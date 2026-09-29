Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.12 комментариев
Собянин объявил дату начала отопительного сезона в Москве
Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве 1 октября
Отопительный сезон в столице начнется 1 октября, процесс подачи тепла займет несколько дней, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Первого октября приступаем к включению отопления в Москве. В столице постепенно холодает, и чтобы в домах было тепло, в четверг начнем включать отопление. Подача тепла будет поэтапной и займет несколько дней», – написал он.
Собянин уточнил, что в первую очередь отопление будут подавать в детские сады, школы и больницы. Затем в жилые дома, офисные здания, на предприятия торговли и промышленности.
По словам столичного градоначальника, работы по подготовке к сезону были завершены в срок, инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода. Также подготовлены аварийные бригады и необходимая техника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Позднякова указала на скорые заморозки в столичном регионе. Власти Подмосковья сообщили о старте отопительного сезона с октября. Юрист Лаврухин напомнил россиянам о праве на перерасчет за холодные батареи.