При перевороте частного понтона в Царском Селе погиб пассажир

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел на Большом пруду в Екатерининском парке Царского села, понтон перевернулся при выполнении разворота, сообщили в ГСУ СК по Петербургу, передает ТАСС.

Четверых пассажиров понтона доставили в больницу, один из них умер впоследствии.

Дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Источник агентства уточнил, что понтон принадлежит ООО «Маринпласт», фирма занимается оказанием услуг по организации водного транспорта для перевозки пассажиров и грузов на территории музея-заповедника «Царское Село».

У группы, которая была на понтоне в момент ЧП, был корпоратив, в парке они находились с разрешения музея.

Согласно данным агентства, погибшей является 28-летняя актриса Анастасия Голикова. Она играла в нескольких постановках Театра имени Вахтангова и Театра наций в Москве.

В городском комитете по здравоохранению указали, что трое пострадавших выписаны из больницы.