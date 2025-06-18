NYT: Вэнс выступал против вовлечения США в конфликт Израиля и Ирана

Дробницкий: Вопрос ударов по Ирану расколол Белый дом

Американист Дробницкий: Хаос в Белом доме усиливает нервозность на Ближнем Востоке

Tекст: Анастасия Куликова

«Та разношерстная команда, которую собрал Дональд Трамп, работала нормально, пока была объединена общей целью сокрушить американский истеблишмент. Да, администрация действовала довольно хаотично, но все же сообща. Нынешняя ситуация с конфликтом на Ближнем Востоке ввергла ее в хаос: все друг другом недовольны, невозможно выработать единое решение», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, в Вашингтоне проявилось два лагеря: с одной стороны, республиканские «ястребы» и неоконсерваторы, а с другой – MAGA-крыло (Make America Great Again – Сделаем Америку снова великой). «Первые считают, что они близки к своей многолетней цели – к уничтожению режима в Иране. Этот стан изо всех сил тянет Штаты в ирано-израильский конфликт. Им вторит правительство Израиля», – уточнил собеседник.

Представители MAGA-крыла заняли противоположную позицию, продолжил эксперт. Они напоминают о предвыборном обещании Трампа не отправлять американцев воевать за рубежом. «Сейчас трамписты недовольны курсом лидера», – указал Дробницкий.

Глава Белого дома в такой ситуации постоянно дрейфует: сейчас он находится в крайне ястребиной позиции, о чем свидетельствуют его недавние посты с угрозами Тегерану и призывами к стране капитулировать. «Но президент США легко меняет свою риторику», – напомнил аналитик. Не исключено, что через какое-то время Трамп сгладит свои жесткие заявления.

«Однако непоследовательность действий и отсутствие четкой позиции официального Вашингтона создает ощущение жуткой нервозности и неопределенности. Возможно, американский лидер, что называется, валяет дурака на публику, а на деле – у него все под контролем. Но такая версия становится все более фантастичной», – отметил собеседник.

«Возникает целый ряд вопросов: что задействовано для оборонительной помощи Израилю? Какие конкретно силы развернуты на Ближнем Востоке? В условиях отсутствия ясности в руководстве США, как будет оцениваться, подверглись ли опасности американские базы и персонал?» – добавил политолог.

Происходящее эксперт назвал «серьезным кризисом» американской политики. Предсказать, что будет дальше и какие шаги предпримет Белый дом – крайне сложно. «Сегодня американцы скажут одно, завтра – другое, а потом еще Трамп что-то напишет в своей соцсети. Ситуация на Ближнем Востоке нервозная, а неопределенность в Вашингтоне лишь усиливает это», – пояснил Дробницкий.

Он обратил внимание на тот факт, что в прошедшем совещании не принимала участия директор национальной разведки Тулси Габбард. «Заявляется, что она якобы проходит переподготовку по военной специальности. Версия звучит странно. Это не очень хороший знак. Мне кажется, что неоконсерваторы «играют» Трампом, причем покруче чем Джорджем Бушем – младшим», – считает аналитик.

По его оценкам, если США вступят в войну против Ирана, то все надежды на способность Трампа что-то изменить в американской политике рухнут. «В самих Штатах это приведет к тому, что нынешний президент будет лишь номинально возглавлять страну», – заключил Дробницкий.

Ранее президент США Дональд Трамп провел совещание Совета нацбезопасности по теме Ирана. Встреча продолжалась более часа. По информации The Wall Street Journal, по ее итогам не было принято решения об ударах по Исламской республике. Более того, как отмечает CBS со ссылкой на источники, среди ближайших советников главы Белого дома «нет полного согласия относительно того, как действовать дальше».

Американские чиновники считают, что за следующие 24–48 часов может быть принято решение о присоединении Вашингтона к военной операции Израиля, сообщает ABC News. По истечении этого срока станет понятно, возможно ли урегулировать конфликт с Ираном дипломатическими методами, или Трамп прибегнет к военным действиям.

Перед началом совещания Совета нацбезопасности американский лидер опубликовал в Truth Social серию постов, в которых назвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи «легкой мишенью» и потребовал от Тегерана безоговорочной капитуляции. Вместе с тем в Штатах считают возможным возобновление диалога с Ираном о ядерной программе.

США и Иран успели провести пять раундов переговоров, а шестой, который был намечен на 15 июня, оказался сорван в связи с атакой Израиля. ЦАХАЛ начал операцию «Восстающий лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Исламской республики. Взаимные атаки продолжаются шестой день.

Израиль не исключает сценария, при котором может быть предпринята попытка устранения Хаменеи, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальна такая угроза и к чему приведет ее исполнение.