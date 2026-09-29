Собянин объявил дату начала отопительного сезона в Москве

Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве 1 октября

Tекст: Катерина Туманова

«Первого октября приступаем к включению отопления в Москве. В столице постепенно холодает, и чтобы в домах было тепло, в четверг начнем включать отопление. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней», – написал он.

Собянин уточнил, что в первую очередь отопление будут подавать в детские сады, школы и больницы. Затем в жилые дома, офисные здания, на предприятия торговли и промышленности.

По словам столичного градоначальника, работы по подготовке к сезону были завершены в срок, инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода. Также подготовлены аварийные бригады и необходимая техника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Позднякова указала на скорые заморозки в столичном регионе. Власти Подмосковья сообщили о старте отопительного сезона с октября. Юрист Лаврухин напомнил россиянам о праве на перерасчет за холодные батареи.







