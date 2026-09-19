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Секретарь Совбеза Ирана назвал условие выхода из договора о ядерном оружии
Иран связал выход из ядерного договора с действиями Вашингтона
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи заявил, что дальнейшее участие Тегерана в Договоре о нераспространении ядерного оружия зависит от шагов американской стороны.
В беседе с журналистами телеканала Al Jazeera Мохсен Резаи разъяснил позицию государства, передает РИА «Новости». «Мы пока не приняли решения о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия, этот вопрос зависит от действий Вашингтона», – отметил политик.
Секретарь Совбеза указал, что текущие действия Соединенных Штатов и Израиля дают Тегерану веские основания покинуть международное соглашение. Однако республика по-прежнему сохраняет приверженность фетве покойного верховного лидера. Ядерная доктрина страны остается без изменений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский дипломатический источник подтвердил факт дискуссий о возможном выходе страны из соглашения.
Иранские парламентарии всерьез рассматривают вопрос об отказе от участия в этом международном договоре.
Представитель комиссии по национальной безопасности Ибрахим Резаи допустил обогащение урана до 90% в случае американской атаки.