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На Украине назначили нового главу «Нафтогаза»
Федоренко стал новым руководителем «Нафтогаза»
Главную нефтегазовую компанию Украины возглавил Сергей Федоренко, сменивший на этом посту Сергея Корецкого в связи с его переходом на должность премьер-министра, сообщил Владимир Зеленский.
Зеленский объявил о важных кадровых перестановках в энергетическом секторе, передает ТАСС. Бывший руководитель компании Сергей Корецкий покинул должность в связи с повышением и назначением премьер-министром.
«Критический приоритет – подготовка к отопительному сезону. В частности, Сергей проинформировал, что независимый наблюдательный совет «Нафтогаза» слаженно на определенный период назначил руководить компанией Сергея Федоренко – профессионального человека: он прошел путь трансформации «Укрнафты» вместе с Сергеем Корецким», – написал политик в своем блоге.
Украинский лидер также подчеркнул, что подобные кадровые решения способствуют очищению внутренних процессов организации от грабительского влияния олигархов.
Местные издания отмечают связь Корецкого с бизнесменом Тимуром Миндичем, который считается приближенным главы государства и фигурирует в крупном коррупционном скандале. Корецкий вошел в президентское окружение в конце 2022 года для управления изъятой у Игоря Коломойского* (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) компанией «Укрнафта».
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты украинского парламента утвердили Сергея Корецкого на должность главы правительства.
Владимир Зеленский публично поддержал данную кандидатуру.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