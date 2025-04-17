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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    16 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    21 комментарий
    17 апреля 2025, 21:48 • Новости дня

    Путин подписал указ о новых правилах ношения формы для войск и спецслужб

    Путин подписал указ о новых правилах ношения формы для войск и спецслужб
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, изменяющий правила ношения военной формы, утвержденные Дмитрием Медведевым в 2010 году.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в правила ношения военной формы, следует из указа на портале правовых актов.

    Указ изменяет положения, которые были утверждены в 2010 году при Дмитрии Медведеве, и обновляет униформу для различных родов войск и спецслужб, включая ФСБ, ФСО, СВР и Нацгвардию.

    В документе на сайте указано, что введены новые элементы шитья и нашивок для офицеров, прапорщиков и курсантов, включая высшее командование ФСБ и Главного управления спецпрограмм. Также для ФСО добавлены канты василькового цвета на фуражках и погонах.

    Полевая экипировка дополнена новыми зимними и летними комплектами для разведки и ФСБ, включая камуфляжные куртки и утепленные шапки. Особое внимание уделено военнослужащим женского пола, включая уточнения для формы в морских частях и береговой охране.

    Отдельные требования касаются морской формы: обновлены погоны для офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, служащих на кораблях.

    Ранее Минобороны России объявило о разработке новых штурмовых комплектов питания для войск.

    15 апреля 2025, 04:34 • Новости дня
    В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина

    В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина, девять человек ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курске в результате атаки беспилотников погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили различные травмы и были госпитализированы.

    Мирная жительница погибла, а девять человек пострадали в ходе массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Курск, сообщает РИА «Новости». Атака произошла ночью, когда беспилотники целенаправленно атаковали мирную инфраструктуру города.

    В результате ударов произошло возгорание в нескольких жилых зданиях. В числе пострадавших оказались мирные жители, среди которых числится 85-летняя женщина, погибшая на месте. Оставшиеся девять человек получили различные травмы, включая осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги.

    Все пострадавшие были оперативно госпитализированы. Местные власти сообщают, что проводится расследование обстоятельств произошедшего, а также принимаются меры по обеспечению безопасности жителей и восстановлению поврежденной инфраструктуры. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям служб безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, что позволило избежать жертв и разрушений, рассказал командир 30-го мотострелкового полка с позывным «Баркас» о выведении большей части мирных жителей из села Горналь, контролируемого ВСУ, несмотря на препятствия со стороны украинских войск. Российское Министерство обороны заявило о перехвате и уничтожении 52 украинских беспилотников за ночь над несколькими регионами страны, включая Брянскую и Орловскую области.

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    15 апреля 2025, 02:54 • Новости дня
    В Ростехе анонсировали замену БМП-3 и БМД-4 единой машиной
    В Ростехе анонсировали замену БМП-3 и БМД-4 единой машиной
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшие 10 лет на смену БМП-3 и БМД-4 может прийти единая машина, сочетающая их функции.

    Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», сообщил ТАСС о разработках новой единой боевой машины, которая в ближайшие годы может заменить БМП-3 и БМД-4. Новая машина будет сочетать в себе качества обеих боевых машин, обеспечивая как боевые, так и десантные функции.

    В «Ростехе» отметили, что существует текущая тенденция к унификации боевых машин пехоты и десанта. Примером такой унификации была и БМП-2, которая изначально задумывалась частично как десантная машина. За время эксплуатации она совершила 38 успешных десантирований с парашютом.

    Ожидается, что новая единая машина может появиться в течение следующих 10 лет, что станет частью процесса модернизации имеющегося парка боевых машин в армии. Разработчики видят в унификации способ повысить эффективность эксплуатации и обслуживания техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» из состава Ростеха в марте нарастил выпуск боевых машин на 10%, выполнив поставку новых БМП-3 с дополнительной защитой для госзаказчиков.

    БМП-3 является представителем третьего поколения боевых машин пехоты российского производства и единственной в мире бронированной машиной такого класса, оборудованной системами активной защиты.

