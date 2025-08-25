Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
ФАС признала рекламу «Сравни.ру» ненадлежащей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала остановить распространение рекламы онлайн-вклада маркетплейса «Сравни.ру» и выдала компании предписание.
Реклама онлайн-вклада «Сравни.ру» признана ненадлежащей, компании выдали соответствующее предписание, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Видеоролик содержал обещание ставки 30% годовых, однако важные условия по вкладу показывались мелким шрифтом и лишь короткое время.
В ФАС считают, что потребители не получали необходимой информации для осознанного выбора, а действия маркетплейса могли вводить в заблуждение относительно условий получения доходности. Возбуждено административное дело и предписало прекратить нарушение.
Маркетплейсу грозит штраф.
Ранее ФАС оштрафовала Т-банк за недостоверную видеорекламу о бесплатном снятии наличных.
Также ведомство штрафовало Сбербанк из-за распространения рекламы кредитной карты с некорректной информацией.
Также в ФАС начали расследование из-за рекламы «Сравни.ру».