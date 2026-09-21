Tекст: Ольга Иванова

Снижение конкурентоспособности немецкой экономики в значительной степени обусловлено отказом Берлина от закупок российского газа, передает РИА «Новости».

«Мы фиксируем, что во многом падение конкурентоспособности германской экономики происходит из-за того, что Германия перестала закупать дешевый российский газ. И стала закупать очень дорогой, иногда в несколько раз дороже на спотовом рынке газ из других стран, прежде всего из Соединенных Штатов Америки», – отметил пресс-секретарь президента России.

По его словам, сейчас немецкие власти вынуждены приобретать энергоносители по значительно более высоким ценам у других поставщиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о необходимости возобновления поставок российского газа ради спасения экономической модели ФРГ.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость немецкой промышленности от этого топлива.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал ошибкой поспешный отказ от энергоресурсов из России.