    Зенитно-ракетный комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» был создан в ответ на новый тип воздушных угроз, таких как беспилотные летательные аппараты, и оснащен пушкой калибра 57 мм, специальными боеприпасами и новейшей системой управления огнем.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    15 апреля 2025, 04:19 • Новости дня
    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США

    Лавров заявил о понимании разницы между взаимовыгодными и зависимыми сделками с США

    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не допустит восстановления зависимых экономических отношений, указав на важность военной и технологической безопасности.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия осознает различия между выгодными сделками с США и ловушками, способными привести к зависимости. Как передает ТАСС, глава МИД РФ подчеркнул, что любые предложения о нормальных сделках воспринимаются положительно, но важно избегать сделок, создающих зависимость.

    «Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную ловушку», – сообщил Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

    Россия не намерена допускать, чтобы восстановление отношений в экономической и иных сферах снова привело к зависимости от поставок, от состояния которых зависит благополучие страны. Министр отметил, что речь идет о военной, технологической и продовольственной безопасности.

    Лавров также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что уроки извлечены, и ситуация не вернется к состоянию до февраля 2022 года. Глава МИД уверен, что этот урок не будет забыт и Россия станет действовать более осторожно, чтобы избежать любой формы зависимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров сообщил, что США признали ошибкой отказ от диалога с Россией и предложили обсудить возникающие противоречия. Лавров также заявил, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции, несмотря на то что экономическое взаимодействие с США перекрыто на 95% из-за этих ограничений. Президент США Дональд Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине.

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    15 апреля 2025, 08:18 • Новости дня
    Польша возглавила список импортеров вооружений

    Польша стала лидером по импорту военной продукции

    Польша возглавила список импортеров вооружений
    @ JACEK TURCZYK/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша заняла первое место в мире по импорту военной продукции, заключив контракты на сумму 68,261 млрд долларов, что свидетельствует о ее высокой милитаризации, сообщили эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

    Польша стала мировым лидером по импорту продукции военного назначения, сообщает ТАСС. По данным Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), страна заключила контракты на 68,261 млрд долларов, что составляет 13,38% мирового рынка. Это позволило Польше занять первую позицию среди крупнейших покупателей вооружений, оставив другие страны позади.

    В статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона», говорится, что ежегодные затраты Польши на покупку вооружения выросли с 618,4 млн долларов в 2021 году до 15,625 млрд долларов в 2024 году. Эксперты прогнозируют, что в следующие четыре года сумма импорта вооружений составит около 51,452 млрд долларов.

    Также в статье отмечено смещение акцента на Европу в заказах на импорт вооружений, где Польша заняла первое место, Румыния – второе, а Нидерланды – пятое. Подобная тенденция связана с проведением Россией специальной военной операции, что вызвало активное перевооружение армий стран НАТО, особенно тех, которые граничат с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия стала вторым крупнейшим экспортером оружия в мире в 2024 году, обогнав Францию и Британию в рейтинге экспорта. Сообщалось, что западное оружие, поставляемое на Украину для борьбы с российскими войсками, зачастую утекает на черные рынки. Закупленные Украиной беспилотники Bayraktar назвали прямой угрозой для граждан России.

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    15 апреля 2025, 09:39 • Новости дня
    Разработчик: «Орбита» позволит атаковать цели в зоне СВО дронами из любой точки мира

    Tекст: Ирма Каплан

    Система «Орбита» позволит операторам наносить удары по противнику в зоне спецоперации, находясь в безопасных условиях на территории России или других стран мира.

    Система сверхдальнего управления FPV-дронами «Орбита» предоставляет операторам возможность запускать их по целям из любой точки мира, обеспечивая безопасность и снижая психологическое давление, заявил РИА «Новости» председатель правления «Центра беспилотных систем и технологий» – разработчика системы Андрей Безруков.

    «На мой взгляд, мы можем реализовать историю, связанную с созданием профильных подразделений, суперпрофессиональных пилотов в любой точке страны, которые будут управлять беспилотными системами также в любой точке фронта и в любой точке мира», – сказал он.

    Компания-разработчик планирует первую небольшую поставку системы «Орбита» подразделениям российской армии, в том числе добровольческой бригаде «Эспаньола», которая уже использовала этот комплекс.

