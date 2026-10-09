«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
В Британии исключили скорое производство Украиной ракет Storm Shadow
Figaro: Украине далеко до создания собственного производства ракет Storm Shadow
Заместитель министра обороны Британии по делам вооруженных сил Луиза Сандер-Джонс заявила, что Украине пока далеко до начала собственного производства крылатых ракет SCALP и Storm Shadow из-за технической сложности этих систем.
«Я думаю, что нам еще до этого далеко попросту из-за сложности этих систем вооружения», – заявила Сандер-Джонс в интервью изданию Figaro. Так она ответила на вопрос о том, сможет ли Украина производить эти ракеты самостоятельно, передает РИА «Новости».
Заместитель министра обороны Британии добавила, что в настоящее время стороны изучают проекты, которые можно реализовать быстро, в частности, по вопросу нанесения ударов средней дальности.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Британия находится в шаге от того, чтобы официально стать соучастницей конфликта на Украине.
По ее словам, новый кабинет во главе с премьер-министром Энди Бернемом имел шанс начать все с чистого листа, но выбрал путь дальнейшего разжигания кризиса. Дипломат отметила, что первый зарубежный визит Бернем совершил в Киев, где пообещал помочь украинской стороне с производством ракет SCALP и Storm Shadow.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз оплатил производство дронов и ракет на украинских предприятиях.
Вооруженные силы России на этой неделе нанесли удар по месту производства ракет «Фламинго» в Киеве.
Летом официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о передаче Лондоном Киеву технологий крылатых ракет Storm Shadow.