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    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    29 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    37 комментариев
    19 сентября 2026, 08:03 • Новости дня

    Украинская тероборона понесла серьезные потери под Сумами

    Силовики сообщили о тяжелых потерях 106-й бригады теробороны ВСУ под Волковкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серьезные потери понесла 106-я бригада территориальной обороны ВСУ в районе Волковки в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Сто шестая бригада территориальной обороны ВСУ несет серьезные потери в районе Волковки в Сумской области, передает РИА «Новости».

    «Большие потери несет 106-я ОБрТрО. Помимо того, что по их позициям в районе Волковки регулярно работают расчеты БПЛА группировки войск «Север», – рассказали представители российских силовых структур.

    Украинское командование активно использует военнослужащих данного соединения для затыкания брешей в обороне в районе Сум, добавил источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские войска поразили подразделения противника в Сумской области. В конце августа бойцы группировки «Север» улучшили тактическое положение около Уланово. Весной украинская 103-я бригада теробороны понесла массовые потери на Теткинском участке фронта.

    19 сентября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана, сообщили в Белом доме.

    Закон получил название «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Президент подписал закон: H.R. 5334… который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана», – заявили в Белом доме.

    Санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    Закон также позволяет прекратить действие санкций при заключении мирного соглашения по Украине и прекращении боевых действий.

    Документ предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о беспрецедентных пошлинах для покупателей российских энергоресурсов и направила его на подпись Трампу.

    Месяцем ранее американский Сенат также одобрил этот документ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции осложнят мирное урегулирование на Украине.

    Американист Малек Дудаков ранее отметил, что закон не обязывает Трампа вводить санкции и тарифы против партнеров России.

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    18 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Politico: Россия поразила 500 локомотивов на Украине с начала СВО
    Politico: Россия поразила 500 локомотивов на Украине с начала СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожная отрасль Украины с начала СВО лишилась 500 тяговых машин, при этом более 60% потерь зафиксировали за последние восемь месяцев, пишет Politico.

    Россия поразила уже 500 локомотивов на Украине с начала СВО, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max со ссылкой на газету Politico. Сейчас украинская компания «Укрзализниця» теряет в среднем 37-40 машин ежемесячно.

    Ранее удары наносились преимущественно в пределах 200 км от линии боевого соприкосновения или границы. Однако теперь география атак значительно расширилась, отмечает европейское издание. В связи с этим железнодорожники готовят резервные сценарии, включая пересадку пассажиров на автобусы.

    Быстро восстановить утраченный парк техники на Украине не могут. Стоимость нового локомотива составляет около 5 млн евро, а использованию европейских машин препятствует разная ширина железнодорожной колеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российские военные сожгли два локомотива с военными грузами в Днепропетровской области.

    Чуть ранее армия России нанесла точный удар по железнодорожному составу в Харьковской области. До этого посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил об уничтожении более 200 украинских тепловозов.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    18 сентября 2026, 11:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку, а группировка «Центр» взяла под контроль Золотой Колодезь в Донецкой народной республике (ДНР).

    Армия России за минувшие сутки освободила два населенных пункта в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, двух мотопехотных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих, шесть бронемашин и 10 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Золотой Колодезь в ДНР, кроме того в течение недели было взято под контроль Веселое.

    В течение минувшей недели нанесено поражение формированиям четырех механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, спецназначения и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за указанный период составили свыше 2865 военнослужащих, 17 бронемашин, пять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    Группировкой «Север» за прошедшую неделю установлен контроль над пунктами Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья в Харьковской области.

    В Сумской и Харьковской областях нанесено поражение живой силе и технике двух танковых, четырех механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1505 военнослужащих, три танка, 19 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» за последнюю неделю освободили Розовку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 1955 военнослужащих, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Днепр» на прошедшей неделе взяли под контроль Новоандреевку в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.

    За неделю уничтожены свыше 280 военнослужащих, бронемашина, орудие полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    За неделю подразделения группировки «Запад» заняли более выгодное тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1480 военнослужащих, пять бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и радиоэлектронной разведки, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку.

    До этого они освободили харьковскую Ольховатку.

    А ранее освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

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    19 сентября 2026, 03:54 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – сообщил мэр столицы в «Максе».

    На местах падения обломков дронов в настоящий момент находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Собянин сообщил об уничтожении трех дронов.

    Силы противовоздушной обороны России за день уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Каспийским морями.

    Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    18 сентября 2026, 23:59 • Новости дня
    Египетский капитан стал жертвой удара по судну в порту России

    МИД Египта сообщил о гибели капитана сухогруза M/V Noran в порту России

    Tекст: Антон Антонов

    Капитан египетского судна M/V Noran погиб при ударе по сухогрузу, стоявшему в российском порту, сообщил МИД Египта.

