Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом Кремль сообщил в Telegram-канале.

Ковальчук напомнил, что в 1972 году в Семипалатинске был впервые запущен ядерный реактивный двигатель, использующий водород в качестве рабочего тела, что позволило достичь тяги в четыре тонны.

Глава Курчатовского института отметил, что в условиях Земли использование такого двигателя невозможно из-за радиоактивного водородного столба. Однако он выразил надежду на возможность использования лунных ресурсов. По его словам, на Луне, в частности, возможно использование льда для получения водорода, а также реголита, который также может быть переработан в рабочее тело.

Кроме того, президент Курчатовского института подчеркнул, что с 60-х годов ведутся работы над безэлектродными двигателями, работающими на плазме.

Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.