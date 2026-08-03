Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.21 комментарий
Частный самолет совершил аварийную посадку на озере Ильмень
В Новгородской области частный легкомоторный самолет Л-4 совершил аварийную посадку на мелководье озера Ильмень, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.
Инцидент произошел около 19.30 мск в Аркадском заливе вблизи деревни Малое Лучно Новгородского округа, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
«По оперативной предварительной информации, экипаж в составе двух человек находится на берегу, никто не пострадал», – добавили там.
В конце июня один человек погиб при падении сверхлегкого самолета в Ленинградской области.
В середине того же месяца следователи возбудили уголовное дело из-за крушения легкомоторного судна под Волгоградом.