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    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

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    19 сентября 2026, 09:07 • Новости дня

    Ученые из России захотели изучить лунную пыль с орбиты

    Ученые РАН захотели изучить лунную пыль с орбиты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ученые сформировали заявку на проведение эксперимента по изучению лунной пыли с аппаратов на орбите естественного спутника Земли, сообщил ведущий инженер, координатор международных проектов Института космических исследований (ИКИ) РАН Дмитрий Зарубин.

    Российские ученые подготовили заявку на проведение эксперимента по изучению лунной пыли с аппаратов на орбите естественного спутника Земли, передает РИА «Новости». Об этом рассказал ведущий инженер, координатор международных проектов Института космических исследований (ИКИ) РАН Дмитрий Зарубин.

    «Приборы для измерения плазменно-пылевой экзосферы Луны будут установлены на российских аппаратах «Луна-27» № 1 и 2 (посадочные аппараты). Есть интересные сюжеты с тем, чтобы «посмотреть» пыль с орбиты Луны – заявка на такой эксперимент тоже сформирована», – сообщил Зарубин.

    Изначально устройство «Пылевой монитор Луны» разрабатывалось для миссии «Луна-25», потерпевшей крушение при посадке. Прибор успешно прошел проверку в условиях реального космического полета. Новый аппарат ПмЛ-Ч7 уже установлен на китайской станции «Чанъэ-7», запуск которой перенесли на 2027 год. Улучшенная версия прибора с дополнительными датчиками отправится на Луну в рамках китайской миссии «Чанъэ-8».

    Зарубин отметил, что ученые получат данные о динамике лунной пыли с разных аппаратов и из разных районов Луны. Использование схожих приборов в серии проектов имеет большое значение для науки и разработки средств защиты от лунной пыли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года созданный в ИКИ РАН прибор для изучения плазменно-пылевой экзосферы Луны установили на китайский аппарат «Чанъэ-7».

    Ранее этот российский научный прибор доставили в Китай для участия в международной миссии.

    В сентябре 2026 года академик РАН Лев Зеленый предрек прямую зависимость успеха промышленного освоения спутника Земли от уровня развития робототехники.

    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия

    Стефанович назвал возможные виды американского космического оружия

    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    @ David Dozoretz/Space Forces Space/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Под орбитальным оружием США могут подразумевать как существующие спутники-инспекторы, так и новые системы поражения космических аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его мнению, ВСК США необходимо постоянно подтверждать свою роль в сдерживании противников и обеспечении превосходства Америки. Именно этим может объясняться признание Вашингтона в наличии орбитального оружия.

    «Министр ВВС США Трой Мейнк неслучайно именно сейчас признал наличие у Штатов оружия на орбите, позволяющего контролировать космическое пространство. Причины такого шага могут быть прежде всего внутренними», – считает Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    По мнению эксперта, военно-космическим силам США необходимо постоянно демонстрировать свою роль в сдерживании «противников» и обеспечении американского «превосходства». «Поэтому и сделано такое заявление: дескать, соответствующие средства уже развернуты», – пояснил собеседник.

    При этом, отмечает Стефанович, остается непонятно, какое именно оружие имеется в виду. «Возможно, Штаты просто «переквалифицировали» существующие спутники-инспекторы, которые обеспечивают ситуационную осведомленность об обстановке в космосе. То есть речь идет о том самом «контроле космического пространства», – предположил аналитик.

    Но есть и другой вариант. «Не исключено, что речь идет о новых системах, оснащенных средствами функционального или кинетического поражения космических аппаратов, а также их временного или постоянного выведения из строя», – добавил Стефанович.

    В любом случае, как указал эксперт, заявление Вашингтона прозвучало на фоне многолетних попыток международного сообщества не допустить гонки вооружений в космосе. Такая работа ведется на разных площадках, в том числе в ООН.

    «Обсуждаются юридически и политически обязывающие соглашения и нормы. В частности, подготовлен и доработан российско-китайский Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)», – уточнил спикер.

