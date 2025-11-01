ФАС завела дело против британской компании Reckitt из-за геля «Ласка»

Tекст: Алексей Дегтярев

Компанию заподозрили в незаконном копировании стиля геля для стирки «Ласка», пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Действия «Рекитт Бенкизер» проверят на предмет соответствия нормам закона о защите конкуренции.

В ведомство обратился производитель геля «Ласка» – компания «ЛАБ Индастриз». Производитель сообщил, что Reckitt Benckiser вывела на рынок гель для стирки Woolite («Вулайт») с оформлением, схожим с линейкой товаров «Ласка» настолько, что их можно спутать друг с другом.

По оценке «ЛАБ Индастриз», конкурирующая продукция продается не только в торговых точках, но и в одной рекомендуемой подборке товаров на электронных площадках.

В ФАС считают, что подобные действия британской компании могут вводить потребителей в заблуждение относительно поставщика и использовать чужую репутацию для продвижения своей продукции.

Ранее ФАС завела дело против банка ПСБ из-за рекламы дебетовой карты, в которой не раскрываются все условия предложения кешбэка для новых клиентов.

До этого служба признала рекламу «Сравни.ру» ненадлежащей.