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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Раисы Максимовой
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Раисы Максимовой, отметив ее вклад в искусство и любовь зрителей.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Раисы Максимовой, передает РИА «Новости».
Глава государства отметил любовь и вечную память, которые останутся в сердцах поклонников и близких актрисы. Телеграмму президента РФ зачитали на церемонии прощания с Максимовой.
«Народная актриса России Раиса Максимова посвятила себя беззаветному служению искусству, за годы творческой деятельности вписала незабываемые страницы в историю Московского художественного театра и кинематографа, по праву сыскала профессиональное призвание и искреннюю любовь зрителей», – отметил Путин.
Заслуженная артистка России Раиса Максимова умерла на 96-м году жизни, о ее смерти стало известно в среду. Раиса Максимова известна по ролям в фильмах «Идиот», «Моя судьба», «Вдовы», «Послушай, не идет ли дождь…», а также по роли в сериале «Закон и порядок».