Горнолыжник Бугаев принес России вторую медаль Паралимпиады

Россиянин Бугаев завоевал бронзу в скоростном спуске на Паралимпиаде

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии, сообщает РИА «Новости». Спортсмен выступал в классе LW6/8-2, предназначенном для спортсменов с поражением части руки, и показал результат 1 минута 18,40 секунды.

Победителем гонки стал швейцарец Робин Куше, преодолев дистанцию за 1 минуту 17,79 секунды, а на втором месте оказался француз Артур Боше с отставанием 0,61 секунды от лидера. Для сборной России эта бронза стала уже второй наградой на нынешней Паралимпиаде.

Алексею Бугаеву 28 лет, и он по праву считается одним из самых титулованных российских паралимпийцев. На Играх в Сочи 2014 года он завоевал золото в слаломе и суперкомбинации, а также серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе, плюс бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане спортсмен выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Италии. А новую форму российских паралимпийцев высоко оценили иностранные спортсмены.

Напомним, российские паралимпийцы приняли участие в церемонии открытия Игр под государственным флагом впервые с 2014 года. А региональная общественная организация «ЖИТЬ» запустила всероссийский флешмоб в поддержку паралимпийцев.



