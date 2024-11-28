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Умерла актриса Вера Карпова
Советская и российская актриса Вера Карпова скончалась на 92-м году жизни в Петербурге
На 92-м году ушла из жизни народная артистка России Вера Карпова, посвятившая более шести десятилетий театру Комедии им. Н. П. Акимова в Петербурге, где сыграла свыше 80 ролей и стала воплощением особого театрального стиля.
Народная артистка России Вера Карпова скончалась на 92-м году жизни, сообщает ТАСС.
Карпова, известная своей долгой и успешной карьерой в театре и кино, более 60 лет служила в театре Комедии имени Н. П. Акимова в Петербурге.
«С прискорбием сообщаем, что 27 ноября скончалась дорогая и горячо любимая всеми Вера Карпова», – отметили в театре, подчеркивая неоценимый вклад актрисы в отечественную культуру.
Карпова была воплощением петербургского театрального стиля и активно участвовала в жизни театра. В театре подчеркнули, что Вера Карпова «сама была – эпоха», и ее талант был востребован всеми режиссерами. Соболезнования в связи с ее уходом выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, назвав Карпову легендой и хранителем традиций театра.
Родившаяся в 1933 году в Ленинграде, Карпова окончила Театральное училище им. Щукина и начала свою карьеру в театре Комедии после приглашения Николая Акимова. В театре она сыграла более 80 ролей, включая знаменитые выступления в спектаклях «Тень», «Двенадцатая ночь» и «Ревизор». Карпова также активно снималась в кино и телесериалах, оставив след в таких фильмах, как «Сын», «Человек родился» и «Преступление и наказание».
Актриса была многократно отмечена за свои заслуги, включая Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» и премии «Фигаро» и «Золотая маска».