    Однако, по его словам, западные страны неоднократно предлагали сместить акцент с запрета оружия в космосе на нормы ответственного поведения. Параллельно обсуждался вопрос о применимости права вооруженных конфликтов к космическому пространству.

    «Все это происходило на фоне обвинений России и Китая в неких экспериментах на орбите, которые воспринимались как испытания оружия», – отметил Стефанович. Теперь, считает эксперт, остается открытым вопрос о том, к чему приведет новое заявление Вашингтона.

    «Сложно предсказать, как изменится этот нарратив: начнется ли подлинная гонка вооружений в космосе или стороны пока продолжат демонстрировать сдержанность. Но международные усилия по предотвращению вепонизации космоса уже торпедированы», – заключил собеседник.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк стал первым американским военным чиновником, открыто признавшим наличие у Вашингтона космического оружия. Однако директор Secure World Foundation Виктория Сэмсон считает маловероятным, что речь идет о кинетическом оружии: его применение создает большое количество обломков. По ее мнению, вероятнее всего, США располагают средствами радиоэлектронной борьбы космического базирования.

    При этом TWZ со ссылкой на представителя Космических сил США уточняет, что под «космическим контролем» подразумевается не только защита собственных спутников, но и возможность нарушать, ослаблять или уничтожать возможности противника с помощью кинетических и некинетических средств. «Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – уточнил собеседник издания.

    TWZ также приводит февральское заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC): «Защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи». Теперь эти слова звучат в новом свете, отмечает портал.

    «Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите», – прокомментировала произошедшее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее оценке, действия США ставят под угрозу свободное освоение космоса всеми государствами.

    Она также отметила, что заявления Мейнка демонстрируют направленность американских международных инициатив в области космической безопасности на отвлечение внимания мирового сообщества от собственных агрессивных устремлений. Дипломат подчеркнула, что мировая общественность должна принять меры для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе.

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    16 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об изучении информации касательно возможного размещения американских ударных систем на околоземной орбите.

    Российское внешнеполитическое ведомство анализирует сведения о развертывании Соединенными Штатами боевых комплексов за пределами атмосферы, передает ТАСС. Об этом Лавров рассказал во время выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

    «Всех взбудоражила новость о том, что США объявили, что они вывели оружие в космос, ударное вооружение. Мы сейчас перепроверяем эту ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание американского орбитального оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова доказательством планов Вашингтона по милитаризации околоземного пространства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить продвижение позиции о неразмещении вооружений в космосе.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    17 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Пентагон заявил о подготовке войск США к боям в окололунном пространстве

    Глава КНШ США Кейн: Американские военные приготовились к боям на Луне

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн заявил, что американские военнослужащие должны быть готовы к противостоянию с противником в окололунном пространстве и на самой Луне.

    Выступая на конференции Ассоциации воздушных и космических сил в Мэриленде, глава комитета подчеркнул необходимость адаптации войск к глобальным средам противостояния, включая окололунное пространство. Эксперты портала Defense One отмечают, что речь идет о готовности к войне вблизи или на поверхности спутника Земли, передает ТАСС.

    По словам военачальника, Космические силы должны оперативно наращивать боевую мощь из-за активного создания потенциальными противниками систем противодействия космическим целям. Генерал указал на наличие у страны орбитальных вооружений для защиты от атак из космоса.

    В начале года американские военные успешно отработали реакцию на орбитальную угрозу, продемонстрировав способность развернуть необходимые системы за 17 часов. Командование планирует и дальше повышать скорость реакции на внештатные ситуации.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что слова американских чиновников о наличии орбитального оружия доказывают планы Вашингтона по милитаризации космоса, и призвала принять безотлагательные меры для предотвращения гонки вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские аналитики объяснили причины признания Соединенных Штатов в наличии орбитального оружия.

    Во вторник эксперты заявили о подготовке американских войск к боевым действиям в космосе.

