Актриса Надежда Подъяпольская скончалась в 83 года

Заслуженная артистка России Надежда Подъяпольская умерла в возрасте 83 лет

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», заслуженная артистка России Надежда Подъяпольская, известная по ролям в театре МТЮЗ и в таких сериалах, как «Беспринципные» и «Кухня», скончалась в возрасте 83 лет. Театр МТЮЗ сообщил о ее кончине на своем сайте, выразив соболезнования и светлую память о ней.



Надежда Подъяпольская также снималась в сериалах «Универ: 10 лет спустя» и «Родком». Кроме актерской карьеры в кино и на телевидении, она занималась дубляжом иностранных фильмов, озвучивая роли в таких картинах, как «Приключения Паддингтона 2», «Черная пантера» и «Эмили».

Прощание с актрисой состоится 31 декабря в 10.20 в крематории Николо-Архангельского кладбища. Этот факт подчеркивает значимость ее вклада в культуру и искусство страны, и ее уход вызывает большую скорбь среди коллег и поклонников.

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