    «Министерство иностранных дел Египта пристально следит за произошедшим 13 сентября в одном из портов на юго-западе РФ инцидентом с ударом по судну M/V Noran, на борту которого находились египетские моряки. Капитан погиб, репатриацией его тела занимается консульский отдел МИД Египта», – говорится в пресс-релизе ведомства.

    Остальные восемь членов экипажа уже вернулись на родину. Точное место и другие детали инцидента в МИД Египта не раскрыли, передает ТАСС.

    По данным сервиса Marine Traffic, судно M/V Noran ходит под флагом Сент-Китс и Невис и следовало в Батуми из Албании. Сведения о перевозимом грузе отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Новороссийска украинский беспилотник нанес удар по жилым отсекам турецкого сухогруза MV Gulluk, при этом экипаж не пострадал.

    Летом МИД Ирана сообщил, что Украина атаковала иранское торговое судно, один моряк погиб, еще один пострадал.

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    19 сентября 2026, 07:58 • Новости дня
    БПЛА атаковали Ростовскую и Тульскую области
    БПЛА атаковали Ростовскую и Тульскую области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью дежурные расчеты противовоздушной обороны перехватили около 20 дронов, пытавшихся атаковать Ростовскую и Тульскую области, сообщили главы этих регионов Юрий Слюсарь и Дмитрий Миляев.

    «Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около десятка БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону, Миллеровском и Азовском районах», – сообщил Слюсарь в «Максе».

    По его словам, информация о возможных пострадавших и разрушениях на земле в данный момент не поступала и будет дополнительно уточняться.

    Кроме того, еще 11 украинских дронов были успешно ликвидированы в небе над Тульской областью, сообщил в «Максе» Миляев. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений жилых зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы.

    Накануне силы противовоздушной обороны России за день уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Каспийским морями.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    18 сентября 2026, 15:57 • Новости дня
    Военный эксперт: Россия лишила Украину поставок военной техники через Одессу

    Эксперт Матвийчук: Россия лишила Украину поставок военной техники через Одессу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия отсекает Украину от черноморской акватории и уничтожает практически все поступающие в Одессу грузы, заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    «Мы отсекаем Украину от черноморской акватории. Все то, что приходит в Одессу, практически нами уничтожается», – заявил Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

    Он добавил, что Украина вынуждена искать новые логистические пути, поскольку речные порты на Дунае и Днестре также полностью уничтожены.

    Ранее Министерство обороны сообщило об уничтожении крупного распределительного узла с зарубежной военной помощью.

    Беспилотники «Герань» атаковали несколько морских судов с военными грузами в портах Черноморска и Одессы.

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    18 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    Минобороны показало кадры ударов по судам с грузами ВСУ в Одессе и Измаиле
    Минобороны показало кадры ударов по судам с грузами ВСУ в Одессе и Измаиле
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты реактивных БПЛА-К «Герань-4 сикер» поразили сухогрузы, использовавшиеся для перевозки грузов в интересах ВСУ, в районе Одессы и Измаила, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы пресекли очередную попытку снабжения украинских войск по морю, передает Минобороны. Целями стали транспортные сухогрузы, которые использовались для доставки военного имущества в районе портов Одессы и Измаила.

    Удары по логистической инфраструктуре противника наносились с применением современных реактивных беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер», устроивших «реактивный кошмар для противника».

    В начале сентября российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Ранее Минобороны сообщило об успешной атаке дронов на два сухогруза с военным снаряжением для украинской армии в акватории Черного моря.

    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ в портах Черноморск и Измаил.

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    18 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Российские Су-34 уничтожили центры управления дронами ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 успешно поразили места временной дислокации и центры управления дронами украинской нацгвардии в Харьковской области и Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Российское военное ведомство отчиталось о результативных атаках по объектам противника, передает РИА «Новости». Для выполнения боевых задач авиация применила четыре бомбы ФАБ-500 и две ракеты Х-39.

    «Четырьмя авиабомбами ФАБ-500 был нанесен удар по пункту временной дислокации 15-й отдельной бригады нацгвардии Украины в населенном пункте Боковое в ДНР», – сообщили в министерстве.

    Кроме того, в районе Липцов Харьковской области были поражены позиции 13-й отдельной бригады украинской нацгвардии. Две ракеты Х-39 полностью разрушили пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Точные удары выполнили экипажи самолетов Су-34 Воздушно-космических сил России.

    В середине сентября российские истребители Су-34 поразили пункты управления беспилотниками в Харьковской области и ДНР.

    В конце августа Воздушно-космические силы России атаковали центры беспилотной авиации противника легкими многоцелевыми ракетами.

    Месяцем ранее экипажи российской авиации уничтожили вражеский командный пункт в Доброполье бомбами ФАБ-500.