    В понедельник представители американских военно-воздушных сил сообщили о наличии у Вашингтона систем для контроля космического пространства.

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    16 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    Космический корабль «Прогресс МС-35» с грузами для МКС стартовал с Байконура
    Космический корабль «Прогресс МС-35» с грузами для МКС стартовал с Байконура
    @ Иван Тимошенко/roscosmos.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» успешно стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур.

    Сближение и стыковка корабля с модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции запланированы на 19 сентября в 16.46 мск, передает ТАСС.

    В рамках 95-й миссии снабжения МКС корабль доставит около 2,4 тонны грузов. На борту находятся 842 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы станции. Также экипаж получит 1 275 кг питания, включая свежие продукты, 357 кг санитарного оборудования, 20 кг медикаментов и средств профилактики невесомости.

    Накануне старта глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал отправку грузовика «Прогресс МС-35» к Международной космической станции.

    В августе этот космический аппарат успешно прошел испытания на герметичность в специальной вакуумной камере.

    Для экипажа корабль доставит сибирские кедровые орешки и различные сладости.

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    18 сентября 2026, 19:10 • Новости дня
    Космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС

    Роскосмос: Космонавты Дубров, Федяев и Кикина проголосовали на выборах с МКС

    Космонавты Роскосмоса приняли участие в выборах в Госдуму с МКС
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские космонавты Петр Дубров, Андрей Федяев и Анна Кикина приняли участие в выборах в Госдуму прямо с борта Международной космической станции (МКС) через доверенное лицо, сообщил Роскосмос.

    Заместитель начальника Центра подготовки космонавтов по науке и развитию Андрей Бабкин выступил в роли доверенного представителя экипажа, сообщил Роскосмос в Max. По закрытому каналу связи он конфиденциально зачитал космонавтам список кандидатов, сделал отметки в бюллетенях согласно их выбору и опустил документы в опломбированный переносной ящик.

    Тем временем на Земле космонавты Кирилл Песков и Александр Гребенкин проголосовали лично на избирательном участке в Звездном городке. Остальные члены отряда Роскосмоса смогут сделать свой выбор в течение дня или в выходные, в зависимости от графика подготовки.

    Напомним, члены экипажа МКС рассказали о способе дистанционного голосования в специальном обращении.

    Несколькими днями ранее Анна Кикина сфотографировала ночную Москву с высоты 400 км.

    В августе Петр Дубров запечатлел с борта станции редкое солнечное затмение.

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    17 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    НАСА обнаружило появляющийся «раз в столетие» лунный кратер

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) в ходе обычной проверки качества данных обнаружило крупнейший из новых кратеров в Солнечной системе.

    Исследователь Роберт Вагнер случайно выявил огромную воронку диаметром более 200 метров, образовавшуюся после недавнего столкновения космического объекта с лунной поверхностью, сообщили в НАСА.

    Специалист компании Intuitive Machines заметил необычно большое яркое пятно с темным гало при изучении карты спутника Земли, пишет журнал Science Advances.

    «Я просто остановился, бросил все дела и начал разбираться, что это за место», – рассказал Вагнер о своей находке.

    Углубление получило официальное название МакГетчин в честь выдающегося лунного ученого Тома МакГетчина. Оно образовалось в период с 11 апреля по 22 мая 2024 года в результате падения крупного астероида. Ширина воронки достигает 222 метров, а глубина составляет 43 метра.

    Столкновения подобного масштаба происходят на Луне примерно раз в столетие. За 17 лет работы аппарата LRO специалисты выявили тысячи новых ударных кратеров и 100 тыс. изменений поверхности. Большинство из них имеют ширину около девяти метров и создаются камнями размером 104 см.

    Благодаря тепловому прибору Diviner исследователи провели дополнительные наблюдения за местом удара. Выяснилось, что в радиусе 6,4 км вокруг кратера ночная температура почти на девять градусов Цельсия ниже, чем в прилегающих окрестностях.

