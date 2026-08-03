Частный самолет совершил аварийную посадку на озере Ильмень

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел около 19.30 мск в Аркадском заливе вблизи деревни Малое Лучно Новгородского округа, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

«По оперативной предварительной информации, экипаж в составе двух человек находится на берегу, никто не пострадал», – добавили там.

В конце июня один человек погиб при падении сверхлегкого самолета в Ленинградской области.

В середине того же месяца следователи возбудили уголовное дело из-за крушения легкомоторного судна под Волгоградом.