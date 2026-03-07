Половина американцев не одобрила удары США по Ирану

Опросы показали негативное отношение 50% американцев к ударам по Ирану

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», опрос компании YouGov выявил, что 50% граждан США не одобряют удары своей страны по Ирану, тогда как 37% респондентов относятся к этим действиям положительно.

Среди сторонников Демократической партии несогласие с ударами выразили 81% опрошенных, а среди республиканцев такой позиции придерживаются только 14%. Среди независимых избирателей 56% негативно относятся к военным действиям против Ирана.

Исследование проводилось 6 марта, участие приняли 4346 американцев, а погрешность составила 1,9 процентного пункта.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по различным объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

В ответ Иран атакует объекты США и Израиля на Ближнем Востоке.

МИД России осудил атаки со стороны США и Израиля и призвал стороны к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, операция США и Израиля по устранению верхушки Ирана не привела к появлению приемлемого для Вашингтона преемника и поставила под вопрос перспективы смены режима.

Обострение отношений между Лондоном и Вашингтоном стало результатом отказа Британии участвовать в ударах по Ирану, несмотря на давление со стороны президента США.