    Охлаждение происходит из-за того, что ударная волна вспучивает реголит вокруг кратера, делая его менее плотным и менее способным удерживать тепло.

    Ученые отмечают, что огромные размеры этого «холодного пятна» поразительны, поскольку показывают, что удары могут изменять поверхность Луны далеко за пределами кратера.

    Эти физические изменения могут, например, повлиять на взаимодействие колес лунохода с поверхностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разгонный блок ракеты SpaceX в начале августа упал на Луну. Ракета SpaceX проделала 18-метровый кратер на Луне. Китайские ученые создали подробнейшую геологическую карту Луны.


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    16 сентября 2026, 17:08 • Новости дня
    Ракета вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-35» с грузом для МКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-35» после запуска с космодрома Байконур успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б».

    Ракета вывела на орбиту аппарат массой около 7,4 тонны, который сейчас направляется к Международной космической станции, передает ТАСС. Сближение и стыковка корабля с модулем «Поиск» российского сегмента МКС запланированы на 19 сентября.

    В рамках 95-й миссии снабжения «Прогресс» доставит около 2,4 тонны грузов. Среди них 842 килограмма топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов кислорода

    Кроме того, на станцию отправлены питание для космонавтов, свежие продукты, средства гигиены и медикаменты. Корабль также везет оборудование и расходные материалы для ряда научных экспериментов, включая «Теледроид», «Газоанализатор-ФС», «Вампир» и «Ураган».

    Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах запуска корабля «Прогресс МС-35» на этой неделе.

    Ранее члены экипажа станции Петр Дубров и Анна Кикина приступили к тренировкам по управлению антропоморфным роботом «Теледроид».

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    18 сентября 2026, 14:48 • Новости дня
    Астроном Богачев сообщил о риске рекордного сокращения солнечного цикла

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действующий солнечный цикл рискует стать самым коротким за последние три столетия из-за необычно быстрого падения активности светила, сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

    Нынешний 25-й солнечный цикл, который должен был продлиться до 2030 года, может завершиться значительно раньше, сказал Богачев РИА «Новости».

    Средняя продолжительность таких циклов составляет 11 лет, однако астрономы фиксируют необычное падение активности светила.

    «Активность падает в целом. Есть подозрения и возможность, что он окажется коротким. То есть, что он не уберется в одиннадцать лет, а закончится раньше. Может, десять, а может, и девять. Девять он очень редко бывает, последний такой был в XVIII веке», – объяснил астроном.

    В сентябре ученые зафиксировали самый длительный за последние пять лет перерыв между вспышками.

    При этом Богачев в беседе с телеканалом 360 подчеркнул, что супервспышка на Солнце не способна уничтожить человечество. Мощные события могут нести угрозу для электросетей и спутников, но современные системы достаточно защищены от повседневной активности светила.

    Ранее ученые зафиксировали аномально длительный перерыв в солнечной активности.

    Также астрономы указывали, что фактическая активность звезды остается низкой.

    Серия недавних вспышек спровоцировала умеренные магнитные бури на Земле.

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    16 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Баканов рассказал о задачах «Теледроида» на МКС

    Баканов: Робот «Теледроид» на МКС возьмет на себя опасные задачи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что новый антропоморфный робот «Теледроид» возьмет на себя выполнение опасных задач на Международной космической станции.

    Антропоморфный робот «Теледроид», который будет доставлен на Международную космическую станцию осенью 2026 года, возьмет на себя выполнение опасных и рискованных операций, рассказал Баканов по случаю запуска корабля «Прогресс МС-35», передает ТАСС.

    «Вы знаете, что в рамках Совета по технологическому развитию и инновациям «Единой России» у нас ряд проектов предусмотрен в космической отрасли и в робототехнике. Сегодня для одного из робототехнических комплексов был направлен экзоскелет на Международную космическую станцию, а в ноябре мы непосредственно сам этот робототехнический комплекс доставим, и можно будет особо опасные и рискованные операции проводить им, чтобы не рисковать жизнями наших ребят, космонавтов», – поделился глава Роскосмоса.