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    18 сентября 2026, 12:06 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли два массированных и пять групповых ударов

    Tекст: Мария Иванова

    С 12 по 18 сентября ВС России нанесли два массированных и пять групповых ударов по объектам ВСУ, сообщили в Минобороны.

    В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), металлургической, автомобильной и радиоэлектронной промышленности, логистические и распределительные центры грузов военного назначения, используемые в интересах ВСУ объекты топливно-энергетической, железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства и местам хранения БПЛА, наземных роботизированных комплексов и комплектующих к ним, складам боеприпасов, горючего и матсредств, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

    С 12 по 18 сентября средствами ПВО сбиты 44 управляемые авиабомбы, восемь снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5706 беспилотников, перечислили в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 239 109 беспилотников, 672 ЗРК, 30 944 танка и других бронемашин, 1778 боевых машин РСЗО, 36 483 орудия полевой артиллерии и минометов, 72 194 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили объекты инфраструктуры и склады ВСУ.

    Утром в четверг сообщалось, что ВС России нанесли массированный удар по Киеву.

    В ночь на четверг российские военные нанесли массированный удар по целям в Киеве, Запорожье и Одесской области.

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    18 сентября 2026, 09:35 • Новости дня
    Кошка на передовой приносила российским бойцам «гирлянды» из мышей в подарок

    Кошка на передовой приносила российским бойцам гирлянды из мышей в подарок

    Tекст: Вера Басилая

    Жившая рядом с российскими военнослужащими кошка регулярно ловила мышей возле военной техники и приносила их бойцам, рассказал участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Вадим Свистунов.

    Свистунов рассказал, что кошка регулярно приносила им пойманных возле радиолокационной станции мышей, передает РИА «Новости». Животное часто находилось у машины с аппаратурой морской радиолокационной станции.

    «Я ночью стоял возле машины и постоянно ее там встречал: то споткнусь об нее, то еще что-нибудь. Она ловила возле машины мышей, а потом приносила их котятам к нашей двери. Выходишь утром – а там целая «гирлянда» из мышей. Видимо, учила котят охотиться», – рассказал Свистунов.

    Ветеран также пояснил, что сами бойцы старались не жить непосредственно рядом с техникой из соображений безопасности. Любая аппаратура на передовой становится приоритетной целью для противника, поэтому кошка с котятами обитала в стороне от радаров.

    Бойцы СВО передали спасенных на передовой кошек в театр Юрия Куклачева.

    Собака по кличке Баста спасает российских военнослужащих от вражеских беспилотников.

    Многие военные приютили в своих расположениях найденных на фронте животных.

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    18 сентября 2026, 19:50 • Новости дня
    ВС России поразили три судна с грузами для ВСУ под Одессой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники поразили три транспортных судна, доставлявших военные грузы и топливо для украинской армии в порты Одесской области, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России поразили три транспортных судна, обеспечивавших потребности украинской армии, сообщает Минобороны в Max. В порту Южный в Одесской области уничтожен сухогруз с военными грузами.

    В порту самой Одессы поражен танкер с горюче-смазочными материалами для Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, во время перехода по Черному морю российские военные нанесли удар по сухогрузу. Судно перевозило в Одессу грузы для снабжения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российские войска уничтожили железнодорожный состав с военными грузами в порту Южный.

    До этого Вооруженные силы России поразили сухогруз с вооружением в морском порту Одессы. Ранее военные атаковали три сухогруза и два танкера на побережье Черного моря.

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    18 сентября 2026, 13:25 • Новости дня
    Минобороны рассказало о стратегическом значении взятия Золотого Колодезя

    Минобороны: Взятие Золотого Колодезя открыло путь российским войскам в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Золотого Колодезя создало условия для дальнейшего продвижения российских войск в глубину обороны ВСУ на Добропольском направлении в ДНР, заявили в Минобороны России.

    Продвижение армии России стало возможным благодаря успешным действиям группировки войск «Центр», передает ТАСС.

    Взятие под контроль нового населенного пункта существенно улучшило тактическое положение бойцов на линии соприкосновения.

    «Освобождение Золотого Колодезя позволило подразделениям группировки войск «Центр» улучшить положение и создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника на Добропольском направлении СВО», – заявили в Министерстве обороны.

    Российские войска освободили населенные пункты Веролюбовка и Золотой Колодезь в ДНР.

    В июне бойцы группировки «Центр» заняли поселок Новый Донбасс.

    Весной глава региона Денис Пушилин сообщил о прорыве штурмовых отрядов к Золотому Колодезю.

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    18 сентября 2026, 13:03 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали жилой дом в Энергодаре

    Три дрона ВСУ ударили по жилому дому в Энергодаре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил об атаке трех украинских беспилотников на многоквартирный дом на проспекте Энергетиков, в результате которой загорелась кровля здания.

