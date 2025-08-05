США собрались раньше Китая и России занять лучшую часть Луны

НАСА: США планируют доставить ядерный реактор на Луну к 2030 году

Tекст: Денис Тельманов

Министр транспорта США и глава НАСА Шон Даффи заявил о планах по доставке ядерного реактора на Луну. ТАСС передает, что это необходимо для обеспечения энергией будущей базы и подготовки к полету на Марс.

«Мы участвуем в гонке за Луну, в гонке с Китаем за Луну. А чтобы иметь базу на Луне, нам нужна энергия», – сказал Даффи. США стремятся первыми занять лунную территорию с залежами льда и солнечным светом.

По словам Даффи, мощность реактора составит 100 киловатт, что эквивалентно потреблению энергии дома площадью 186 квадратных метров за три с половиной дня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская ядерная энергетика рассматривается как стратегический козырь страны в освоении космоса на ближайшие десятилетия.

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук сообщил о работах по созданию ядерных двигателей для космических аппаратов.

Ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт подчеркнул, что разрабатываемый в России космический буксир «Зевс» с ядерной энергоустановкой не имеет отношения к ядерному оружию.