И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Пожар в административном здании в центре Москвы ликвидирован
Возгорание в вентиляционной системе административного здания на улице Льва Толстого в центре Москвы полностью ликвидировано, сообщил представитель экстренных служб столицы.
«Возникшее возгорание в вентиляционной системе ликвидировано», – сказал собеседник РИА «Новости».
В целях безопасности людей эвакуировали. Предварительно, никто не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в центре Москвы загорелось административное здание на улице Льва Толстого.
В понедельник один человек погиб при пожаре в жилом доме на северо-западе столицы.
В субботу столичная полиция задержала мужчину за попытку поджечь двери тамбура в многоквартирном доме бывшей жены.