    Украинские военные направили три квадрокоптера на жилое здание, расположенное на проспекте Энергетиков.

    «Сегодня с утра зафиксированы три атаки БПЛА квадрокоптерного типа по проспекту Энергетиков, дом 14. В первом случае два неустановленных БПЛА атаковали крышу жилого дома. Произошло возгорание кровли», – сообщил Максим Пухов в социальной сети Мах.

    Затем еще один беспилотник взорвался при ударе о землю рядом с этим же зданием. Позднее, около 10:00, очередной дрон ударил по крыше дома, однако на этот раз пожара удалось избежать, добавил глава города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября украинские войска атаковали городской рынок.

    В июле местная жительница погибла в результате удара беспилотника по автобусной остановке.

    В конце мая вражеские дроны нанесли удары по жилым кварталам и зданию администрации Энергодара.

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    18 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    ПВО сбила 328 беспилотников над регионами России, Черным и Каспийским морями

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны России за день уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Каспийским морями, сообщило Минобороны России.

    В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, беспилотники были сбиты над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской и Ростовской областей, сообщает ведомство в «Максе».

    Кроме того, системы противовоздушной обороны перехватили БПЛА над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Дагестаном. Также беспилотники были уничтожены над акваториями Черного и Каспийского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские системы противовоздушной обороны отразили атаку 292 украинских беспилотников.

    Несколькими днями ранее отечественные военные перехватили 389 вражеских дронов над территорией страны.

    В начале сентября средства ПВО за день уничтожили 416 летательных аппаратов противника.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    Как странам БРИКС лишить доллар уникального статуса

    Министр финансов США признал, что Россия и Китай сокращают долларовые резервы – но при этом заявляет о росте расчетов в американской валюте. Как объясняется такой парадокс – и что могут сделать и Китай, и Россия, и другие страны БРИКС, чтобы лишить доллар его уникального положения в мировой финансовой системе? Подробности

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    Участие в выборах станет вкладом в победу России

    Через несколько дней россияне выберут депутатов Госдумы – впервые в условиях специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления. По мнению экспертов, значение нынешнего голосования выходит за рамки формирования нового состава парламента. Участие в выборах станет возможностью поддержать тех, кто защищает страну в ходе СВО, и продемонстрировать единство общества, когда ответственность за будущее страны объединяет граждан, как на передовой, так и в тылу. Подробности

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    Угроза от ИИ превзошла ожидания человечества

    В конце недели на саммите в Нью-Йорке США и КНР обсудят «общие риски» от искусственного интеллекта обеих моделей – китайской с открытым кодом и американской с закрытым. Ранее лидеры отрасли сенсационно призвали ограничить развитие ИИ, но Вашингтон против этого и в чем-то прав: точка невозврата пройдена. Как ни замедляй время, опасная эра близко. Подробности

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    Украина погружается в финансовую бездну

    Из-за российских дальнобойных ударов Украина столкнулась с резким падением собираемости налогов. А главное, на что жалуются киевские политики – заканчиваются средства на введение войны, и прежде всего зарплату военным. Сколько Киев сегодня просит у Запада на свое содержание и как рассчитывает его в этом перехитрить? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

      «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

    • В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

      Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

    • Что чувствует командир, отправляя людей в атаку

      Почему Рогачев не отпускал мобилизованных в штурм? Что нужно, чтобы у бойцов не было страха? Где должен быть командир в самых опасных бросках?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как получить справку 086/у для работы и учебы: список врачей, сроки и порядок оформления

      Медицинская справка 086/у требуется при поступлении в вузы и колледжи, а также при трудоустройстве на ряд должностей. Документ подтверждает отсутствие противопоказаний к обучению по выбранной специальности или к работе в определенных условиях.

    • Обрезка малины осенью 2026 года: когда обрезать и какие побеги удалить

      Осенняя обрезка малины помогает убрать отплодоносившие, слабые, поврежденные и больные побеги, проредить посадки и подготовить растения к зиме. У обычной летней малины после сбора урожая вырезают у самой земли двухлетние стебли, которые уже дали ягоды, а сильные однолетние побеги сохраняют для урожая следующего года. Ремонтантную малину обрезают по другой схеме: при выращивании на один поздний урожай все побеги можно удалить после окончания вегетации. Рассказываем, когда обрезать малину осенью 2026 года, как отличить старые ветви от молодых, сколько побегов оставить и почему обычную и ремонтантную малину нельзя стричь одинаково.

    • Как оформить опекунство: порядок действий, права и обязанности опекуна

      Опека (в обиходе – опекунство) – форма устройства граждан, которые не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и интересы. Далее разобраны условия установления опеки, перечень документов, порядок оформления и объем полномочий опекуна согласно действующему законодательству.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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