    Я думаю, что эффект (влияние на СВО – ред.) будет большим», – резюмировал Безруков.

    Система «Орбита» разработана «Центром беспилотных систем и технологий» под руководством Андрея Безрукова. Она состоит из интеллектуальной системы связи с автоматическим  сопровождением цели.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первый успешный пуск дрона из Москвы на сверхдальнее расстояние с помощью системы «Орбита» прошел успешно, поражена цель ВСУ в Часовом Яре ДНР.

    Кроме того, Кантемировская дивизия начала использовать  звукометрическое устройство, которое позволяет обнаруживать врага на расстоянии до 15 км, что увеличивает как точность, так и безопасность артиллерийских операций.

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    15 апреля 2025, 03:18 • Новости дня
    Булгакова допросили по делу о растрате Иванова

    Булгаков стал свидетелем в деле о растрате 3,9 млрд рублей Ивановым

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков был допрошен как свидетель по делу о растрате 3,9 млрд рублей, в котором обвиняется Тимур Иванов.

    Как пишет ТАСС, генерал армии Дмитрий Булгаков, ранее арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, был допрошен в качестве свидетеля по делу Тимура Иванова. Последний обвиняется в том, что вывел свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» при покупке паромов для Керченской переправы.

    Допрос Булгакова состоялся в ходе расследования уголовного дела в отношении Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова. Из материалов дела следует, что Булгаков выступает свидетелем, однако детали его показаний пока не разглашаются.

    Судебный процесс по делу Иванова и Филатова стартовал в конце марта в Мосгорсуде. Прокурор огласил обвинительное заключение, в котором отмечалось, что общий ущерб превышает 4,1 млрд рублей. Государственное обвинение настояло на закрытии процесса по причине наличия в деле государственной тайны. Подсудимые и их адвокаты протестовали против этого решения, но суд согласился с доводами прокурора и закрыл заседания от СМИ и публики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проводится проверка недвижимости, банковских счетов и других активов арестованных за коррупцию генералов Минобороны, и если имущество было приобретено на неподтвержденные доходы, его обратят в доход государства сообщили в правоохранительных органах.

    Басманный суд Москвы продлил до 25 июня арест экс-замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова и его сообщников, обвиняемых в мошенничестве на 50 млн рублей при установке освещения в Военно-медицинской академии в Петербурге.

    Экс-замминистра обороны Булгаков обвинен в создании организованной преступной группы для хищения имущества и мошенничества в особо крупном размере.

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    15 апреля 2025, 01:21 • Новости дня
    Посол России заявил о вербовке СБУ диверсантов в Молдавии для терактов

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Служба безопасности Украины занимается вербовкой людей в Молдавии для осуществления терактов, включая российских граждан.

    Служба безопасности Украины (СБУ) ведет активную вербовочную деятельность на территории Молдавии, сообщает РИА «Новости». Олег Озеров, посол России в Кишиневе, в эфире телеканала Canal 5 заявил, что СБУ завербовала как граждан Молдавии, так и российских граждан для подготовки террористических актов. По его словам, ФСБ России тщательно документирует все данные и намерена представить их в будущем.

    Федеральная служба безопасности России ранее сообщила о задержании двух россиян в Самарской области, завербованных спецслужбами Украины в Молдавии. Также был задержан гражданин Молдавии Евгений Курдоглу, который передавал Киеву информацию о российских вооруженных силах и планировал теракт.

    Озеров подчеркнул, что российская сторона обладает сведениями о местах вербовки, в частности о зданиях, где проводились психофизиологические исследования с полиграфом. Он выразил недоумение, почему молдавские спецслужбы не осведомлены о таких актах, несмотря на уверения, что они контролируют ситуацию.

    Посол также выразил сожаление по поводу разрыва отношений между ФСБ и Службой информации и безопасности Молдавии, но считает возможным расследование подобных случаев. Он отметил, что власти Молдавии признали наблюдение за посольством России в Кишиневе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молдавские власти передали СБУ ученого Дмитрия Чистилина, которого в Киеве называют «прокремлевским идеологом». В его отношении уже возбудили дело по статье о госизмене, за что ему грозит пожизненный срок.

