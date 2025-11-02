В «Артеке» стартовал финал шестого сезона «Большой перемены»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Финал шестого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников восьмых-десятых классов стартовал в Международном детском центре «Артек», сообщает пресс-служба «Движения Первых».

Мероприятие собрало 1,5 тыс. финалистов. Им предстоит выполнить конкурсные задания и принять участие в образовательной программе. Победителям конкурса вручат по миллиону рублей, а лучшие наставники получат до 150 тыс. рублей и право пройти специальную образовательную программу от партнеров.

Как отметил председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов: «1500 школьников из 79 регионов России собрались на финале флагманского проекта движения «Большая перемена». Ребят ждет большая конкурсная и просветительская программа, встречи с экспертами из самых разных сфер. Благодаря специальной выставке они познакомятся с широкой палитрой проектов и смогут выбрать приоритетное направление для дальнейшего развития». Он добавил, что финалисты получат уникальный опыт, новых друзей и сделают шаг к мечте.

В этом году тема конкурса – «От мечты к свершениям». У ребят в рамках конкурса появилась возможность рассказать о своей самой заветной мечте, вместе с командой сделать первый шаг к ее реализации, а также поразмышлять о том, как помогать людям по всему миру исполнить их мечты. Кроме того, ряд заданий посвящен теме «Памяти поколений» в честь Года защитника Отечества и 80-летия Победы.

По словам директора «Артека» Константина Федоренко, финал станет отправной точкой в жизни ребят. Он подчеркнул, что путевка в лагерь – заслуженная награда для талантливых школьников.

В финале участвуют представители из Краснодарского края, Свердловской, Белгородской, Ростовской, Волгоградской, Нижегородской, Челябинской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Самые востребованные направления: «Расскажи о главном!», «Познавай Россию!», «Твори!», «Делай добро!» и «Помни!». В рамках программы – деловые игры, мастер-классы, командное обучение, лекции и мотивационные встречи с экспертами из разных сфер.

Для участников откроется выставка партнеров конкурса, таких как «Роскосмос» и VK, где школьники узнают о перспективных профессиях, образовательных возможностях и проектах Движения Первых. В интерактивных зонах подростки смогут получить практические навыки.

Торжественная церемония закрытия пройдет 5 ноября на «Артек-Арене» и будет показана в сообществе «Большая перемена» во «ВКонтакте». Абсолютные победители получат призы от партнеров проекта, а все призеры – дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Генеральные партнеры конкурса: «Российские железные дороги», «Росатом», Сбербанк, VK и «Роскосмос». Конкурс стал частью национального проекта «Молодежь и дети» с 2025 года и входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Участниками Движения Первых являются более 12,5 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают более 51 тыс. первичных отделений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, всероссийская акция Движения Первых «Вместе с папой» объединила 157 тыс. человек. В сентябре Движение Первых также провело акцию ко Дню воссоединения регионов. Детский психолог ранее рассказала, как школьникам правильно отдыхать во время осенних каникул.