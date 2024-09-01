Взрыв на съемках в Лондоне привел к пожару

Запланированный взрыв на съемках в Лондоне привел к незапланированному пожару

Tекст: Антон Антонов

Указывается, что пожар произошел в районе Сильвертаун «после контролируемого взрыва на съемочной площадке, который вышел из-под контроля». В результате огнем был уничтожен один минивэн. Пожар потушили, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

Daily Mail сообщила, что пожар произошел на складах, недалеко от стадиона О2.

Взрывы напугали местных жителей, передает РБК со ссылкой на британские СМИ.