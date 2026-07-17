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Лавров рассказал о потенциале формата сотрудничества «3+3» на Кавказе
Россия и страны региона обладают серьезными возможностями для совместного развития на фоне попыток западных стран использовать Южный Кавказ для геополитического противостояния, подчеркнули в МИД.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым отметил перспективы регионального сотрудничества платформы «3+3» на Южном Кавказе. В этот формат входят Азербайджан, Армения, Грузия, а также Россия, Иран и Турция, пишет ТАСС.
«Мы затронули проблематику попыток стран коллективного Запада использовать Южный Кавказ в качестве арены геополитического противостояния. В этом контексте видим существенный потенциал регионального сотрудничества платформы «3+3», которая объединяет три страны Южного Кавказа – Азербайджан, Армению, Грузию и их соседей – Россию, Иран и Турцию», – сказал глава российского МИД и добавил, что российская и азербайджанская стороны отметили «регулярный диалог между Москвой и Баку на высшем уровне».
Заявления прозвучали по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве. Глава азербайджанской дипломатии подчеркнул, что отношения между двумя странами носят союзнический характер.
По словам Лаврова, встреча прошла в доверительной атмосфере, стороны отметили поступательное развитие двусторонних связей. Байрамов также добавил, что Москва и Баку успешно преодолели прошлые сложности и полностью нормализовали весь спектр отношений.
«Отношения между нашими странами носят характер союзнического взаимодействия, и существуют очень крепкие, плотные связи между народами наших стран, которые, в свою очередь, являются основой для межгосударственных отношений. Мы сталкивались в нашем недавнем прошлом со сложностями в наших двухсторонних отношениях <…> Мы с чувством удовлетворения хотим отметить, что мы смогли, наши два государства, перевернуть данный непростой этап в наших отношениях и полностью нормализовать весь спектр российско-азербайджанских отношений», – сказал Байрамов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о полной нормализации двусторонних отношений с Россией. Глава российского дипломатического ведомства подчеркнул стремление Москвы к полному раскрытию потенциала союзнического взаимодействия. Ранее министр обвинил западные страны в попытках установить свои порядки на Южном Кавказе.