    «Теледроид» представляет собой антропоморфную систему торсового типа без ног, оснащенную техническим зрением. Аппарат сможет выполнять команды в копирующем режиме, повторяя действия космонавта в экзоскелете, а также решать часть задач автономно.

    Эксперимент разделен на три этапа: управление виртуальной моделью, работа внутри герметичного отсека и операции на внешней стороне станции. Для последнего этапа снаружи МКС смонтируют специальный стол и камеру наблюдения. После этого космонавты будут управлять роботом изнутри станции, отрабатывая автономное выполнение задач с оборудованием, включая электроразъем, карабин, ручной инструмент и фал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-35» с оборудованием для эксперимента «Теледроид».

    Этот аппарат впервые в мировой практике объединит оператора внутри станции и робота в открытом космосе в единую управляемую систему. Между тем космонавты Петр Дубров и Анна Кикина еще в феврале начали тренировки по управлению данной антропоморфной машиной.

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    17 сентября 2026, 06:40 • Новости дня
    НАСА указало срок запуска Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым

    НАСА: Старт Crew-13 с Тетерятниковым перенесли на начало октября

    Tекст: Катерина Туманова

    Запуск миссии Crew-13 к Международной космической станции (МКС) перенесли на начало октября из-за обнаруженной утечки в двигательной системе корабля Dragon, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

    Старт космического корабля с российским космонавтом Сергеем Тетерятниковым отложен до октября, передает РИА «Новости». Изначально запуск планировался на середину сентября, однако 29 августа специалисты обнаружили утечку окислителя в двигательной системе Dragon.

    «НАСА и SpaceX теперь ориентируются на начало октября для запуска миссии Crew-13, чтобы завершить предполетные мероприятия, проверку готовности и согласование операций на космической станции», – сказано в сообщении НАСА в соцсети Х.

    Проблема была решена путем замены клапана окислителя в двигательной установке корабля. В состав экипажа миссии Crew-13 вошли четыре человека: астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, канадец Джошуа Кутрик и космонавт «Роскосмоса» Сергей Тетерятников.

    Программа перекрестных полетов между «Роскосмосом» и НАСА реализуется с 2022 года и предполагает полеты российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и астронавтов НАСА на российских «Союзах». Это обеспечивает постоянное присутствие представителей обеих стран на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале межведомственная комиссия включила  Тетерятникова в основной экипаж миссии Crew-13. Космонавт Тетерятников рассказал о необычном багаже для полета на МКС. Роскосмос в августе сообщил о готовности двух космонавтов к миссии Crew-13.

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    18 сентября 2026, 00:55 • Новости дня
    Космонавты рассказали о своем способе участия в выборах

    Космонавты собрались принять участие в выборах с борта МКС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев примут участие в выборах депутатов Госдумы с борта Международной космической станции (МКС), о чем они рассказали в специальном обращении.

    «Мы, несмотря на то, что находимся за пределами Земли, также принимаем участие в голосовании с помощью нашего доверенного лица. Потому что сегодня, когда вся страна выбирает свой путь, мы считаем необходимым выполнить наш гражданский долг. Сделайте свой выбор и вы», – приводит слова Андрея Федяева РИА «Новости».

    Петр Дубров и Анна Кикина прибыли на орбиту 14 июля 2026 года на корабле «Союз МС-29» вместе с американцем Анилом Меноном. Андрей Федяев находится на станции с 15 февраля 2026 года, куда он прибыл на Crew Dragon в составе международного экипажа.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня. В рамках единого дня голосования пройдет более 2,2 тыс. избирательных кампаний, в ходе которых распределят 20,7 тыс. мандатов и должностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России стартовали выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Председатель ЦИК Элла Памфилова предупредила о попытках западных стран сорвать сентябрьские выборы в России, однако заверила, что Россия полностью готова к выборам.

