Часть оборудования Калининградской ТЭЦ-2 отключилась из-за автоматики

Часть оборудования ТЭЦ-2 в Калининграде временно отключилась

Tекст: Катерина Туманова

«В результате срабатывания противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ 2 отключилась часть оборудования. Оперативно нагрузка была перераспределена на другие станции Калининградской генерации», – заявила Башкирова в Telegram-канале.

Она добавила, что в настоящий момент сетевая организация занимается подключением потребителей.

В компании «Россети» уточнили, что на объектах предприятия «Россети Янтарь» нет технологических нарушений, поскольку там сработала противоаварийная автоматика. Идет включение оборудования и поэтапное обеспечение электроэнергией потребителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго анонсировало появление накопителей энергии в Подмосковье и Крыму. «Россети» предупредили о мошенниках под видом энергетиков.

В декабре 2025 года в Калининградской области была введена первая российская гигафабрика накопителей энергии.