ФАС возбудила дело против ПСБ из-за рекламы кешбэка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась рекламой дебетовой карты ПСБ, в которой не раскрываются все условия предложения кешбэка для новых клиентов, сообщили в ведомстве.
Дело возбуждено в отношении ПСБ по признакам нарушения законодательства о рекламе, передает ТАСС.
Телереклама банка заявляет о 25% кешбэка для новых клиентов, но в ней нет указания на то, что максимальная сумма ограничена в рублях. Кроме того, ролик содержит утверждения о том, что дебетовая карта ПСБ является «лучшей и бесплатной навсегда», при этом поясняющие сноски уточняют условия мелким шрифтом и на короткое время.
По мнению ФАС, подобная реклама могла вводить потребителей в заблуждение и не позволяла потенциальным клиентам получить полную информацию о финансовых услугах.
Также служба указала, что действия банка могли дать ему необоснованные конкурентные преимущества. Если вина банка подтвердится, к нему применят меры административного воздействия.
Ранее служба штрафовала Т-банк за недостоверную видеорекламу о бесплатном снятии наличных. Кроме того, ФАС накладывала штраф на Сбербанк из-за распространения рекламы кредитной карты с некорректной информацией.
Также ФАС признала рекламу «Сравни.ру» ненадлежащей.