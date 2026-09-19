  • Новость часаЯвка на выборах в Госдуму достигла 40,98%
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    Евросоюз придумал способ сделать Украину Канадой
    Эксперт: Освобождение Лошаково и Комиссарово дает сразу несколько плюсов
    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России
    Памфилова показала пример «виртуальной лажи» с Канье Уэстом на выборах
    Эксперт: Противник атаками на выборы добился обратного эффекта
    Штурмовики применили нестандартную тактику при освобождении Гулево и Марьевки
    ВС России поразили танкер с горючим для ВСУ в порту Черноморск
    Азаров заявил о подготовке украинцев к тяжелому мирному договору
    Сын Трампа вернул российскому бизнесмену деньги за свадебный подарок
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    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке острее чувствуешь единство страны

    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    19 сентября 2026, 19:17 • Новости дня

    Секретарь Совбеза Ирана назвал условие выхода из договора о ядерном оружии

    Иран связал выход из ядерного договора с действиями Вашингтона

    Tекст: Мария Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи заявил, что дальнейшее участие Тегерана в Договоре о нераспространении ядерного оружия зависит от шагов американской стороны.

    В беседе с журналистами телеканала Al Jazeera Мохсен Резаи разъяснил позицию государства, передает РИА «Новости». «Мы пока не приняли решения о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия, этот вопрос зависит от действий Вашингтона», – отметил политик.

    Секретарь Совбеза указал, что текущие действия Соединенных Штатов и Израиля дают Тегерану веские основания покинуть международное соглашение. Однако республика по-прежнему сохраняет приверженность фетве покойного верховного лидера. Ядерная доктрина страны остается без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский дипломатический источник подтвердил факт дискуссий о возможном выходе страны из соглашения.

    Иранские парламентарии всерьез рассматривают вопрос об отказе от участия в этом международном договоре.

    Представитель комиссии по национальной безопасности Ибрахим Резаи допустил обогащение урана до 90% в случае американской атаки.

    19 сентября 2026, 12:15 • Новости дня
    ВС России освободили запорожскую Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево в ДНР
    ВС России освободили запорожскую Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки за минувшие сутки освободили Марьевку и Гулево в Донецкой Народной Республике (ДНР), а группировка «Восток» взяла под контроль Зеленую Диброву в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и освободили Марьевку и Гулево в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам спецназначения и нацгвардии около Белозерского, Дружковки, Артема, Варваровки, Старорайского и Новоявленки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 410 военнослужащих, пять бронемашин и три самоходные артиллерийские установки.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Зеленую Диброву в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Манвеловки, Малиновки, Коломийцев Днепропетровской области, Петропавловского и Общего Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Базалиевки, Березовки, Червоного Оскола Харьковской области и Рубцов ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ у пунктов Высокоивановки, Славянска, Краматорска, Николаевки и Шабельковки ДНР.

    Противник при этом потерял до 145 военнослужащих, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР.

    Ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку.

    До этого они освободили харьковскую Ольховатку.

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    19 сентября 2026, 11:34 • Новости дня
    Памфилова показала пример «виртуальной лажи» с Канье Уэстом на выборах

    Памфилова показала сгенерированный нейросетью фейк о вбросе бюллетеней

    Памфилова показала пример «виртуальной лажи» с Канье Уэстом на выборах
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава ЦИК России Элла Памфилова продемонстрировала созданный нейросетью видеоролик о фиктивном вбросе бюллетеней, предупредив о высокой опасности подобных подделок.

    Председатель ЦИК показала на брифинге смонтированный нейросетью ролик, демонстрирующий якобы нарушения во время голосования, передает РИА «Новости».

    Она обратила внимание на высокую опасность создания подобных подделок с использованием искусственного интеллекта в период избирательных кампаний.

    «Посмотрите, пожалуйста. Вот это чистая, как скажем, виртуальная лажа», – прокомментировала Элла Памфилова видео, сгенерированное нейросетью за пять минут.

    В сгенерированном ролике на избирательном участке голосуют рэпер Канье Уэст, инопланетянин и пенсионерка с бегемотом, отмечает ТАСС.

    Автор ролика в конце также призвал зрителей критически относиться к подобным публикациям в соцсетях и не поддаваться на провокации.

    Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и других совмещенных выборах началось 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется заместить 20,7 тыс. мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о риске генерации фальшивых видеозаписей с участков для голосования.

    В Херсонской области злоумышленники использовали нейросети для создания фейковых роликов с целью срыва досрочного голосования.

    Накануне Центральная избирательная комиссия отразила серию информационных атак.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    19 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Явка на выборах в Госдуму достигла 38,9%

    ЦИК: Явка на выборах в Госдуму к 16:00 составила 38,9%

    Явка на выборах в Госдуму достигла 38,9%
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    К 16:00 по московскому времени явка избирателей на голосовании в Госдуму достигла отметки в 38,9%, сообщает ЦИК России.

    По состоянию на 16:00 по московскому времени явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы достигла 38,9%, передает ЦИК.

    «Ход голосования по федеральному округу – 38,9%», – отмечается в официальном сообщении ведомства. Избирательный процесс продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к 15:06 субботы явка избирателей достигла отметки в 35,55%.

    К полудню показатель активности граждан составил 31,09%.

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    19 сентября 2026, 13:17 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России

    Захарова отреагировала на призыв Каллас к ЕС не признавать российские выборы

    Захарова ответила на призыв Каллас не признавать выборы в России
    @ Jouni Porsanger/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии Кайи Каллас к государствам Евросоюза не признавать результаты выборов в России.

    Официальный представитель МИД прокомментировала призыв главы европейской дипломатии к странам Евросоюза отказаться от признания российских выборов, передает РИА «Новости».

    «В странах ЕС уже давно не признают Каллас», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Ранее руководитель европейской дипломатии направила государствам Евросоюза официальное обращение. В документе содержался призыв не признавать итоги состоявшихся в России выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил о рассылке главой Евродипломатии Кайей Каллас циркуляра о непризнании результатов голосования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Каллас со сломанным магнитофоном из-за ее регулярных русофобских заявлений.

    Ранее Захарова назвала работу главы европейской дипломатии абсолютным позором и проявлением крайнего непрофессионализма.

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    19 сентября 2026, 03:26 • Новости дня
    Названа причина отказа Депардье от планов переехать в Россию

    Продюсер Фрилле: Депардье отказался от переезда в Россию из-за судов во Франции

    Названа причина отказа Депардье от планов переехать в Россию
    @ Aurelien Morissard/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Депардье всерьез обсуждал переезд в Россию, но отказался от этого замысла из-за возможной реакции французской юстиции, сообщил директор Консерватории Сергея Рахманинова в Париже и продюсер Арно Фрилле.

    «Я предлагал ему переехать в Россию насовсем. Там люди его любят, и его оставили бы в покое. Он вроде бы заинтересовался. А потом сказал: «Нет, это сложно из-за всех этих судебных дел. Если я уеду в Россию, подумают, что я сбегаю», – сказал Фрилле, назвав такое решение ошибкой.

    Продюсер отметил, что его связывают с актером давние и близкие отношения: они вместе открыли ресторан в Новосибирске и создали линейку продуктов питания, однако сейчас Депардье не участвует в управлении этим бизнесом. Последней работой актера стал небольшой фильм с Фанни Ардан, снятый в Португалии, передает РИА «Новости».

    По словам Фрилле, сейчас Депардье живет во Франции почти в полном одиночестве, обособленно в своем шато, и посвящает большую часть времени виноделию. Продюсер напомнил о ролях актера в скандальных, но знаковых для эпохи фильмах – «Вальсирующие», «Солнце Сатаны», «Зеленая карта».

    «Депардье всегда был провокатором, но для того, чтобы раздвигать границы, чтобы пробуждать размышления… Он был мировой звездой. Он был бедняком, ставшим богатым. И он очень любит Россию. Поэтому он – идеальная мишень для «благомыслящих», – заключил Фрилле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Franceinfo сообщила о новом суде над Депардье по обвинению в сексуальном насилии.

    В 2025 году во Франции Депардье был признан виновным по делу о домогательствах и получил 18 месяцев условного срока.