    Украинская служба безопасности также обвинила российского телеведущего Владимира Соловьева в нарушении территориальной целостности Украины. ФСБ задержала несколько граждан Молдавии, готовивших диверсии на территории России, будучи завербованными украинскими спецслужбами.

    Молдавия, по мнению экспертов, стала страной, где СБУ действует спокойно, и превратилась в полигон для диверсантов.

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    15 апреля 2025, 06:23 • Новости дня
    Япония решила увеличить оборонные расходы до 1,8% ВВП в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Оборонные расходы Японии в 2025 году вырастут до 1,8% от уровня 2022 года, заявил министр обороны Гэн Накатани, что эквивалентно 9,9 триллиона иен или 69 миллиардов долларов.

    Как сообщает РИА «Новости», министр обороны Японии Гэн Накатани заявил, что оборонные расходы страны в текущем финансовом году, начавшемся 1 апреля, составят 1,8% ВВП по отношению к уровню 2022 года. В абсолютных цифрах эти расходы и связанные с ними траты достигнут 9,9 триллиона иен, что эквивалентно 69 миллиардам долларов.

    В декабре 2022 года Япония утвердила три ключевых документа по обороне и безопасности: «Стратегия обеспечения национальной безопасности», «Стратегия национальной обороны» и «План обеспечения обороноспособности». Эти документы устанавливают курс на повышение оборонных расходов до 2% ВВП к 2027 году, что составляет около 11 триллионов иен или 81 миллиард долларов по курсу 2022 года.

    В 2023 году оборонные расходы Японии уже составляли 1,4% ВВП, а в 2024 году планируется их увеличение до 1,6% ВВП. Согласно утвержденным планам, за 2023-2027 годы Япония потратит на оборону 43 триллиона иен, что соответствует 300 миллиардам долларов.

    Премьер-министр Сигэру Исиба в феврале текущего года предположил, что после 2027 года оборонные расходы могут превысить 2% от ВВП, что свидетельствует о долгосрочной стратегии наращивания военного бюджета страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о вовлечении Японии в конфликт на Украине и ее усиливающейся поддержке Киева на фоне курса на ремилитаризацию. Япония разместит на острове Окинава разведывательные дроны MQ-4C Triton на неограниченное время, что усилит возможности США по сбору информации в районе отдаленных японских островов в Восточно-Китайском море. Совместное патрулирование американских военных и полиции Окинавы впервые за 50 лет пройдет в развлекательном квартале префектуры для предотвращения преступлений.

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    15 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    При атаке ВСУ Селидова ранен мужчина

    Мужчина 1967 года рождения ранен при атаке ВСУ в Селидово ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В Селидове Донецкой Народной Республики в результате атаки Вооруженных сил Украины был ранен мирный житель, который получил ранение на улице Гайдара, согласно данным администрации ДНР.

    Как сообщает ТАСС, мирный житель был ранен в результате обстрела ВСУ в Селидове Донецкой Народной Республики. Это произошло 14 апреля на улице Гайдара, где мужчина 1967 года рождения получил ранение. По словам администрации ДНР, сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин информировал, что в результате атаки беспилотника ВСУ в том же городе раненая женщина также получила медицинскую помощь. Эти инциденты подчеркивают продолжающуюся напряженность в регионе и угрозу для гражданского населения в зоне конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные силы атаковали Горловку в ДНР с использованием тяжелой артиллерии и беспилотников, нанеся удары по нескольким районам города, предположительно использовали американскую РСЗО HIMARS при обстреле Донецка, что привело к повреждению ряда гражданских объектов.

    В Херсонской области в результате украинских обстрелов погиб мирный житель Малой Лепетихи и был ранен житель Каховки, за сутки ВСУ нанесли 36 артударов по левому берегу Днепра.

