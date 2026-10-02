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В Москве вторые сутки подряд зафиксировали рекордно высокое давление
Атмосферное давление в Москве побило рекорд вторые сутки подряд
В Москве вторые сутки подряд удерживается рекордно высокое атмосферное давление, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
В ночь на пятницу барометры в столице показали 764,3 миллиметра ртутного столба (1018,8 гПа), сообщила Татьяна Позднякова.
В течение дня ожидается постепенное понижение атмосферного давления.
Позднякова напомнила, что в начале октября 2021 года рекордно высокое атмосферное давление сохранялось в столице на протяжении семи дней, что стало своеобразным рекордом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления.
Весной синоптики предупреждали о рекордном падении давления в столице. Оно падало до рекордных значений 2015 года.