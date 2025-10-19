Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Российский прибор доставили в Китай для лунной миссии «Чанъэ-7»
Российский прибор для изучения лунной пыли уже доставлен в Китай и войдет в состав шести международных научных модулей миссии «Чанъэ-7» на Луне в 2026 году, заявила заместитель главного конструктора миссии «Чанъэ-7» Тан Юйхуа.
Российский научный прибор, предназначенный для установки на китайском лунном аппарате «Чанъэ-7», успешно доставлен в Китай, сообщает РИА «Новости». Тан Юйхуа подчеркнула, что оборудование поступило вместе с шестью другими международными полезными нагрузками.
Миссия «Чанъэ-7» запланирована на 2026 год, ее целью станет исследование Луны. На борт аппарата установят шесть научных приборов от семи стран и международных организаций, включая Россию, Египет, Бахрейн, Италию, Швейцарию, Таиланд и Международную ассоциацию лунных обсерваторий.
Российский прибор «Пылевой мониторинг Луны» займётся анализом лунной поверхности и окружающей среды. В Роскосмосе ранее уточняли, что аппарат совершит посадку на Луну для выполнения научных задач и сбора новых данных.
Тан Юйхуа отметила, что «все международные полезные нагрузки уже доставлены, все проходит гладко». Среди них есть прибор, созданный в рамках совместной работы Египта и Бахрейна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США решили занять наиболее привлекательные территории Луны до Китая и России. Китай потребовал от США прекратить обвинять Россию и КНР в создании угрозы в космосе.