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    17 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Ученые зафиксировали рекордное падение солнечной активности

    На Солнце впервые с 2021 года на четверо суток прекратились вспышки

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые с декабря 2021 года на Солнце зафиксировали аномально длительный перерыв в активности, продолжающийся четверо суток подряд.

    Ученые зафиксировали антирекорд солнечной активности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Впервые за почти пять лет на звезде в течение четырех суток не произошло ни одной вспышки обычного класса C и выше.

    В последний раз подобная пауза наблюдалась с 7 по 11 декабря 2021 года, когда перерыв составил пять суток. Если 17 сентября активность не возобновится, этот антирекорд будет побит.

    Эксперты отмечают, что текущий 25-й солнечный цикл уже является аномальным. Его фаза роста почти в два раза превысила прогнозы. По словам специалистов, Солнце катится вниз заметно быстрее прогноза, и текущий цикл вполне может оказаться девятилетним. Быстрая фаза спада цикла обычно предшествует особенно сильным последующим циклам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нынешняя осень началась в условиях относительного спокойствия на светиле.

    В середине сентября ученые допустили возникновение мощных взрывов на фоне низкой активности звезды.

    В конце августа специалисты зафиксировали резкое снижение количества солнечных вспышек.

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    17 сентября 2026, 09:55 • Новости дня
    SpaceX запустила секретный груз для космических сил США

    Ракета Falcon 9 стартовала с засекреченной миссией USSF-259

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с засекреченным аппаратом в интересах космических сил США.

    Старт состоялся с космодрома на базе Ванденберг в Калифорнии в рамках миссии USSF-259. Информация о характере полезной нагрузки традиционно не раскрывается, передает РИА «Новости».

    В компании отметили, что этот полет стал 13-м по счету в интересах космических сил. Предыдущий запуск подобного рода также носил закрытый характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания SpaceX провела запуск ракеты в рамках секретной миссии для американских военных.

    В прошлом году носитель Falcon 9 отправил на орбиту аппараты в интересах национальной разведки.

    Весной прошлого года также состоялся успешный старт со спутниками для американских разведчиков.

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    17 сентября 2026, 10:05 • Новости дня
    Китай запустил два спутника дистанционного зондирования Земли

    Китайская ракета Kuaizhou-11 успешно вывела на орбиту два аппарата SpaceTY

    Tекст: Мария Иванова

    Китайская компания ExPace Technology успешно вывела на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли SpaceTY при помощи ракеты-носителя Kuaizhou-11.

    Космические аппараты под номерами 51 и 52 стартовали в четверг с космодрома Цзюцюань на севере страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и промышленности.

    Твердотопливная четырехступенчатая ракета Kuaizhou-11 достигает 25 метров в длину и способна доставить на низкую околоземную орбиту до 1,5 тонны полезного груза. Для этого носителя текущая миссия стала седьмой по счету и третьей в 2026 году.

    Китай активно развивает национальную космическую программу, создавая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные аппараты. В 2025 году страна побила собственный рекорд, осуществив 92 космических запуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай запустил ракету с семью космическими спутниками.

    В прошлом году Пекин вывел на орбиту два аппарата при помощи носителя Kuaizhou-11.

    В 2025 году китайские специалисты отправили в космос новые спутники для интернета.

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    18 сентября 2026, 11:00 • Новости дня
    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

    Tекст: Вера Басилая

    Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны.

    Российская ракета-носитель стартовала с Плесецка и благополучно доставила на целевую орбиту космический аппарат военного назначения. Аппарат был запущен в интересах военного ведомства страны, сообщает Минобороны.

    В расчетное время он штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1б» и вышел на заданную орбиту. Сейчас спутник принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Специалисты подтвердили, что все бортовые системы нового космического аппарата функционируют в нормальном режиме.

    В августе космические войска запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк.

    Ракета успешно вывела на орбиту новый космический аппарат.

    В апреле Воздушно-космические силы России также провели запуск аналогичной ракеты с военными спутниками на борту.

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