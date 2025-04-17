Путин подписал указ о новых правилах ношения формы для войск и спецслужб

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в правила ношения военной формы, следует из указа на портале правовых актов.

Указ изменяет положения, которые были утверждены в 2010 году при Дмитрии Медведеве, и обновляет униформу для различных родов войск и спецслужб, включая ФСБ, ФСО, СВР и Нацгвардию.

В документе на сайте указано, что введены новые элементы шитья и нашивок для офицеров, прапорщиков и курсантов, включая высшее командование ФСБ и Главного управления спецпрограмм. Также для ФСО добавлены канты василькового цвета на фуражках и погонах.

Полевая экипировка дополнена новыми зимними и летними комплектами для разведки и ФСБ, включая камуфляжные куртки и утепленные шапки. Особое внимание уделено военнослужащим женского пола, включая уточнения для формы в морских частях и береговой охране.

Отдельные требования касаются морской формы: обновлены погоны для офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, служащих на кораблях.

Ранее Минобороны России объявило о разработке новых штурмовых комплектов питания для войск.