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    15 апреля 2025, 06:16 • Новости дня
    БМД-4М продемонстрировала высокую проходимость на черноземе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская боевая машина десанта БМД-4М отличается высокой проходимостью на черноземе, что делает ее незаменимой в штурмовых и диверсионных операциях, где колесная техника застревает, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

    Российская боевая машина десанта БМД-4М демонстрирует высокую проходимость на черноземных участках, где затруднено движение колесной техники, сообщает ТАСС. По данным холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в госкорпорацию «Ростех», БМД-4М разработана для выполнения штурмовых и диверсионных операций. Эти машины способны быстро транспортировать личный состав и начать выполнение задач даже в условиях сложного рельефа.

    Представитель холдинга подчеркнул, что БМД-4М не только преодолевает черноземные участки, но и обладает способностью форсировать водные преграды. Это свойство дает возможность открывать фронт через водоемы, что затрудняет оборону противника. В сравнении с колесной техникой, БМД-4М имеет значительное преимущество в условиях сложного ландшафта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» успешно завершил тестирование ракеты «Булат» для ПТРК. Боевой модуль «Бережок», разработанный тем же холдингом, прошел успешные испытания против безэкипажных катеров. Также в 2025 году «Высокоточные комплексы» поставили ракеты для ОТРК «Искандер-М».

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    15 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив 87 боеприпасов

    ВСУ за сутки обстреляли ДНР 87 боеприпасами, ранены два мирных жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины за сутки осуществили 23 атаки на ДНР, применив 87 боеприпасов в горловском и красноармейском направлениях.

    Как передает ТАСС, вооруженные силы Украины за последние сутки выпустили 87 боеприпасов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР зафиксировало 23 факта вооруженных атак.

    Из общего числа атак 21 была осуществлена на горловском направлении, а две – на красноармейском. В результате обстрелов пострадали два мирных жителя. Однако, по имеющимся данным, повреждений жилых строений и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

    Данные об этих атаках переданы в управление ДНР. Пресс-служба отметила, что несмотря на отсутствие значительных разрушений, обстрелы создают серьезные риски для жизни жителей и наносят психологический урон населению региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Селидове на Украине в результате атаки был ранен мирный житель. Подразделения различных группировок войск нанесли поражение украинским силам, что привело к потерям ВСУ до 1290 военнослужащих, 15 бронемашин и множества других видов техники. В результате атаки беспилотника ВСУ на трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Брянской области было нарушено электроснабжение, но вскоре его восстановили.

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    15 апреля 2025, 03:39 • Новости дня
    Губернатор сообщил об уничтожении БПЛА на территории Воронежской области

    Украинский БПЛА уничтожен силами ПВО над Воронежской областью, жертв нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, в результате чего удалось избежать жертв и разрушений.

    Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области, передает ТАСС. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

    «Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – говорится в заявлении губернатора Воронежской области Александра Гусева.

    Несмотря на успешное уничтожение БПЛА, Александр Гусев подчеркнул, что опасность атак беспилотников в регионе все еще сохраняется. Жителям рекомендуется быть внимательными и следовать инструкциям властей в случае возникновения угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО обнаружили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Крымом и Курской областью в течение сорока пяти минут.

    В Тульской области средства противовоздушной обороны успешно уничтожили украинские беспилотники, попытавшиеся атаковать регион, при этом пострадавших и разрушений нет, но угроза новых атак сохраняется. Украина в нарушение договоренностей продолжает атаковать российскую энергосистему, зафиксировано восемь новых атак ВСУ.

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    15 апреля 2025, 10:38 • Новости дня
    Генерал Кейн возглавил Объединенный комитет начальников штабов США

    Генерал-лейтенант Дэн Кейн принял присягу как глава Объединенного комитета США

    Tекст: Ирма Каплан

    Генерал-лейтенант ВВС Дэн Кейн официально стал председателем Объединенного комитета начальников штабов США после одобрения кандидатуры Сенатом.

    Генерал ВВС США Дэн Кейн был приведен к присяге в качестве председателя Объединенного комитета начальников штабов, спустя почти два месяца после того, как американский президент Дональд Трамп уволил его предшественника, передает Associated Press.

    «Самое важное, что вы должны знать обо мне, так это то, что я доверяю вам. Я верю, что вы умеете принимать трудные решения, стойко переносить невзгоды и поступать правильно», – заявил Кейн на церемонии принятия присяги.

