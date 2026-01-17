Уроженец Дагестана получил 17 лет за участие в ИГ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Второй Западный окружной военный суд приговорил уроженца Дагестана Хаскила Яганова (внесен в РФ в перечень террористов) к 17 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации и незаконный оборот взрывных устройств, передает ТАСС. Яганов признан виновным по статьям 205.5 и 222.1 УК РФ за участие в организации, признанной террористической и запрещенной в России, а также за хранение и ношение гранаты Ф-1.

В суде было установлено, что 50-летний Яганов, проживающий в Белгороде, одобрял идеологию запрещенной в РФ организации «Исламское государство*» (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ) и во время переписки с ее членом выразил желание вступить в ее ряды. В материалах дела говорится, что Яганов сообщил о наличии у него гранаты Ф-1 со взрывателем и получил распоряжение от одного из руководителей ИГ совершить теракт против лиц, не исповедующих ислам.

Суд назначил Яганову наказание в виде 17 лет лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшееся время – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 330 тыс. рублей.

Дело рассматривалось на выездном заседании военного суда в Белгородском областном суде. Вину Яганов не признал, приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил 17-летнего уроженца Таджикистана к пяти с половиной годам воспитательной колонии за публичные призывы к терактам и присягу «Исламскому государству*».

А до этого Второй Западный окружной военный суд в декабре приговорил жительницу Курска Полину Шевцову к 14 годам лишения свободы, а москвичку Екатерину Сазонову – к 11 годам колонии за участие и вербовку в ИГ.

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