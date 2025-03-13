МО объявило о разработке новых штурмовых комплектов питания для войск

Минобороны России поручило создать штурмовые пайки для доставки дронами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Индивидуальные рационы питания (ИРП), предназначенные для доставки штурмовым группам с помощью дронов, появятся в российских войсках, передает ТАСС. На рабочем совещании по продовольственному обеспечению войск замминистра обороны Андрей Булыга дал поручение ускорить их внедрение.

Особое внимание на совещании уделили созданию нового рациона питания, который будет доставляться с помощью FPV-дронов военнослужащим на передовую. Представитель одной из группировок отметил, что в подразделении востребованы специальные комплексы продуктов, которые содержат полный суточный рацион, включая сублимированные продукты и сухие витаминизированные напитки.

«Этот штурмовой комплект должен быть не больше 1,5 кг и содержать всю суточную норму калорий», – заявил Булыга. Он подчеркнул, что необходимо в кратчайшие сроки наладить обеспечение войск такими ИРП.

На совещании также обсудили модернизацию материально-технического обеспечения в условиях спецоперации, включая разнообразие рациона бойцов и использование мобильных технических средств для приготовления пищи. Булыга акцентировал внимание на важности предоставления воинам различных видов хлеба.

В совещании участвовали представители ВС РФ и промышленности. Булыга поручил ускорить тестирование новых и модернизированных технических средств для улучшения обеспечения бойцов.

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