    Он добавил, что Вооруженные силы США должны быть достаточно вооружены, глобально интегрированы и готовы сражаться и побеждать в национальных войнах. А для этого, по его словам, ВС США должны идти в ногу с технологическими и стратегическими изменениями, поощрять инновации и быть готовыми к адаптации.

    Кейн – заслуженный пилот истребителя F-16, первый офицер, которого отозвали из отставки и вернули на действительную службу. Он сменил на посту главы Объединенного комитета Чарльза Брауна-младшего, уволенного Трампом в рамках широкой чистки рядов военных офицеров, которые, как полагают, поддерживали программы многообразия и равенства в американской армии.

    Официальная церемония его вступления в должность состоится на этой неделе в Белом доме.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Пентагон планирует отставку генералов и адмиралов, связанных с продвижением идей DEI («разнообразие, равенство и инклюзивность»). В частности, под угрозой увольнения находится председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Пентагоном после того, как министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета, чтобы траты американского Минобороны ежегодно сокращались на 50 млрд долларов.

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    15 апреля 2025, 09:57 • Новости дня
    США и Южная Корея провели учения с бомбардировщиком B-1B

    Вооруженные силы США и Южной Кореи провели учения с бомбардировщиком B-1B

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во вторник Вооруженные силы США и Южной Кореи провели совместные авиационные учения с участием стратегического бомбардировщика B-1B, продемонстрировав военную мощь в ответ на угрозы со стороны КНДР.

    Вооруженные силы Южной Кореи и США провели совместные учения с участием стратегического бомбардировщика B-1B, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Ренхап». Учения прошли 15 апреля и включали в себя участие южнокорейских истребителей F-35A, а также южнокорейских и американских F-16.

    По информации «Ренхап», учения проводились в день празднования в КНДР «Праздника Солнца», приуроченного к годовщине со дня рождения Ким Ир Сена. Это событие стало символической демонстрацией силы и сдерживания в адрес Пхеньяна. Южнокорейское Минобороны отметило, что маневры направлены на укрепление взаимодействия Вооруженных сил двух стран и ответ на угрозы со стороны северокорейских ядерных и ракетных вооружений.

    Бомбардировщик B-1B, участвовавший в учениях, не является носителем ядерного оружия, но может нести до 57 тонн обычных вооружений, что делает его важным элементом в стратегии сдерживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе учений в Южной Корее истребитель случайно сбросил восемь авиабомб на деревню. США и Южная Корея провели учения ВВС с участием бомбардировщика B-1B. Ким Чен Ын обвинил США в нарушении баланса на Корейском полуострове.

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    15 апреля 2025, 07:46 • Новости дня
    Тихоокеанцы почтили память советских моряков в Бангладеш

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи Тихоокеанского флота приняли участие в памятных мероприятиях в Бангладеш, посвященных советским морякам, разминировавшим порт Читтагонг в 1970-х годах.

    Как передает ТАСС, экипажи кораблей Тихоокеанского флота РФ почтили память советских моряков, которые в 1972–1974 годах разминировали порт Читтагонг в Бангладеш. Моряки России и Бангладеш возложили венки и цветы к мемориалу и могиле старшего матроса Юрия Редькина, погибшего в 1973 году.

    В рамках визита в Бангладеш командир отряда кораблей капитан 1 ранга Алексей Анциферов провел встречи с представителями посольства России и ВМС принимающей страны. Корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга» совершили деловой заход в порт Читтагонг. При заходе россиян, экипажи национальных ВМС построились для приветствия.

    Советские моряки начали разминирование Читтагонга в ответ на просьбу властей Бангладеш к руководству СССР в 1972 году. За 26 месяцев они протраливали более 1 тыс. кв. миль, восстановили 12 причалов и поднимали со дна 26 судов. Работы проводились на безвозмездной основе, как интернациональная помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская подводная лодка Тихоокеанского флота погрузилась на максимальную глубину в Японском море в ходе учений. Российский корабль Тихоокеанского флота провел артиллерийские стрельбы в Японском море. В учениях «Комодо-2025» приняли участие Россия, США и Китай, и они стартовали на Бали.

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