Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.15 комментариев
Взрыв на съемках в Лондоне привел к пожару
Запланированный взрыв на съемках в Лондоне привел к незапланированному пожару
На съемочной площадке в Лондоне устроили контролируемый взрыв, но он привел к пожару, который не был запланирован, следует из сообщения пожарной службы города.
Указывается, что пожар произошел в районе Сильвертаун «после контролируемого взрыва на съемочной площадке, который вышел из-под контроля». В результате огнем был уничтожен один минивэн. Пожар потушили, пострадавших нет, передает РИА «Новости».
Daily Mail сообщила, что пожар произошел на складах, недалеко от стадиона О2.
Взрывы напугали местных жителей, передает РБК со ссылкой на британские СМИ.