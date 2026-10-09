Figaro: Украине далеко до создания собственного производства ракет Storm Shadow

Tекст: Мария Иванова

«Я думаю, что нам еще до этого далеко попросту из-за сложности этих систем вооружения», – заявила Сандер-Джонс в интервью изданию Figaro. Так она ответила на вопрос о том, сможет ли Украина производить эти ракеты самостоятельно, передает РИА «Новости».

Заместитель министра обороны Британии добавила, что в настоящее время стороны изучают проекты, которые можно реализовать быстро, в частности, по вопросу нанесения ударов средней дальности.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Британия находится в шаге от того, чтобы официально стать соучастницей конфликта на Украине.

По ее словам, новый кабинет во главе с премьер-министром Энди Бернемом имел шанс начать все с чистого листа, но выбрал путь дальнейшего разжигания кризиса. Дипломат отметила, что первый зарубежный визит Бернем совершил в Киев, где пообещал помочь украинской стороне с производством ракет SCALP и Storm Shadow.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз оплатил производство дронов и ракет на украинских предприятиях.

Вооруженные силы России на этой неделе нанесли удар по месту производства ракет «Фламинго» в Киеве.

Летом официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о передаче Лондоном Киеву технологий крылатых ракет Storm Shadow.