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    19 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Венгрия решила разорвать договор о дорожной концессии на 63 млрд евро

    Премьер-министр Петер Мадьяр сообщил о расторжении дорожной концессии на 63 млрд евро

    Венгрия решила разорвать договор о дорожной концессии на 63 млрд евро
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Венгрии расторгнут дорожную концессию на сумму €63 млрд – договор был заключён при экс-премьере Викторе Орбане.

    Правительство Венгрии приняло решение расторгнуть соглашение о дорожной концессии на сумму 63 млрд евро, передает RT. Этот договор был подписан во время работы бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

    «Действие этого договора в его нынешнем виде прекращается. Мы больше не допустим обогащения потерпевшей крах партийной элиты «Фидеса» и олигархов за счёт венгерского народа», – заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

    Контракт был оформлен в 2022 году сроком на 35 лет. Документ предполагал передачу основных венгерских автомагистралей под управление компании Magyar Koncesszios Infrastruktura Fejleszto (MKIF).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр летом анонсировал разоблачение грандиозной аферы предыдущего правительства.

    Власти страны предупредили о возможных судах над соратниками Виктора Орбана из-за масштабных махинаций.

    Бывший глава кабмина в сентябре объявил о начале активного противостояния с новым руководством республики.

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    19 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Украинская армия бросила в бой элитных штурмовиков 3-й бригады

    ВСУ ввели в бой самых подготовленных штурмовиков 3-й бригады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское командование направило в зону ответственности российской группировки «Запад» наиболее подготовленные штурмовые подразделения для демонстрации боеспособности перед западными союзниками, сообщили в Минобороны.

    Командование украинской армии бросило в бой наиболее подготовленные силы 3-й отдельной штурмовой бригады, чтобы продемонстрировать западным кураторам способность сопротивляться подразделениям группировки «Запад», сообщает Минобороны.

    «Для демонстрации этого командование ВСУ ввело в бой наиболее подготовленные подразделения и националистические формирования из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ», – заявили в российском военном ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что на фоне высоких темпов продвижения российской армии киевские власти пытаются убедить Запад в своей боеспособности. Однако малые штурмовые группы несут значительные потери и не имеют успеха, а российские военные успешно пресекают все вылазки противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики 3-й штурмовой бригады бросили мобилизованных солдат в опасной зоне ради собственного спасения.

    Ранее украинское командование планировало задействовать это подразделение для удержания линии фронта в Авдеевке. Однако под натиском российских войск штурмовики бежали с поля боя.

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    18 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    Беспилотник атаковал первый энергоблок Курской АЭС-2

    Росатом: Беспилотник атаковал первый энергоблок Курской АЭС-2

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вражеский дрон упал и взорвался на территории первого энергоблока Курской АЭС-2, это не привело к нарушению работы атомной электростанции, сообщили в Росатоме.

    Накануне вражеский беспилотный летательный аппарат сдетонировал при падении на градирню первого энергоблока Курской АЭС-2, сообщается в канале пресс-службы Росатома в Max. «17 сентября при падении на градирню энергоблока №1 Курской АЭС-2 сдетонировал вражеский беспилотник», – говорится в публикации.

    Возникшие в результате детонации незначительные повреждения никак не сказались на работе атомной станции. В госкорпорации уточнили, что энергоблок продолжает функционировать на 100% мощности.

    В июле текущего года глава Росатома Алексей Лихачев сообщил об атаке украинского беспилотника на градирню строящегося второго энергоблока Курской АЭС.

    В сентябре прошлого года дрон ВСУ зацепил вспомогательное здание станции.

    В августе 2025 года силы ПВО сбили боевой аппарат рядом с этим атомным объектом.

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    19 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    Медведев призвал ответить США языком военного сдерживания
    Медведев призвал ответить США языком военного сдерживания
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил отвечать на западные санкции и русофобские законы языком прямого военного сдерживания.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о необходимости жесткого ответа на западные санкции, передает Telegram.

    «Не устаю удивляться наглости европейских колченогих уродцев», – написал политик.

    Политик отметил, что Европа ведет прямую войну против России, поставляя противнику оружие и разведданные, а также вводя тотальные ограничения против граждан и бизнеса.

