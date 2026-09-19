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При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека
В Шебекинском округе Белгородской области мужчина и женщина получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по жилым домам, сообщили в оперативном штабе региона.
Два человека получили ранения в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины, сообщает оперативный штаб региона в «Максе».
«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по частному дому. Мужчину с непроникающими осколочными ранениями тела глава поселения доставил в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавший будет направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода», – говорится в сообщении оперативного штаба региона.
Кроме того, в Шебекине женщина пострадала при атаке беспилотника на многоквартирный дом. Местная жительница получила слепые осколочные ранения головы, лица и рук. Ее доставили в центральную районную больницу, а позднее переведут в областную клиническую больницу.
Ранее 17 сентября украинские беспилотники атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области.
В начале месяца в Шебекинском округе из-за удара дрона по автобусу погиб один мирный житель.
В конце августа жертвой налета на карету скорой помощи стал местный фельдшер.