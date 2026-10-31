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Часть оборудования Калининградской ТЭЦ-2 отключилась из-за автоматики
Часть оборудования ТЭЦ-2 в Калининграде временно отключилась
Пресс-секретарь главы Калининградской области Мариам Башкирова сообщила, что на Калининградской ТЭЦ-2 из-за срабатывания противоаварийной автоматики отключилась часть оборудования, а нагрузка перераспределена на другие станции.
«В результате срабатывания противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ 2 отключилась часть оборудования. Оперативно нагрузка была перераспределена на другие станции Калининградской генерации», – заявила Башкирова в Telegram-канале.
Она добавила, что в настоящий момент сетевая организация занимается подключением потребителей.
В компании «Россети» уточнили, что на объектах предприятия «Россети Янтарь» нет технологических нарушений, поскольку там сработала противоаварийная автоматика. Идет включение оборудования и поэтапное обеспечение электроэнергией потребителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго анонсировало появление накопителей энергии в Подмосковье и Крыму. «Россети» предупредили о мошенниках под видом энергетиков.
В декабре 2025 года в Калининградской области была введена первая российская гигафабрика накопителей энергии.