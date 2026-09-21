Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
На Украине предложили убрать слова о смерти из гимна
На сайте кабмина Украины зарегистрировали петицию об изменении текста гимна
На сайте кабинета министров Украины зарегистрирована петиция с предложением изменить государственный гимн, заменив строки о смерти идеями жизни и процветания.
На сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом обновить текст государственного гимна, убрав из него слова, связанные со смертью. Инициатива призывает сосредоточиться на утверждении жизни и мира, передает ТАСС.
Автор предложения считает необходимым сохранить музыку, но переписать слова. Начальные строки о том, что «еще не умерли ни слава, ни воля», предлагается заменить фразой, что слава и воля Украины процветают. Слова о готовности положить душу и тело за свободу хотят поменять на утверждение о пробуждении души и тела.
Кроме того, из текста предложено полностью исключить пожелания гибели врагам. Вместо этого инициатор советует добавить строчку о мирной жизни со всем белым светом.
Для рассмотрения кабинетом министров петиция должна собрать 25 тыс. подписей. В настоящий момент инициативу поддержали менее полутора тысяч человек, до конца голосования остается 88 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной польские футбольные фанаты освистали украинский гимн перед началом матча.