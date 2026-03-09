В Швеции арестовали капитана задержанного сухогруза Caffa

Швеция арестовала капитана задержанного сухогруза Caffa за поддельные документы

Tекст: Дарья Григоренко

Прокуратура Швеции заявила, что это серьезное преступление, и капитан задержан после того, как сотрудники береговой охраны обнаружили у него несколько предположительно фальшивых документов, передает ТАСС.

Старший прокурор Адриен Комбье-Хогг уточнил, что «мужчина подозревается в предъявлении и указании нескольких предположительно поддельных морских сертификатов во время обыска судна сотрудниками береговой охраны. В настоящее время мы допрашиваем подозреваемого и других причастных лиц. Мы также изучаем соответствующие документы». Кроме того, капитану вменяются нарушения Закона о морском судоходстве и Закона о безопасности судов.

До полудня вторника прокуратура решит, будет ли ходатайствовать о взятии капитана под стражу или о его освобождении. Посольство России в Швеции находится на связи с местными властями по этому делу, поскольку на борту судна находятся еще десять граждан России.

Сухогруз Caffa, который ходит под гвинейским флагом, был задержан 6 марта у южных берегов Швеции. По информации телеканала SVT, судно следовало из Касабланки в Петербург.

Накануне правоохранительные органы королевства взяли под стражу моряка сухогруза Caffa, на борту которого находятся десять граждан России; задержанный подозревается в нарушении правил судоходства и использовании фальшивых бумаг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом. Российское посольство держит на контроле ситуацию с задержанием сухогруза с десятью гражданами РФ.