    «Ввели же они тотальные санкции против нашего бизнеса, ударили по интересам миллионов российских граждан (заблокировали те же кредитные карты), запретили даже культурные связи с нашей страной. Ведут прямую войну с Россией, снабжая нашего противника всем, чем можно, – от ракет и данных разведки до прямых ассигнований на содержание бандеровской власти», – отмечает Медведев.

    При этом, по его словам, европейские правительства впадают в панику при попытках временного управления их активами в России.

    «Их компании – священная корова. Не трогайте «Нестле», «Ашан» и прочее, что приносило нам приличные доходы. Даже временное управление по указу президента вызвало у европейских правительств волну паники», – пишет Медведев.

    Он предложил пойти дальше и вспомнить опыт советской власти, когда иностранные предприятия изымались в государственную собственность безвозмездно. Политик подчеркнул, что США и Европа понимают исключительно язык прямого военного сдерживания, которым и следует отвечать на новые американские санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон имени Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) о санкциях против России.

    Старшие демократы в Палате представителей ранее выступили против данного документа.

    Президент России Владимир Путин передал российские активы торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» во временное управление.

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    19 сентября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана, сообщили в Белом доме.

    Закон получил название «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Президент подписал закон: H.R. 5334… который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана», – заявили в Белом доме.

    Санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    Закон также позволяет прекратить действие санкций при заключении мирного соглашения по Украине и прекращении боевых действий.

    Документ предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о беспрецедентных пошлинах для покупателей российских энергоресурсов и направила его на подпись Трампу.

    Месяцем ранее американский Сенат также одобрил этот документ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции осложнят мирное урегулирование на Украине.

    Американист Малек Дудаков ранее отметил, что закон не обязывает Трампа вводить санкции и тарифы против партнеров России.

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    18 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поставил задачу завершить создание спутниковой группировки для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени.

    Путин поставил задачу в полном объеме закончить создание орбитальной группировки космических аппаратов, передает ТАСС. «Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени», – заявил глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия запланировала создание сети из более чем ста спутников для координации беспилотной авиации.

    Весной Путин назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. А в июле Россия совершила успешный запуск второй группы космических аппаратов системы «Рассвет».

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    19 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке

    Ростелеком заявил о диверсиях на линиях связи на Дальнем Востоке во время выборов

    Диверсанты в ходе выборов дважды повредили линии связи на Дальнем Востоке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал организованной диверсией намеренное повреждение диверсантами оптоволоконных кабелей в Сахалинской области и Хабаровском крае.

    Злоумышленники в течение выборов дважды вывели из строя магистральные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на территории Дальневосточного федерального округа. Аварии произошли в субботу днем в результате спиливания опоры и перерубания кабеля, передает РИА «Новости».

    «19 сентября компания зафиксировала два факта вывода из строя магистральных ВОЛС на территории Дальнего Востока. Расцениваем данную ситуацию как целенаправленную попытку сорвать проведение выборов в регионах Дальневосточного федерального округа», – сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

    В частности, в 15:00 по местному времени в результате спиливания опоры произошел разрыв ВОЛС Холмск-Томари в Сахалинской области. А около 17:00 часов была отмечена авария на линии между населенными пунктами Селихино и Ягодный в Хабаровском крае. Там кабель был перерублен в нескольких местах.

    Из-за действий диверсантов качество интернета кратковременно снизилось в пяти регионах, включая Камчатку и Чукотку. Специалисты оперативно задействовали резервные каналы, поэтому нормальная работа сети была восстановлена в течение часа.

    Глава корпорации Михаил Осеевский добавил, что Россия столкнулась с беспрецедентной попыткой помешать голосованию, которую компания рассматривает как организованную диверсию, но она оказалась безуспешной.

    В Минцифры подтвердили факт попытки диверсии и сообщили, что взяли ситуацию под строгий контроль, диверсия не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство цифрового развития сообщило о преднамеренном повреждении магистрального кабеля на Дальнем Востоке для срыва голосования.

    Ранее стало известно, что западные спецслужбы собирали персональную информацию граждан для подготовки диверсий. До этого специалисты «Ростелекома» отразили мощную хакерскую атаку на сеть компании.

