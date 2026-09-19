Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Ким Чен Ын потребовал внедрить искусственный интеллект в вооружения
Ким Чен Ын поручил усилить артиллерию и внедрить ИИ в вооружения
Лидер КНДР Ким Чен Ын поставил задачи по дальнейшему усилению артиллерийских сил, расширению военного производства и повышению уровня внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в наступательных и оборонительных системах вооружений, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Глава КНДР поставил задачи по усилению артиллерийских сил, расширению военного производства и внедрению искусственного интеллекта в системы вооружений, передает РИА «Новости».
«Наша артиллерия должна обладать самой интенсивной, разрушительной, массовой и всесторонней наступательной силой и справляться с двумя ответственными миссиями – сдерживанием и ведением войны», – заявил Ким Чен Ын в ходе посещения ведущих предприятий оборонной промышленности.
Модернизация артиллерии уже меняет состав вооруженных сил и планы реагирования на конфликты. Лидер КНДР поручил ускорить модернизацию технологических процессов, повысить уровень автоматизации и усилить бронирование артиллерийских вооружений.
Политик выразил удовлетворение выполнением планов производства боевой техники. Он отметил, что реализация производственного плана на текущий год имеет ключевое значение для новой пятилетней программы развития армии и оборонной промышленности страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал производство новейших самоходных гаубиц калибра 155 миллиметров. В феврале политик анонсировал планы по внедрению искусственного интеллекта в военную сферу. Чуть ранее глава государства лично протестировал новую реактивную систему залпового огня с элементами ИИ.