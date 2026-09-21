Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Россиянам рассказали о праве на перерасчет за холодные батареи
Юрист Лаврухин напомнил россиянам о праве на перерасчет за холодные батареи
Россияне имеют право потребовать перерасчет платы за отопление, если температура в их квартирах опускается ниже установленных нормативов, рассказал юрист по ЖКХ Михаил Лаврухин.
Во время отопительного сезона температура воздуха в жилом помещении должна быть не ниже +18°C, а в угловых комнатах – от +20°C, передает «Газета.Ru». Если эти показатели не соблюдаются, жильцы могут требовать перерасчета платежей.
«В особенно холодных регионах, где расчетная температура пятидневки составляет -31°C и ниже, норматив повышается до +20°C в обычных и +22°C в угловых комнатах. Днем снижение температуры не допускается», – рассказал юрист Михаил Лаврухин.
Эксперт уточнил, что ночью допустимо отклонение до трех градусов. При отключении отопления допустимое время перерыва зависит от температуры в квартире. Для фиксации нарушения нужно обратиться в диспетчерскую службу, после чего управляющая компания составит акт. На его основании производится перерасчет платы за каждый час и градус отклонения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России запланировали упростить процедуру автоматического перерасчета оплаты за некачественные коммунальные услуги.
Весной в стране начал действовать новый ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов.
При отклонении температуры от норматива закон предусматривает обязательное снижение платы за тепло.