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    19 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    В Берлине массово уничтожили предвыборные плакаты оппозиции

    Полиция Берлина зафиксировала более 1,3 тыс. случаев порчи предвыборных плакатов

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Германии накануне выборов зафиксировано массовое уничтожение политической агитации, при этом главной мишенью вандалов стала правая оппозиция.

    В преддверии выборов в палату депутатов Берлина полиция зарегистрировала более 1,3 тыс. фактов порчи агитационных материалов, передает РИА «Новости». Наибольший ущерб нанесен партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    «В ходе продолжающейся избирательной кампании в столице полиция Берлина в период с 2 августа по 16 сентября зарегистрировала множество фактов повреждения плакатов. В общей сложности были получены сообщения о более чем 1,3 тыс. случаев. Больше всего пострадали плакаты АдГ – по всему Берлину за это время был зафиксирован 801 факт порчи плакатов этой партии», – цитирует издание Bild правоохранителей.

    Кроме того, вандалы испортили 148 плакатов Христианско-демократического союза (ХДС), 102 материала беспартийных кандидатов, 95 плакатов «Левых» и 88 – Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Выборы в берлинскую палату депутатов и ландтаг Мекленбурга-Передней Померании назначены на 20 сентября.

    Согласно опросу Politbarometer для ZDF, «Левые» опережают ХДС в столице, набирая 22% против 20%. Ранее канцлер Фридрих Мерц признал поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальт, где АдГ набрала около 44%, а ХДС – лишь 17%, что стало худшим результатом партии в регионе со времен объединения страны.

    Популярность канцлера падает на фоне экономической политики, ориентированной на рост военных расходов и создание сильнейшей армии в Европе, независимой от американского ВПК. Эксперты считают эту попытку обреченной на провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт с результатом 43,8% голосов.

    Рейтинг Христианско-демократического союза канцлера Фридриха Мерца по итогам голосования упал более чем в два раза.

    Вскоре после выборов Фридрих Мерц и сопредседатель АдГ Алиса Вайдель обменялись резкими заявлениями во время дебатов в Бундестаге.

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    19 сентября 2026, 11:06 • Новости дня
    Памфилова: Предателям России дороги обратно не будет

    Памфилова: Предателям России дороги назад нет

    Памфилова: Предателям России дороги обратно не будет
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала осевших в Германии критиков российских выборов предателями, которым навсегда закрыт обратный путь на родину.

    Председатель Центральной избирательной комиссии назвала собравшихся в Германии уехавших россиян «политическими отбросами», передает РИА «Новости».

    По ее словам, эти люди пытаются учить Россию проведению голосования.

    «Так вот, не давайте повода этим отбросам, простите меня, которые локти кусают. Уехали, хотят вернуться – предателям дороги назад нет. Предали страну – живите так всю оставшуюся жизнь, как предатели», – заявила глава ЦИК во время брифинга.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные голосования в регионах начались 18 сентября. Процесс продлится три дня и завершится 20 сентября. В единый день голосования планируется распределить 20,7 тыс. мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать голосование.

    Накануне она сообщила о росте интенсивности кибератак на избирательную систему страны.

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    18 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Журналист Карлсон рассказал о попытках США сорвать интервью с Путиным

    Журналист Карлсон: США пытались сорвать интервью с Путиным

    Журналист Карлсон рассказал о попытках США сорвать интервью с Путиным
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Такер Карлсон обвинил власти США и руководство НАТО в попытках помешать его встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам Карлсона, организовать интервью с российским лидером оказалось непросто, но не по вине пресс-службы Кремля, передают «Вести». «Проблемы исходили от правительства США и их союзников: они взломали мою личную переписку и слили ее в The New York Times», – рассказал журналист в беседе с Ольгой Скабеевой.

    Карлсон добавил, что колоссальные усилия для срыва интервью прилагались со стороны НАТО. Он также отметил, что многие на Западе хотели бы видеть конфронтацию между Россией и альянсом, однако этого не произошло благодаря сдержанности российского президента.

    Ранее сообщалось, что администрация президента США препятствовала организации интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным.

    Американские власти незаконно шпионили за личными сообщениями журналиста.

    Позже посольство США в Киеве запретило Владимиру Зеленскому давать интервью этому телеведущему.

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