СМИ: Израиль попытался высадить десант в Ливане
Израильские вертолеты попытались высадить десант в районе Бриталь на границе Ливана и Сирии, где раздаются интенсивные звуки боевых столкновений.
Израиль предпринял попытку высадить десант с помощью трех вертолетов в горной местности на границе Сирии и Ливана, передает РИА «Новости».
По информации ливанского телеканала Al-Mayadeen, вертолеты приземлились в районе Бриталь, где сразу же начались ожесточенные боестолкновения.
Телеканал заявил: «Поступила информация о приземлении трех израильских вертолетов в горной местности на границе Сирии и Ливана. Вертолеты предприняли попытку высадить десант в горной местности Бриталь. Слышны звуки боестолкновений».
В районе высадки сил Израиля слышны звуки интенсивных боев, обстановка остается крайне напряженной.
Одновременно с этим на юге Ливана бойцы шиитского сопротивления устроили засаду израильским военным около поселения Хиям.
В этом районе продолжаются ожесточенные бои с применением противотанковых ракет, отмечается в сообщении телеканала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские удары по Ливану привели к гибели 123 человек и ранению 683 жителей страны.
Боевая авиация нанесла удар в густонаселенном квартале города Сайда на юге Ливана. В центре Сайды израильский беспилотник поразил квартиру многоэтажного дома, есть жертвы, спасатели разбирают разрушенные верхние этажи.