вынуждена расплачиваться за чистый воздух, который формируется благодаря белорусским лесам и болотам, передает БелТА.

    «Это – будущее, мы это должны сберечь. И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога», – заявил белорусский лидер.

    Президент отметил, что в Европейском союзе практически нет подобных экологически ценных территорий, а ветер переносит чистый белорусский воздух в Европу. Лукашенко также обратил внимание, что вместо того, чтобы платить за это, Евросоюз вводит против Белоруссии санкции.

    Ранее эксперты сообщили о колоссальных убытках Европы из-за экологии.

