В Швеции арестовали капитана задержанного сухогруза Caffa

Швеция арестовала капитана задержанного сухогруза Caffa за поддельные документы
Капитан задержанного у берегов Треллеборга сухогруза Caffa, гражданин России, был арестован по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов, сообщила прокуратура Швеции.
Прокуратура Швеции заявила, что это серьезное преступление, и капитан задержан после того, как сотрудники береговой охраны обнаружили у него несколько предположительно фальшивых документов, передает ТАСС.
Старший прокурор Адриен Комбье-Хогг уточнил, что «мужчина подозревается в предъявлении и указании нескольких предположительно поддельных морских сертификатов во время обыска судна сотрудниками береговой охраны. В настоящее время мы допрашиваем подозреваемого и других причастных лиц. Мы также изучаем соответствующие документы». Кроме того, капитану вменяются нарушения Закона о морском судоходстве и Закона о безопасности судов.
До полудня вторника прокуратура решит, будет ли ходатайствовать о взятии капитана под стражу или о его освобождении. Посольство России в Швеции находится на связи с местными властями по этому делу, поскольку на борту судна находятся еще десять граждан России.
Сухогруз Caffa, который ходит под гвинейским флагом, был задержан 6 марта у южных берегов Швеции. По информации телеканала SVT, судно следовало из Касабланки в Петербург.
Как писала газета ВЗГЛЯД, береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом. Российское посольство держит на контроле ситуацию с задержанием сухогруза с десятью гражданами РФ.